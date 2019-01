Niklas Kahl stellte sein Talent erneut unter Beweis. Er erzielte zwei Tore für den TuS. (Niklas Golitschek)

Syke. Mit dem Lehrter SV hatten die Wasserballer des TuS Syke in den vergangenen Jahren so ihre Probleme. Zum Auftakt der neuen Bezirksliga-Saison zerlegten die Hachestädter den Gegner allerdings komplett und siegten vor rund 50 Zuschauern ungefährdet mit 20:4 (10:1).

Immerhin: Die meisten Lehrter gaben sich nicht auf. „Jetzt push dich, Junge“, raunte Kevin Bebek seinem Kollegen Ole Roth zu, als die Gäste zum dritten Viertel vom Beckenrand ins Geschehen schwammen. Da lagen die Lehrter allerdings schon uneinholbar im Hintertreffen. Einmal mehr war es Lukas Frömbergs sicheres Händchen, das den Sykern die frühe und deutliche Führung beschert hatte. Im ersten Viertel gingen fünf der sechs Treffer auf sein Konto. Insgesamt war er sechsmal erfolgreich.

Fairerweise muss jedoch gesagt werden, dass alle TuS-Spieler zu diesem Saisonauftakt auf der Höhe waren. Lediglich Nils Eickhoff fehlte, da sein Spielerpass noch nicht angekommen war. Doch das Syker Aufgebot im Wasser war auch ohne ihn in allen Belangen überlegen. Mal spielte Henning Lienhop den entscheidenden Pass, dann war es wieder Malin Florack, die die Lücke sah. Und wenn Frömberg mal nicht gut positioniert war, zog eben Tim Weilandt (vier Tore) selbst ab, auch Holger Eickhoff kam am Ende auf drei Treffer. Frömberg fungierte also nicht als Alleinunterhalter, sondern profitierte selbst von dieser starken Teamleistung.

Besser als erwartet

Technisch waren die Lehrter durchaus veranlagt, an diesem ersten Spieltag aber schlicht zu langsam, zu unbeweglich. Mit ihrem intensiven und agilen Spiel rissen die Syker dadurch immer wieder Lücken. In der eigenen Hälfte pressten sie früh, gewannen den Ball vor der eigenen Gefahrenzone und leiteten so wieder den Gegenangriff ein. Gerade im ersten Durchgang endete nahezu jeder Spielzug mit einem Abschluss – und der landete in der Regel im Netz. Auch mit der in der vergangenen Saison oft bemängelten Chancenverwertung stimmte es an diesem Sonntagmittag.

„Das haben wir so nicht erwartet“, staunte dann auch Teamsprecher Hakon Straßheim, „wir tun uns zum Auftakt oft schwerer.“ Gerade nach den schwachen Testspielen sei er deutlich skeptischer gewesen. Selbst in Überzahlsituationen, in denen die Syker sonst oft fahrlässiger agierten, trafen sie nun kontinuierlich. „Wir haben weiter mit zwei Dreierketten statt mit Zweier- und Viererkette gespielt. Dadurch musste sich niemand umorientieren“, verriet Straßheim die veränderte Taktik für solche Situationen.

Mit der komfortablen Neun-Tore-Führung und der klaren spielerischen Überlegenheit konnten es die Syker dann gewiss ab dem dritten Viertel etwas ruhiger angehen lassen. Auch Spielzüge, die sie derzeit noch im Training einstudieren, führten sie dann bereits aus – um sie einem Praxistest zu unterziehen. Erst nach dem 15:1 kamen die Lehrter wieder zu einem zweiten Erfolgserlebnis durch Sören Giere – als die Hachestädter sich zu Beginn des vierten Viertels noch nicht sortiert hatten. „Ich hab‘ etwas angesagt und es funktioniert“, kommentierte LSV-Keeper Wolfgang Philipps ironisch. Ein Teamkollege nahm die Niederlage weniger mit Humor: Ole Roth wurde beim Stand von 18:3 für den TuS von der Partie ausgeschlossen. Erst meckerte er, anschließend verließ er während des laufenden Spiels das Wasser (26.). Bis zum Abpfiff bauten die Syker ihren Vorsprung dann auf 20:4 aus; auch wenn sie nicht mehr jeden Angriff mit aller Konsequenz zu Ende spielten.

„Das war ein echt guter Auftakt, damit können wir zufrieden sein“, bilanzierte Hakon Straßheim. Die Lehrter seien in dieser Situation allerdings auch ein dankbarer Gegner gewesen. Angesichts dessen wollte der Teamsprecher den Kantersieg auch nicht zu hoch hängen und ihn auch nicht als Kampfansage an die Liga verstanden wissen. „Wir haben aber nichts dagegen, wenn die Meisterschaft über uns entschieden wird“, ließ er dann doch die eigene Motivation durchblicken.

TuS Syke: C. Breckner – Twachtmann (2), Florack (1), Kahl (2), T. Weilandt (4), Zwarg, Straßheim (1), H. Heickhoff (3), Lienhop, Frömberg (6), Humpert (1), Toense NGO