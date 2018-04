Lars Behrens’ letzte Aktion vor der Auswechslung: der Elfmeter zum 6:1 gegen den SV Grohn. (Niklas Golitschek)

Minute den Platz verließ. Ausgiebig umarmte er einige Mitspieler und am Spielfeldrand dann seinen Trainer Wilco Freund.

Für Behrens war es ein besonderer, ja, ein bewegender Moment. Er verabschiedete sich mit dem Saisonende auch als aktiver Spieler. „Das geht schneller als man denkt, da wird einem präsent: Das war es jetzt. Das wird durch die Akustik noch einmal verstärkt“, sagte der 38-Jährige. „Da habe ich tatsächlich Gänsehaut bekommen.Ich habe versucht, auszublenden, dass es mein letztes Spiel war. Ich war auch nicht blockiert.“ Dann habe er sich aber doch noch einmal Schütteln müssen, weil die Gäste nur mit neun Mann aufliefen. Vorab stand gar eine Spielabsage im Raum. „Ich habe mich auf ein anderes Spiel eingestellt“, gab Behrens zu.

Beim SV Werder Bremen lernte Lars Behrens (rechts) das Fußballspielen und verbrachte viele Jahre im Reservekader, hier 2001 mit Werder II gegen den OSC Bremerhaven. (Andreas Kalka)

Doch die Partie wurde bekanntlich angepfiffen und hätte für Behrens und den TSV nach anfänglichem Rückstand nicht besser laufen können. Behrens erzielte sogar die letzten beiden Tore, das 6:1 unmittelbar vor seiner Auswechslung – es wurde sein letzter Ballkontakt. „Wenn ich kein Tor geschossen hätte, wäre das auch kein Untergang gewesen. Aber so war es umso besser“, sagte er. Zwar endete seine Laufbahn als aktiver Fußballer nun mit einem Abstieg, das sei durch den Verlauf der Rückrunde aber auch keine große Überraschung gewesen. „Wir konnten uns darauf vorbereiten. Ich habe auch gedacht, dass Habenhausen gegen Bremerhaven verliert“, sagte Behrens. Der lautstarke Abschied habe bei ihm auch nicht den Eindruck aufkommen lassen, in seiner Zeit in Melchiorshausen groß etwas falsch gemacht zu haben.

Behrens ist sich aber auch sicher, dass seine Laufbahn über die vielen Jahre ohne die Unterstützung seiner Familie nicht möglich gewesen wäre. Angefangen bei Mutter Gitta und Vater Rolf, die ihn in der Jugend berieten und zum Training brachten. „Meine Mutter war beim ersten und beim letzten Spiel dabei und hat auch dazwischen fast alle angesehen“, freute sich der Sohn über das Interesse. Auch seine Freundin, Sara Böckmann, sei immer an seiner Seite gewesen. „Für den Fußball ging einiges an Freizeit drauf. Sie hatte immer ein offenes Ohr und Verständnis dafür“, sagte Behrens. „Das findet man nicht so oft, dass das alles passt.“

Lars Behrens, hier im Jahr 2008 beim TSV Ottersberg. (Hans-Henning Hasselberg)

Ein Abschied vom Bollmannsdamm war dieser Sonntag für Lars Behrens freilich nicht, wie berichtet, tritt er mit dem Saisonende die Nachfolge Wilco Freunds als Trainer an. Die Familie wird also wohl noch so manche Partien mit ihm sehen dürfen, nur in anderer Funktion. „Besser könnte es nicht sein. Ich habe so viel mit Fußball zu tun, ohne kann ich mir noch nicht vorstellen“, gab Lars Behrens im Gespräch mit unserer Zeitung zu. Er sei auch froh darüber, seinen Weg weiter in Melchiorshausen zu bestreiten und sich hier als Trainer zu beweisen. „Melchiorshausen ist ein kleiner, familiärer Verein. Ich kenne die Strukturen und der Verein weiß mich einzuschätzen und was er erwarten kann. Das sind gute Voraussetzungen“, war er überzeugt.

Für Behrens gehe es nun darum, bereits in dieser Woche die Kaderplanung zu intensivieren. Wohin die Reise für die Blau-Weißen geht, ist inzwischen klar: in die Landesliga. „Jeder weiß, worauf er sich einlässt“, sagte Behrens. Für ihn als Neu-Trainer sei die Höhe der Spielklasse weniger relevant. Er selbst hätte sich zwar auch die Bremen-Liga zugetraut, für die Mannschaft sehe er aber Vorteile darin, sich in der Landesliga neu aufzustellen. „Wir werden ein neues Gesicht haben und so Erfolgserlebnisse feiern. Wir haben weniger Druck“, sagte Behrens. In der Bremen-Liga hätte der TSV mit Sicherheit erneut gegen den Abstieg gespielt, die Situation sei so offener und spannender.