In den Sprungdisziplinen tat sich Aaron Purschwitz schwer. Das lag auch am kurzen und schrägen Anlauf. (Niklas Golitschek)

Für Hannah Fricke, Leichtathletin des SV Werder Bremen aus Neubruchhausen, läuft es nach dem Wiederbeginn der Wettkämpfe weiterhin sehr gut. Nachdem sie bereits beim Hansameeting in Moordeich am vergangenen Wochenende mit ganz starken Leistungen aufgetrumpft hatte, setzte sie ihren Siegeszug nun auch beim 1. Corona-Abendsportfest der LG Kreis Verden fort. In guter Form präsentierten sich auch die Athleten des TSV Asendorf. Eine Top-Bilanz legte etwa Leon Michelmann hin mit drei Siegen bei drei Starts.

Fricke, die von ihrem Vater Roman trainiert wird, feierte im Dreisprung der Altersklasse W14 eine erstklassige Premiere: Bereits im ersten Versuch erreichte sie 11,04 Meter und knackte damit den Bremer Landesrekord (10,77 m) aus dem Jahr 2001 deutlich. „Es folgten weitere stabile Sprünge mit der besten Weite von 11,37 Metern im dritten Versuch“, freute sich Roman Fricke. Mit dieser Leistung führt seine Tochter zudem die deutsche Bestenliste der Weiblichen Jugend U16 an. Vorn liegt sie bundesweit auch über 80 Meter Hürden. Diese Bestmarke stellte sie beim Hansameeting auf.

Im Weitsprung überraschte sich Jona Fricke (WJU18) selbst: Sie sprang konstant über fünf Meter und landete am Ende mit der Bestweite von 5,10 Metern auf Rang zwei. Silber sammelte auch Jona Gruber (W14) ein. Die ehemalige Brinkumerin sprang 4,37 Meter weit.

Beim Hansameeting in Moordeich hatte sich Leon Michelmann (M14) noch in Zurückhaltung geübt und nach einer Zerrung nichts riskiert. Auch in Verden hatte Vorsicht weiterhin Priorität für das große Talent des TSV Asendorf. An die Reiterstadt hat Michelmann ohnehin nicht die besten Erinnerungen, verletzte er sich dort doch im Vorjahr an der Leiste. Noch immer war er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, legte aber dennoch eine makellose Bilanz hin.

Im Weitsprung behielt Michelmann (M14) nach Rücksprache mit seiner Trainerin Ute Schröder den etwas verhalteneren Anlauf bei, kam dennoch auf gute 5,39 Meter und hatte klar die Nase vorn. Im Vergleich zum Wettkampf in Moordeich wenige Tage zuvor legte das Multitalent eine Steigerung von 30 Zentimetern hin. „Immer noch locker die Quali für die Landesmeisterschaften“, wie Schröder wusste. Normen sind selbst für ihren angeschlagenen Schützling zu schaffen. Die für den Kugelstoßwettbewerb von zehn Metern pulverisierte Michelmann geradezu mit 11,42 Metern. „Dabei war das Training noch katastrophal. Aber im Wettkampf hat es sehr gut geklappt“, freute sich Schröder. Mit der Vier-Kilo-Kugel war es für Michelmann erst der zweite Wettkampf. Im vergangenen Jahr hatte er die Kugel bei einem Hochstart im Mehrkampf noch auf eine Neuner-Weite gestoßen. Jetzt legte er ordentlich zu. Eine Top-Leistung zeigte er auch im Diskuswurf. „Leon hat sich Zeit gelassen und alles toll umgesetzt“, kommentierte Schröder die Weite von 38,03 Metern – landesweite Spitzenklasse.

Starke Wurfleistungen

Ohnehin zeigte sich die Trainerin vor allem mit den Auftritten ihrer Schützlinge in den Wurfdisziplinen sehr zufrieden. Das sei bereits sehr gut gelaufen. Ein Beleg dafür war etwa die Leistung von Gesa Ehlers (W15), die ihre persönliche Bestleistung beim Kugelstoßen um einen knappen Meter auf 10,54 Meter nach oben schraubte. Dafür lief es im Dreisprung nicht nach Wunsch. Auch für Fenja Klaus (W14) reichte es im Diskuswurf (20,54 m) zu einer neuen Bestmarke und zum Sieg. Als Weitsprung-Vierte „kann sie noch mehr“, zeigte sich Schröder überzeugt. Das gute Bild in den Wurfdisziplinen rundete Finja Kottmann ab mit persönlichen Bestleistungen beim Kugelstoßen (7,94 m, 4.) und im Diskuswurf (22,35 m, 2.). Leonie Schmidt zeigte sowohl im Weit- als auch im Dreisprung ihre gute Technik. „Aber alle anderen sind größer und haben längere Beine“, erklärte Schröder das Problem, warum es nicht für einen Platz ganz oben reichte. Den Größennachteil konnte Schmidt nicht ganz wettmachen, zumal sie das Brett nicht gut traf.

In den Sprungdisziplinen taten sich die Asendorfer allgemein etwas schwerer. „Da merkt man einfach, dass wir in Asendorf keinen Dreisprungbalken haben“, erklärte Schröder. Einfach waren zudem die Bedingungen in Verden nicht. „Der Anlauf ist sehr kurz. Wegen der Abstandsregelungen durften die Athleten nur auf den Außenbahnen springen.“ So musste Aaron Purschwitz (M15) schräg anlaufen. „Es ist schwer, damit zurechtzukommen. Für den ersten Wettkampf waren seine Leistungen dennoch in Ordnung.“ Ohnehin betrachte er die derzeitigen Wettkämpfe vor allem als Trainingswettkämpfe, so Schröder. Es sei gut, sich wieder mit anderen Athleten messen zu können. Schließlich richtet sich der Blick der Asendorfer auch auf die Landesmeisterschaften – wenn sie denn stattfinden können.

Einen spannenden Zweikampf um den Sieg im Kugelstoßen der Frauen lieferten sich die Brinkumerin Yasmin Homeyer und die Verdenerin Cessrin Schmidt. Ab dem zweiten Versuch lag Homeyer mit 9,71 Metern in Führung, doch ihre LGKV-Kontrahentin konterte im vorletzten Versuch und stieß die vier Kilogramm schwere Kugel acht Zentimeter weiter. Homeyer, die in Verden einst ihre persönliche Bestleistung von 11,13 Metern aufstellte, bewies jedoch Nervenstärke und gab die perfekte Antwort: 9,89 Meter bedeuteten den Sieg. Im Diskuswurf belegte die FTSV-Athletin Rang vier (32,28 m). Vereinskollege Lasse Stechert stellte im Weitsprung der M14 eine persönliche Bestleistung auf: 4,56 Meter.