Vanessa Castens (am Ball) hatte mit ihren sechs Toren einen großen Anteil am 14:0-Kantersieg ihres Brinkumer SV gegen den TuS Komet Arsten. (Karsten Klama)

Brinkum. In der Fußball-Landesliga Bremen sind die Frauen des Brinkumer SV zu einem 14:0 (7:0)-Kantersieg gegen den 90 Minuten lang überforderten Tabellenvorletzten TuS Komet Arsten gekommen. „Wir waren auf einen sehr tief stehenden Gegner vorbereitet“, erklärte BSV-Trainer Marcel Flämig den Spielverlauf, „schnelles Kurzpassspiel, Pässe in die Tiefe, Spielverlagerungen – da hat natürlich viel funktioniert heute.“

Die Gäste hatten nur wenig entgegenzusetzen. Bereits nach zwei Minuten schickte Anne Bader Sarah Eikermann auf die Reise. Deren Dribbling in den Sechzehner endete mit einem Querpass, den Svenja Freitag zum 1:0 verwertete (2.). Eben noch Initiatorin besorgte Anne Bader wenig später mit einem unhaltbaren 20-Meter-Schuss das 2:0 (11.). Das 3:0 leitete sie wieder ein, diesmal mit einem Diagonalball in den Strafraum, den Sarah Eikermann vollendete (13.). Mit dem 4:0 begann die große Show von Vanessa Castens (15./32./33.), die mit ihrem ersten Hattrick des Tages auf 6:0 stellte. In der 37. Minute durfte die eigentliche Brinkumer Torjägerin mitmischen: Marina Meyer spielte einmal mehr ihr hohes Tempo aus und traf zum 7:0-Pausenstand.

Was auch immer sich die Gäste für den zweiten Durchgang vorgenommen hatten, es fruchtete nicht. Wie in der ersten Halbzeit dauerte es nur zwei Minuten, bis Vanessa Castens nach einem Eckball Marina Meyers per Kopf das 8:0 erzielte (47.). Anne Bader erhöhte in der 58. Minute mit einem kunstvoll getretenen Freistoß auf 9:0, ehe die eingewechselte Malgorzata Arciszewska wieder nach einer Standardsituation aus dem Gewühl heraus die Zweistelligkeit herstellte (70.). Doch der Torhunger der Gastgeberinnen war noch nicht gestillt. Svenja Freitag (75.) traf zum 11:0. Sarah Eikermann (80.) machte mit ihrem wuchtigen Kopfball das Dutzend voll. Mit ihren Toren fünf und sechs gelang Vanessa Castens (82./88.) nicht nur ihr zweiter Hattrick, sondern sie stellte mit dem 14:0 auch den Endstand her.

Weitere Informationen

Brinkumer SV – TuS Komet Arsten 14:0 (7:0)

Brinkumer SV: Kühne – Kretschmar (46. De Bruin), Böhm, Eikermann (46. Arciszewska), Freitag (24. Ingenillem/46. Rückwechsel), Castens, Reinecke, Bader, Meyer (70. Wessel), Otterstedt, Keskin

Tore: 1:0 Svenja Freitag (2.), 2:0 Anne Bader (11.), 3:0 Sarah Eikermann (13.), 4:0 Vanessa Castens (15.), 5:0 Vanessa Castens (32.), 6:0 Vanessa Castens (33.), 7:0 Marina Meyer (37.), 8:0 Vanessa Castens (47.), 9:0 Anne Bader (58.), 10:0 Malgorzata Arciszewska (70.), 11:0 Svenja Freitag (75.), 12:0 Sarah Eikermann (80.), 13:0 Vanessa Castens (82.), 14:0 Vanessa Castens (88.) LAL