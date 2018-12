Geschätzter Erfolgscoach und -spieler: Ralf Kramer ist bei der HSG Phoenix nicht mehr wegzudenken. (Janina Rahn)

Twistringen/Bassum. Wenn Ralf Kramer durch die Halle blickt, dann sieht er ausschließlich Gesichter, die er schon lange kennt. „Die meisten der Jungs trainiere ich schon viele Jahre lang“, sagt der 50-Jährige stolz. Mittlerweile ist der Twistringer jedoch nicht mehr nur der Trainer dieser „Jungs“, sondern auch ihr Mitspieler: Denn aus den einstigen Talenten, die er teilweise vor einem Jahrzehnt in der Jugend übernahm, sind Männer geworden. In der Handball-Regionsoberliga spielen sie bei der HSG Phoenix II eine sehr ordentliche Saison. Ralf Kramer ist dabei immer an ihrer Seite. Als Spielertrainer gibt er dem Team die nötige Portion Erfahrung – und darüber hinaus noch eine ganze Menge mehr.

Dass Kramer der Vater seiner meisten Spieler sein könnte, ist nicht von der Hand zu weisen. Für einen seiner Akteure trifft das sogar zu: Mit seinem Sohn Leon steht er gemeinsam auf dem Platz, beide steuerten gerade jeweils fünf Treffer zum 33:30-Derbysieg bei der HSG Stuhr II bei. „Jede Minute mit Leon ist etwas Besonderes. Dass man mit seinem Sohn gemeinsam auf dem Feld steht, gibt es sicherlich nicht überall“, weiß Kramer um die spezielle Erfahrung, die er mit seinem Zögling machen darf. Sechs, sieben seiner jetzigen Mitspieler habe er von der Jugend bis in den Herrenbereich geführt. „Die Verbindung ist da natürlich besonders groß. Ich kann mir Handball ohne die Jungs nur ganz schwer vorstellen.“ Er sehe es als Privileg an, Seite an Seite mit diesen Spielern zu agieren. „Das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß“, erklärt Kramer. Der Coach, der früh seinen Jugendtrainerschein für Kinder-Handball gemacht hat, hat einen sehr engen Draht zu seinen Spielern. Dass diese einer anderen Generation angehören, spielt überhaupt keine Rolle. „Ralf tickt wie wir“, erklärt Ervi Mbiyeya. Kramers Sohn Leon habe ihn vor einigen Jahren mit zum Training genommen. Mbiyeya, der auch ein guter Fußballer ist, hat es nie bereut, mit dem Handball angefangen zu sein. Das liegt auch an seinem Coach, den er über den grünen Klee lobt: „Ralf ist ein richtig guter Trainer. Er gibt jedem Spieler das Gefühl, dass er etwas wert ist für die Mannschaft. Er hat uns alle vorangebracht.“

Immer ein offenes Ohr

Kramer ist in den vergangenen Jahren für seine Mannschaft mehr geworden als nur ein Trainer. Er hat die Talente bei ihrem Weg durch die Handball-Jugend begleitet, hat mit ihnen aber auch die zahlreichen Facetten des Erwachsenwerdens wie die Pubertät erlebt. Er ist zu einer Vaterfigur für seine Spieler geworden. „Wenn man sich so lange kennt, merkt man, wenn etwas nicht stimmt. Dann versucht man einfach für die Jungs da zu sein“, hat Kramer stets ein offenes Ohr für seine Mannschaft. Wie sehr sich die Spieler verändert hätten, habe er gar nicht so stark mitbekommen. „Das sieht man wirklich erst, wenn man einen Blick in die Fotochronik wirft“, lacht er. „Denn die Grundcharaktere bleiben über die Jahre gleich.“

