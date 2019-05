Marcel Trachsel (vorn) zeigte in Osterbinde mit seinem Compound-Bogen eine überragende Leistung. (Thorin Mentrup)

Eine knappe halbe Stunde saß Marcel Trachsel im Auto. Nur, muss man dazu sagen. Denn wenn der Bogenschütze ansonsten zu Turnieren aufbricht, dann finden diese in der Regel auf internationalem Niveau statt. Im Februar war er in Bangladesch, in der kommenden Woche reist er zu den Weltmeisterschaften ins niederländische ‘s-Hertogenbosch. Dagegen war das Turnier des SV Bassum von 1848 für den 23-Jährigen, der in Drebber wohnt, gerade einmal einen Katzensprung entfernt. Auf die leichte Schulter nahm er die Veranstaltung allerdings nicht. Im Gegenteil: Er schoss mit seinem Compound-Bogen sogar einen Deutschen Rekord.

Bei 30 Metern kam Trachsel auf die Höchstringzahl von 360 Ringen und traf dabei den inneren Kreis der 10 30-mal. Zum Vergleich: Der Weltrekord liegt bei 360 Ringen mit 33 Treffern in die sogenannte Innenzehn. „Das Niveau, das wir hier haben, ist äußerst hoch“, freute sich Gerhard Schwettmann von den ausrichtenden 1848ern. So beendete Bernd Deters, amtierender Deutscher Meister in der Halle, bei den Masters Compound seinen Wettkampf mit starken 1360 Ringen, bei den Recurve-Herren setzte sich Lars-Derek Hoffmann (1248 Ringe) durch. Er ist Bronzemedaillen-Gewinner in der Halle. Diese Namen zeigen: Das Bassumer Turnier zieht, auch wenn es ein paar Absagen gab.

Die Freude darüber, dass Marcel Trachsel dem Turnier seinen Stempel aufdrückte, war bei den Bassumern groß. Schließlich kennen sie den Schützen sehr gut: Er kam einst von Diepholz in die Lindenstadt und schoss mehrere Jahre für die 1848er. „Irgendwann wurde er dann zu gut. Wenn man so ein Level erreicht, dann muss man den nächsten Schritt machen“, erzählte Trainerin Gabriele Schwettmann. Trachsel ist sportlich aus der Region herausgewachsen. Die nötigen Ringzahlen für Deutsche Meisterschaften schießt er in der Regel nicht auf Landesmeisterschaften, sondern auf internationalen Turnieren. „Dadurch habe ich natürlich auch nicht mehr so viel Kontakt nach Bassum. Am ehesten zu Gerhard, der ja ein angesehener Kamprichter ist“, sagte Trachsel, der sich über das Wiedersehen mit den alten Weggefährten freute und nach den insgesamt 144 Pfeilen, die die Teilnehmer schossen, auf 1386 Ringe kam. Über die 90-Meter-Distanz tat sich der Nationalkaderschütze aber schwer. „Das habe ich nur ein, zwei Tage trainiert“, berichtete er. Sein Fokus liegt sonst auf 50 Metern. Über diese Distanz wird es auch bei den Weltmeisterschaften ernst für ihn. Dort will er nicht nur im Einzel, sondern auch in der Herrenmannschaft und im Mixed erfolgreich sein. Medaillen sind sein erklärtes Ziel.

In Osterbinde fanden die Schützen beste Bedingungen vor. Das lag auch an den rund 20 Helfern der 1848er, die für eine Wohlfühlatmosphäre auf der kleinen Sportanlage sorgten. „Hier packen alle mit an. Das ist das Geheimnis“, verriet Marcel Schwettmann. Er schießt auch selbst, „aber beim Turnier lassen wir den Gästen den Vorrang und helfen lieber“, sagte er und lachte.