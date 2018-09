Jan Ahrlich spielt mit dem TuS Sudweyhe II eine starke Saison. Der Außenbahnakteur hofft darauf, seinem Team mit weiteren Toren und Vorlagen zu noch mehr Erfolg zu verhelfen. (Kako)

Sudweyhe. Er ist ein Sudweyher Jung: Jan Ahrlich hat mit einer kurzen Ausnahme immer bei seinem TuS gespielt. Bei den Grün-Weißen fühlt er sich pudelwohl – und ist mit seiner Geschwindigkeit und seiner Technik eine echte Waffe im Offensivspiel der zweiten Herrenmannschaft, die zu den Top-Teams der Fußball-Kreisliga zählt. Ahrlich selbst hat ein Ziel, das er erreichen will. Doch dafür muss auch die Erste mitspielen.

„Einmal Bezirksliga mit dieser Mannschaft – das hätte etwas. Das wäre ein Traum von mir“, sagt er. Mit dieser Mannschaft ist natürlich die Zweite gemeint. Sie ist Ahrlichs Wohlfühloase. „Hier spielt meine ganze Freundesclique. Das ist super für mich, denn das sind alles Jungs, mit denen ich auch zusammen Fußball gucke und mit denen ich feiern gehe.“ In der Elf der Trainer Arne Janßen und Henrik Schmidt hat Ahrlich gefunden, wonach er gesucht hat: Sport und Freundschaft lassen sich für ihn hier perfekt verbinden. Diese Kombination trägt für ihn auch zum Erfolg der Mannschaft bei. Wer sich gut versteht, der kann auch guten Fußball spielen. Und das tun die Sudweyher: 16 Punkte aus sieben Punktspielen sind eine ganz starke Bilanz, Tabellenrang drei ist der Lohn. „Wir haben eigentlich nur bei der Niederlage gegen Okel nicht gut gespielt, aber solche Ausrutscher können passieren. In den anderen Spielen haben wir es gut gemacht, hätten jetzt sogar gegen Lahausen (1:1, d. Red.) gewinnen können. Aus Sicht der Mannschaft ist der Start ausschließlich positiv“, findet Ahrlich.

Noch Luft nach oben

Etwas differenzierter betrachtet er seine persönliche Situation: „Mit mir selbst bin ich noch nicht wirklich zufrieden“, sieht er noch Luft nach oben. Erst in den vergangenen Partien sei er mehr und mehr in Fahrt gekommen. „Ein paar Prozent fehlen mir noch, das merkt man im Zweikampfverhalten, und meine Torgefahr ist mir auch so ein bisschen abhandengekommen“, sagt er mit Blick auf seine Ausbeute von bislang einem Treffer. Dieser gelang ihm beim Remis gegen Lahausen. „Vielleicht ist ja jetzt der Knoten geplatzt“, hofft Ahrlich darauf, nun schnell nachlegen zu können.

Sein Torinstinkt kommt nicht von ungefähr, schließlich begann er seine Laufbahn als Stürmer. „Aber dann bin ich einmal komplett nach hinten und wieder nach vorn gewandert“, berichtet er von der Suche nach der richtigen Position: Er probierte sich als Sechser, aber auch als Innenverteidiger. In der Auswahl wurde er schließlich auf die Außenbahn geschoben. Zunächst agierte er defensiv, ehe er dann seine offensive Rolle fand. „Ich bin da ganz gut aufgehoben“, lacht Ahrlich.

Das findet auch sein Coach Henrik Schmidt, der ihn nicht nur aus dem Herrenbereich kennt, sondern ihn auch schon in der Jugend trainierte. „Jan hat das fußballerische Potenzial und in puncto Schnelligkeit und Technik natürlich seine Vorzüge“, sieht Schmidt ein gutes Gesamtpaket. Im vergangenen Jahr schoss Ahrlich in der Liga zehn Tore. „Dieses Jahr wollte ich eigentlich 15 Tore machen, aber das wird schon schwierig“, weiß der Außenbahnspieler und fügt schmunzelnd an: „Aber wenn es dann ein paar Vorlagen mehr werden, ist das auch nicht schlimm.“

Ahrlich und der TuS wollen sich oben halten. „Ein Platz unter den Top fünf ist möglich, wenn wir so weitermachen“, glaubt er. Auf die Meisterschaft oder Rang zwei, der ebenfalls zum Aufstieg berechtigt, schielt er derzeit nicht. „Wir wollen erst einmal befreit und ohne Druck aufspielen“, gibt er die Marschroute für die kommenden Wochen vor. Ein Thema dürfte der Sprung in die Bezirksliga allerdings schon irgendwann werden. Denn da ist ja noch Ahrlichs Ziel, mit der Zweiten eine Liga höher zu spielen. Doch es ist ein Traum mit Tücken. Das Fußball-Regelwerk erschwert dieses Unterfangen jedoch: Zwei Teams eines Vereins dürfen nicht in der Bezirksliga ran. Also müsste die Erste ebenfalls aufsteigen. Dieses Jahr stehen die Chancen nicht mehr sonderlich gut, doch die Hoffnung hat Ahrlich nicht aufgegeben. „Die Erste hat eine richtig gute Mannschaft. Das kann also noch werden.“ Er glaubt nicht nur an sein Team, sondern auch an die anderen TuS-Mannschaften. Ein richtiger Sudweyher Jung eben.