Trainer-Aus im Urlaub

Ist nicht mehr länger Trainer des SC Twistringen: Friedhelm Famulla. (Thorin Mentrup)

Twistringen. Nach nur 13 Spieltagen ist die Zusammenarbeit zwischen dem Fußball-Bezirksligisten SC Twistringen und Trainer Friedhelm Famulla beendet: Der Verein und der Coach gehen getrennte Wege. Am Sonntag wurde Famulla die Entscheidung mitgeteilt – telefonisch, weil er sich derzeit im Urlaub auf Lanzarote befindet. In den vergangenen beiden Partien gegen die SG Diepholz (1:2) und am Sonntag beim TuS Sulingen II (0:4) führte er nicht Regie an der Seitenlinie. Dienstag kehrt er nach Deutschland zurück.

Stefan Funke, Twistringens Fußballspartenleiter, betonte am Sonntagabend, die Entscheidung sei rein sportlicher Natur. „Wir haben sechs Mal in Folge verloren. Der Start war gut, aber die Tendenz sah bis auf heute – auch wenn das Ergebnis anders aussieht – nicht gut aus. Wir glauben, dass die Mannschaft besser Fußball spielen kann, haben aber keine Entwicklung mehr gesehen. Im Gegenteil: Sie war zuletzt eher rückläufig.“ Insbesondere nach dem 1:2 gegen das damalige Schlusslicht Diepholz in der Vorwoche habe man im Vorstand intensiv beraten und diskutiert. Durch die Niederlage in Sulingen ist auch der tabellarische Druck noch einmal gewachsen. „Wir mussten etwas machen. Es ist schon jetzt ein ziemlich weiter Weg zum rettenden Ufer“, sagte Funke mit Blick auf die acht Zähler Rückstand, die die Blaumeisen auf den ersten Nichtabstiegsplatz aufweisen. Momentan ist nur der Relegationsrang greifbar. Den hat der zwei Punkte bessere TSV Okel inne. „Wir wollten einfach noch einmal einen Impuls setzen“, verdeutlichte Funke – und das vor der Winterpause, um in den sechs Partien bis zum Jahreswechsel in Schlagdistanz zu bleiben.

Natürlich tue ihm die Trennung leid, so Funke. Er hätte sich eine längere Zusammenarbeit gewünscht. Famulla war erst vor Saisonbeginn zum SCT gestoßen. Dem Coach, der seit mehr als 36 Jahren im Geschäft ist, stand ein kleiner Kader zur Verfügung, in dem unter anderem Leistungsträger wie Christoph Hainke (Kreuzbandriss) langfristig fehlen. „Das war nicht einfach. Aber es waren immer elf Spieler an Bord und eine Bank, die mit mindestens drei Spielern gefüllt war“, war das für Funke nicht der alleinige Grund für die sportliche Talfahrt der vergangenen Wochen. Zehn Spiele in Folge hat der SCT nicht mehr gewonnen, den letzten Sieg feierte er am 16. August.

Famulla selbst bestätigte sein Aus von Lanzarote aus. Das sei das normale Geschäft. Er sei lange genug dabei, schrieb er. Wie es auf der Twistringer Trainerbank weitergeht, stand am Sonntagabend noch nicht fest. „Da müssen wir noch einige Gespräche führen“, sagte Funke.