Doch nicht nur menschlich, sondern auch sportlich förderte er die Entwicklung seiner Talente. Leistungswille und Einsatzbereitschaft spielten dabei eine große Rolle, zwei Dinge durften allerdings nie zu kurz kommen: der Spaß und die Kameradschaft. „Das ist ganz entscheidend“, weiß Kramer, der sein Team in der B-Jugend bis in die Landesliga führte. In der Saison 2013/14 startete die HSG Phoenix durch, gerade hatte sie sich aus dem SC Twistringen und dem TSV Bassum gegründet. Im April 2015 kam dann auch noch der TuS Syke hinzu. Also hatte Kramer fortan nicht nur die Talente seines SC Twistringen, für den er als Linksaußen mit Ausnahme seiner Oberligazeit in Barnstorf stets auf dem Platz gestanden hatte, unter seinen Fittichen, sondern auch noch die Nachwuchskräfte der Partnervereine. „Wir sind schnell zusammengewachsen. Das war überhaupt kein Problem“, war er der soziale Kitt, der die Spieler aus unterschiedlichen Klubs vereinte. Er verstand es, sein Ziel, die Talente zu formen und zu fördern, zu vermitteln. „Man nimmt Ralf seine Worte ab“, verdeutlicht Mbiyeya. Ihm gefalle zudem, dass Kramer den Ball bei den Einheiten in den Fokus rücke. „Wir machen sehr viel Technik und Koordination. Hauptsache der Ball ist immer mit dabei. Ich bin überhaupt kein Freund davon, einfach so zu laufen“, schildert Kramer seine Schwerpunkte. Ein Schema F gebe es in seinen Einheiten nicht.

Ralf Kramer ist eines mit Sicherheit nicht: langweilig. Auf den Mannschaftsfeiern mag er der einzige Veteran sein, „aber das ist überhaupt kein Problem“, wie er sagt. Denn Kramer ist ein Junggebliebener – und zwar im positiven Sinne. Er passt zu seinen Jungs wie die Faust aufs Auge. „Ich mag sogar dieselbe Musik“, lacht er. Schlager müsse nun wirklich nicht immer sein. Rap oder House schon eher. Auch deswegen gilt er in seiner Mannschaft als Prototyp des coolen Trainers. Für Kramer steht fest: „Wir funken auf einer Wellenlänge.“ Ein besseres Erfolgsrezept gibt es im Amateursport nicht.

Jetzt, wo aus seinen ehemaligen Jugendlichen auf dem Papier Senioren geworden sind, sieht Kramer seine Mission dennoch nicht als beendet an: „Wir müssen die Jungs nun an die härtere Spielweise gewöhnen. Zwischen dem Jugend- und dem Herrenbereich ist der Unterschied sehr groß. Alles ist schneller und körperlicher. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen.“ Schließlich bringen die meisten Gegenspieler auch deutlich mehr Erfahrung mit als die HSG-Akteure. Auch deshalb schwanken die Leistungen und Ergebnisse der Phoenix-Handballer, die nach ihrem Aufstieg im Vorjahr derzeit den sechsten Rang der Regionsoberliga einnehmen. „Es gibt Phasen, in denen wir mit den Mannschaften von oben mithalten können, es gibt aber auch Phasen, in denen man sieht, dass uns die Erfahrung fehlt“, erklärt Kramer. In diesen Momenten sei er gefragt – nicht nur als Trainer, sondern auch als Spieler: „Dann muss ich die Dinge mit meiner Erfahrung in die Hand nehmen.“ Und das tut er. Aus dem Rückraum strahlt der wurfgewaltige Rechtshänder noch immer große Torgefahr aus. Denn in Bezug auf seine Fitness macht ihm so schnell niemand etwas vor. Sein Fernziel bleibt jedoch, sich zunehmend auf die Traineraufgaben konzentrieren zu können. „Wenn die Jungs etabliert sind, wird das sicherlich mehr und mehr der Fall sein“, blickt er in die Zukunft. Doch bis dahin wird sich Ralf Kramer weiterhin als Entwicklungshelfer einsetzen – sowohl sportlich als auch menschlich.