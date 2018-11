Nicht zu bremsen: Stuhrs Jan Burgdorf (am Ball) machte ebenso wie Nebenmann Christoph Schneider (Nr. 14) ein ganz starkes Spiel. (Jonas Kako)

Stuhr-Brinkum. Noch am Donnerstagabend hatte Sven Engelmann seine Spieler ordentlich zusammengefaltet. Die deutlichen Worte des Trainers der HSG Stuhr trugen offensichtlich Früchte, denn der Handball-Landesligist zeigte im Heimspiel gegen die HSG Verden-Aller eine starke Leistung, feierte nach zuletzt zwei Niederlagen einen 39:29 (19:14)-Erfolg und schob sich auf den vierten Rang vor.

Engelmann war rundum zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Wir sind dahin gegangen, wo es wehtut. Die Mannschaft hat erkannt, dass sie genau das tun muss, wenn sie Erfolg haben will.“ Nach dem kurzfristigen Ausfall Meik Schäfers rückte Christoph Schneider von der Linksaußen-Position an den Kreis und machte dort ein starkes Spiel. Insgesamt neun Treffer steuerte er zum Sieg bei und damit ebenso viele wie Christian Schwarze. Acht Mal war Jan Burgdorf erfolgreich. Das torhungrige Trio kam also auf 26 Treffer. „Sie haben es richtig gut gemacht“, lobte Engelmann, der Schneider und Burgdorf zudem eine starke Defensivarbeit bescheinigte. Beide standen ihren Mann im Mittelblock. Das gesamte Team habe überzeugt, fand Engelmann: „Wir haben gezeigt, dass wir Zuhause eine Macht sein wollen. Wir haben es 60 Minuten lang richtig gut gemacht.“

Von Beginn an bestimmten die Stuhrer das Geschehen. Schon in der vierten Minute lagen sie mit 3:0 in Front und zogen im Verlauf der ersten Hälfte phasenweise bis auf sechs Tore davon: Schneider traf zum 10:4 (13.), Burgdorf zum 14:8 (21.). Stuhr schloss die Tür ins Spiel für die Gäste sehr früh und öffnet sie auch nicht mehr. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber noch nicht zufrieden und bauten ihre Führung Tor um Tor aus. Beim 32:22 führten sie erstmals mit zehn Treffern (53.) und hielten diesen Vorsprung bis zum Schluss.