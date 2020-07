Berthold Neumann, ein Ausnahmetalent in seiner Laufklasse, ist verstorben (Archivbild). (Golenia)

Neumann starb jetzt im Alter von 89 Jahren. 74 Jahre war er Mitglied im TuS. Neumann hatte sich als Spätstarter bezeichnet, denn so richtig mit dem Leistungssport begann er erst mit 46 Jahren. Auf den Laufstrecken von 100 bis 1500 Metern machte er sich in den folgenden 25 Jahren weltweit einen Namen. Vor allem für seinen leichten Laufstil war der drahtige Sportler in der Szene bekannt.

Als Jugendlicher sei er die 100 Meter ohne Training in 11,3 Sekunden gelaufen, erinnerte sich Neumann zu seinem 80. Geburtstag. Doch erst Jahrzehnte später mit Mitte Vierzig habe er „Geschmack an der Sache“ bekommen. Bei den in den 1970er Jahren noch populären Volksläufen versuchte er sich, war allerdings mit den Ergebnissen nicht zufrieden und erkannte seine Stärken in Sprint und Mittelstrecke. Deutsche Meisterschaften und Rekorde folgten, wobei Neumann kein Freund von ausgetüftelten Trainingsplänen war, sondern vor allem seiner Laune und seinem Gefühl folgte. Sieben Mal startete er bei Weltmeisterschaften, kam dabei unter anderem nach Australien, Südafrika und Japan. Dabei durchlief von der M45 bis M65 fünf Altersklassen. Gold errang er 1983 und 1993 über 800 Meter und 1997 mit 66 Jahren in 59,5 Sekunden über 400 Meter. Die meisten seiner Europameistertitel gewann er ebenfalls über diese Strecken. Auch im Fünfkampf machte er sich später einen Namen. Im Jahr 2002 endete seine Karriere bei den Europameisterschaften in Potsdam – mit einer Bronzemedaille über 400 Meter und Gold in der Staffel.