Zwei Topathleten des LC Hansa Stuhr zieht es zum SV Werder Bremen: Elvio Kremming (l.) und Lasse Pixberg verlassen den Nordkreis-Klub. (Christiane Golenia)

Sulingen. Der Kreisleichtathletikverband (KLV) Diepholz veranstaltete seinen Kreisverbandstag als Video-Konferenz. Mit technischer Unterstützung durch den Kreissportbund-Sportreferenten Tjarden Lohmeier-Kraus holte der Vorsitzende Wilfried Becker die Vereinsvertreter per Zoom auf den Bildschirm in seinem Arbeitszimmer. Die Verbindung gelang sogar über 4000 Kilometer bis nach Teneriffa zu Berthold Buchwald (LC Hansa Stuhr). Dabei sprach Becker aus, was sich wohl alle wünschten: „Es ist die erste und hoffentlich letzte virtuelle Sitzung für uns. Hoffentlich haben wir bald wieder normale Verhältnisse.“

Die Corona-Pandemie beherrschte die vergangene Saison, sie erschwert die Wettkampfplanung für 2021 und sie schränkt aktuell den Trainingsbetrieb der Leichtathleten stark ein. Die Anfragen der Vereine bei den Sportverbänden, was derzeit möglich und erlaubt ist, wurden unterschiedlich beschieden. Und auch bei den Gemeinden herrscht hinsichtlich der Benutzung ihrer Sportanlagen keine einheitliche Regelung. „Wir sollten hier nicht jedes Schlupfloch ausnutzen, sondern verantwortungsvoll handeln und selbst nachdenken, wo man Infektionen unterbinden kann“, appellierte Becker an die Vereinsvertreter.

Obwohl die Bahnsaison 2020 kurz war, gab es für Statistiker Heiko Wittmershaus reichlich Arbeit. Leon Michelmann (TSV Asendorf), Lasse Pixberg und Jason Lee Hoppe (beide LC Hansa Stuhr) gelangen sogar in der Bestenliste des Deutschen Leichtathletikverbandes Spitzenplatzierungen. Dagegen hatten die Straßenläufer 2020 kaum Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Die frühzeitige Absage sämtlicher Bezirksmeisterschaften sei ebenso die richtige Entscheidung gewesen, erklärte der ebenfalls zugeschaltete Bezirksvorsitzende Uwe Wartenberg. Bezirkstitelkämpfe seien wichtig, aber in den paar verbliebenen Wettkampfwochen hätte man sie neben den übergeordneten Meisterschaften gar nicht unterbringen können.

Blick nach vorn mit Bedacht

Vorsichtig optimistisch wurde ein Terminplan 2021 aufgestellt (siehe Infokasten). Zumindest im ersten Halbjahr wird dabei noch mit coronabedingten Einschränkungen beziehungsweise Änderungen gerechnet. Fortgesetzt werden soll dabei die seit 2016 bestehende Zusammenarbeit mit dem Kreisleichtathletikverband Nienburg.

Zumindest schon einmal virtuell zeichnete Wartenberg die Sulingerin Oliwia Kupiec für ihr Engagement in der Nachwuchsarbeit mit den Jugend-Ehrenamtszertifikat des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes aus. Ehrenamtliche Unterstützung für den KLV-Vorstand gab es im vergangenen Jahr durch den Diepholzer Georg Hagemann und die Asendorferin Wiebke Till. Nunmehr habe beide offiziell die Ämter des Volkslauf- und Breitensportwartes und der Schülerwartin inne. In einem Jahr erfolgt die Neuwahl des gesamte KLV-Vorstandes. Die dürfte sich schwierig gestalten, da Wilfried Becker noch einmal bekräftigte, nicht wieder zu kandidieren, aus bekannten Gründen: „Das hängt mit den nicht akzeptablen Rahmenbedingungen für die Leichtathletik an meinem Heimatort zusammen“, so der Sulinger.

Nach Ablauf der Wechselfrist – Stichtag war der 30. November – steht fest, dass der KLV Diepholz vier seiner erfolgreichsten U20-Athleten verliert. Vom LC Hansa Stuhr zum SV Werder Bremen wechseln Elvio Kremming und Lasse Pixberg. Ebenfalls zum Jahresende wechselt Jannick Voß zu Hannover 96. Fenja Schäfer verlässt den FTSV Jahn Brinkum und schließt sich dem Bremer LT an. Innerhalb des KLV wechseln Lena-Isabell Gurka, Nike Fehrmann und Anna-Marie Wittkopf vom TuS Varrel zum FTSV Jahn Brinkum. Die Brinkumer werden 2021 mit dem Delmenhorster TV mit der weiblichen U16 die Startgemeinschaft Nordwest Niedersachsen bilden. Trainer Klaus Lange ist von der Leistungsstärke des Teams überzeugt: „Wir werden in Niedersachsen ganz vorne sein.“

Weitere Informationen

Die Termine im neuen Jahr

30. oder 31. Januar: Hansa-Crosslauf in Fahrenhorst mit Kreismeisterschaften

27. oder 28. Februar: Hallen-Kreismeisterschaften in Bremen

8. Mai Hachelauf in Syke mit Kreismeisterschaften

11. Juni: Citylauf in Sulingen

12. Juni: Drebber-Lauf in Drebber

12.-13. Juni: Blockwettkämpfe in Moordeich mit Landes- und Bezirksmeisterschaften

18. Juli „Mensch gegen Maschine“ in Bruchhausen-Vilsen

19. September: Mehrkampf-Kreismeisterschaften U14/12 in Brinkum

20. September: Brokser Volkslauf in Bruchhausen-Vilsen

7. November: Friedeholz-Crosslauf in Syke

28. November: Waldkater-Crosslauf in Melchiorshausen

19. Dezember: Countrylauf in Syke

31. 12. Silvesterlauf in Fahrenhorst

Die Termine für den Staffeltag des TuS Syke im Hachestadion sowie das Frühjahrs- und Herbstsportfest des LC Hansa Stuhr in Moordeich stehen noch nicht fest.