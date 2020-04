Tobias Marquardt (vorn) tauscht das schwarz-weiße Lahauser Trikot erneut gegen das grün-weiße der Heiligenfelder um Suren Jamgotchian. (Janina Rahn)

Seit fast drei Jahren ist Tobias Marquardt kein Spieler des SV Heiligenfelde mehr. Den Kontakt zum SVH und zahlreichen Spielern hat er allerdings nie verloren. Nun steht fest: Ab der kommenden Saison wird er wieder dasselbe Trikot tragen wie Marvin Godesberg, Jörn Wachtendorf, Joshua Brandhoff und Co. Der offensive Mittelfeldspieler schließt sich erneut den Grün-Weißen an. Er verlässt dafür den TSV Weyhe-Lahausen, von dem er im Sommer 2015 zum ersten Mal nach Heiligenfelde wechselte.

Die Heiligenfelder Transferoffensive geht also weiter. Zuletzt gab der Bezirksligist die Verpflichtung der beiden Torhüter Yanik Klenke und Jannis Meyer bekannt, jetzt legt das Team von Trainer Torben Budelmann in der Offensive nach. „Wenn man einen Spieler wie Tobi bekommen kann, dann muss man zuschlagen“, ordnet „Budel“ den 28-Jährigen als klare Verstärkung ein – selbst in dem mit viel Qualität besetzten Mittelfeld der Grün-Weißen um zum Beispiel Tobias Dickmann und Björn Isensee. Beide kennt Marquardt noch aus seiner ersten Heiligenfelder Zeit, genauso wie viele andere seiner zukünftigen Mitspieler. „Die Leute im Verein sind alle super. Das hat mir die Entscheidung etwas leichter gemacht“, sagt er.

Mir nichts, dir nichts kann er Lahausen ohnehin nicht verlassen. Schließlich ist der TSV der Klub, bei dem Marquardt im Herrenbereich durchstartete. Nach einem halbjährigen Intermezzo beim Brinkumer SV reifte er zu einem Akteur, der einer Partie seinen Stempel aufdrücken kann. Er ist gleichsam Vorbereiter und Vollstrecker, beherrscht aber auch den vorletzten Pass. So war er allzu oft Dreh- und Angelpunkt des Lahauser Spiels. Schon einmal spielte er sich auf den Zettel der Heiligenfelder: Im Sommer 2015 heuerte er gemeinsam mit Coach Walter Brinkmann sowie Jörn Wachtendorf, Till Meiners und Oliver Meyer beim SVH an und wusste sich dort zu behaupten. Marquardt und Heiligenfelde: Das passt also. Er fand damals seinen Platz im Team, und darauf setzt er auch jetzt. „Es ist das Ziel von jedem Fußballer, Stammkraft zu sein. Die Konkurrenz ist natürlich groß, aber dadurch wird jeder von uns nur noch stärker. Jeder muss das Beste aus sich herausholen, wenn er spielen will. Ich bin guter Dinge, dass ich das schaffen kann“, sagt der 28-Jährige, dessen Rückkehr wegen der guten Drähte zu vielen SVH-Kickern immer mal wieder ein Thema war, selbstbewusst.

Pokalsieger im Jahr 2018

Mit Lahausen hat Marquardt seit der Saison 2017/18 durchaus erfolgreich gespielt, unter anderem den Kreispokal in einem denkwürdigen Finale gegen den SV Mörsen-Scharrendorf (3:2) gewonnen. Ein Ziel aber hat er nicht erreicht: den Aufstieg in die Bezirksliga. 2018 lief der TSV als Sechster ein, im vergangenen Jahr war das Team lange auf Aufstiegskurs, wurde dann aber nur Vierter. In der derzeit unterbrochenen Serie belegen die Lahauser Rang fünf. Es dürfte schwer werden, den SV Bruchhausen-Vilsen und die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst noch einzuholen. „Es wurmt mich, dass es nicht geklappt hat“, gibt Marquardt zu. Er habe immer das Gefühl gehabt, dass der Sprung in die Bezirksliga möglich gewesen wäre.

Das Thema Aufstieg könnte für Marquardt in Heiligenfelde erneut akut werden. Dann geht es um die Landesliga. „Wir können auf jeden Fall eine gute Rolle spielen“, ist er überzeugt. Wenn es in dieser Saison mit dem Aufstieg für den Tabellenzweiten nichts werden sollte, wird die Konkurrenz den SVH in der kommenden Serie zum Kreis der Topanwärter auf den Titel zählen. „Die Favoritenrolle werden wir nicht beiseite schieben können, aber wir müssen trotzdem hart arbeiten. Es gehört nicht nur Qualität dazu, wenn man ganz oben landen will. Da spielen auch andere Dinge mit rein, zum Beispiel, ob man von Verletzungen verschont bleibt.“ Vorbereitet auf den Fall, dass Leistungsträger ausfallen, scheinen die Heiligenfelder schon jetzt zu sein, denn Marquardts Rückkehr eröffnet ihnen noch mehr Möglichkeiten. Und zwar sofort, denn er dürfte kaum Probleme haben, sich beim SVH erneut zurecht zu finden.