Hatten am Ende das Glück auf ihrer Seite: TSV Bramstedt um Dominik Schröder (blau), hier im Duell mit Okels Hasan Sabehaioun. (Viola Heinzen)

Bramstedt. „Ich habe zu den Jungs vorher nur ein Wort gesagt: kämpfen“, erzählte ein zufriedener Sascha Feldt. Und das taten die Fußballer des TSV Bramstedt auch – mit Erfolg: Gegen den TSV Okel gewannen die Kreisligisten mit 3:2 (1:0) und verlassen mit dem zweiten Saisonsieg die Abstiegsplätze. Während Trainer Feldt den Seinen eine gehörige Portion Respekt zollte („Ich bin auf jeden meiner Spieler stolz“), zeigte sich Okels Lutz Schröder vor allem vom Unvermögen der eigenen Mannschaft enttäuscht. „Wir waren heute einfach zu blöd“, lautete das harte Fazit des Übungsleiters nach dem Schlusspfiff.

Dabei waren es seine Fußballer, die von Beginn an offensiv auftraten und schnell spielbestimmend waren. Bereits in der neunten Minute hätte Rico Volkmann die Gäste auf die Siegerstraße bringen können, verfehlte allerdings nach einem sehenswerten Chip Ahmed Khatibs das Tor nur knapp. Bramstedt kam immer besser ins Spiel, ohne jedoch offensiv Akzente zu setzen. Aufseiten der Okeler fehlte es vor allem an Präzision im Abschluss.

Eigentlich hatten die Gäste das Geschehen im Griff, doch brachte ein zu kurzer Rückpass zu Okels Keeper Lucas Feldmann, den Daniel Zimmermann erlaufen hatte, die Bramstedter in Führung (27.). Feldmann war zwar aus seinem Kasten gestürmt, doch Zimmermann verwandelte glücklich per Beinschuss. „Unser Spiel war nicht frisch genug und zu fehlerbehaftet. Wir haben Bramstedt zum 1:0 eingeladen“, konstatierte Schröder.

In der Folge waren es vor allem die Bramstedter, die sicher standen und Okel nicht mehr gefährlich vor das Tor von Hendrik Neumann kommen ließen.„Die ersten 15 bis 20 Minuten waren von uns nicht so gut, danach haben wir Okel zu Fehlern gezwungen“, sah Feldt eine sich aufopfernde Mannschaft, die sogar mit zwei Verletzten in der Startelf antrat. „So langsam gehen mir die Spieler aus“, merkte Feldt nebenbei an.

Dennoch lief es bei seiner Mannschaft insbesondere zu Beginn der zweiten Halbzeit nahezu wie am Schnürchen. Okel dagegen verlor immer mehr den Faden. So hatte bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff Bramstedts Iven Lehner die Möglichkeit, nach einem schnellen Konter die Führung auszubauen. Doch erst ein erneuter missglückter Pass der Abwehr der Okeler sorgte dafür, dass Lehner eine Minute später doch noch erfolgreich war (51.).

Bramstedt mit Glück

Die Gäste aus Okel wurden mit Verlauf der zweiten 45 Minuten wieder offensiver, fanden besser ins Spiel und belohnten sich wiederum nur drei Minuten nach dem zweiten Gegentreffer. Nach einem Foul im Strafraum entschied Schiedsrichter Frank Waldhecker auf Strafstoß. Okels Rico Volkmann trat an und verwandelte mit einem präzisen und scharfen Schuss in die linke untere Ecke. Schlussmann Hendrik Neumann hatte keine Chance. Als Ahmed Khatib nach einer schönen Kombination mit Marvin Zwiebler und Rico Volkmann noch den zwischenzeitlichen Ausgleich herstellte (62.), sah es lange Zeit nach einer Punkteteilung zwischen den beiden Mannschaften aus.

Den Teams gingen die zwingenden Aktionen ab, sodass sich das Spiel ein wenig verflachte. Erst als Schiedsrichter Waldhecker den Bramstedtern einen Freistoß zusprach, schlug die Stunde des Daniel Zimmermann. Aus 25 Metern schlenzte er den Ball in die rechte Ecke. Allerdings ließ Waldhecker den Freistoß wiederholen, da er noch nicht freigegeben war. Also trat Zimmermann erneut an – und traf wieder. Diesmal ging der Ball in die linke Ecke (83.). Zwar hatte Okel in der Schlussphase noch zwei Chancen (90., 90.+5), doch letztlich blieb es bei der knappen Führung für die Hausherren. Sascha Feldt freute sich über die drei Punkte: „Okel hatte einige Chancen auf ein Tor, aber wir haben uns das Glück heute erzwungen.“