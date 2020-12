Wenn Tobias Marquardt (l.) spielt, dann gibt es für Heiligenfelde oft etwas zu feiern, so auch hier im Spiel gegen den TSV Okel. (Thorin Mentrup)

Tobias Marquardts Rückkehr zum SV Heiligenfelde schien unter keinem guten Stern zu stehen. In der Vorbereitung setzte ihn eine Achillessehnenentzündung außer Gefecht, der Saisonstart wackelte. Doch der Offensivmann stand am ersten Spieltag auf dem Platz. An sein Top-Level musste er sich jedoch erst wieder heranarbeiten. Doch je fitter Marquardt wurde, desto wichtiger wurde er für seine Mannschaft.

Vier Tore und zwei Vorlagen stehen in Marquardts Neun-Spiele-Bilanz. Bei seinen insgesamt 477 Spielminuten ist er also knapp alle 80 Minuten an einem Treffer beteiligt. Die Quote des Ex-Lahausers stimmt definitiv. Mit Anlaufschwierigkeiten hatten weder er noch die Heilgenfelder gerechnet. Dass es passen würde, wussten alle Beteiligten noch aus der Zeit zwischen 2015 und 2017, als Marquardt ebenfalls das SVH-Trikot trug. Die Frage war eher: Wohin mit ihm angesichts der großen Konkurrenz auf den zentralen Positionen? Letztlich fand Marquardt seinen Platz im Sturm an der Seite von Joshua Brandhoff. Das Duo sorgte für Wirbel. „Wir verstehen und ergänzen uns gut“, nennt Marquardt das Erfolgsgeheimnis. Er kann sich um Brandhoff herum bewegen, sich zwischen die Linien fallen lassen, um den Ball abzuholen und ihn weiter zu verteilen, oder auch selbst zum Abschluss kommen.

Fußballerisch ist Marquardt ein Gewinn für den SVH, seinen Platz erobert hat er sich aber auch dank seines unermüdlichen Einsatzes, wie sein Trainer Torben Budelmann sagt. „Tobi arbeitet enorm viel für das Team. Er stört den Gegner, klaut viele Bälle, ist im richtigen Moment da, um Tore zu machen, kann aber auch genauso gut Treffer auflegen.“ Der Offensivmann ist sich nicht zu schade dafür, die schmerzhaften Wege nach hinten zu machen oder Sprints anzuziehen, die seinen Mitspielern Räume öffnen. „Das ist schon eine etwas andere Rolle als Lahausen. Dort hatten wir noch Kirsche (Christian Wiesner, Anm. d. Red.), aber da war das Spiel mehr auf mich zugeschnitten als jetzt“, erklärt er. In Heiligenfelde sei die Offensive noch besser besetzt, hier gebe es noch mehr Zielspieler. „Umso wichtiger ist es, dass ich noch mehr Laufarbeit mache“, sagt er ganz uneitel.

Diese Einstellung, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, hat Budelmann imponiert. „Tobi ist ein richtig guter Transfer gewesen“, findet er. Und auch Marquardt selbst fühlt sich wohl. Wenn der Ball wieder rollt, will er fit sein für 90 Minuten. Dann kann er seinem SVH nämlich noch länger helfen als zuletzt.