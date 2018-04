Ivan Klasnic. (DPA)

Sudwalde. Der Hachetal-Cup für Jugendfußballer hat sich in den vergangenen Jahren einen sehr guten Namen gemacht. Die sechste Auflage, die am Sonnabend in Sudwalde in der Samtgemeinde Schwaförden stattfindet, ist dementsprechend prominent besetzt. Die Organisatoren um Sascha Knake haben zahlreiche bekannte Vereine für dieses Turnier für U10-Mannschaften begeistert, das um 10.45 Uhr mit den Partien der Vorrunde beginnt.

Der SV Werder Bremen ist natürlich mit dabei, darüber hinaus haben mit Hannover 96, der VfL Wolfsburg, der FC St. Pauli, Hertha BSC Berlin, RB Leipzig, der Hamburger SV und der FC Schalke 04 weitere deutsche Top-Adressen des Spitzenfußballs ihre Teilnahme zugesichert. Internationaler Besuch kommt mit dem FC Kopenhagen aus Dänemark und Galatasaray Istanbul aus der Türkei. Beide Mannschaften reisen ebenso wie die Teams aus Leipzig und Berlin bereits am Freitag an. Die Nacht zu Sonnabend werden die Kinder bei Gastfamilien verbringen, Trainer und Betreuer im Hotel. Beim Turnier mischen aber auch Teams der Region mit: Eine Diepholzer Kreisauswahl wird ebenso auf dem Platz stehen wie die U11-Mannschaften des TuS Sudweyhe, der JSG Nordwohlde, der JSG BDE Drentwede, des TSV Barrien und der gastgebenden JSG Hachetal. Das Feld komplettieren der 1. FC Magdeburg und Fortuna Köln.

Prominent wird es derweil schon zu Beginn der Veranstaltung: Der ehemalige Werder-Bremen-Angreifer Ivan Klasnic (38) wird das Turnier eröffnen. Danach beginnen die Partien der insgesamt drei Vorrundengruppen. Das Finale soll um 17.10 Uhr beginnen. Am Sonntag ist zudem ab 9.30 Uhr ein Leistungsvergleich mit allen Leistungszentren und dem Gastgeber geplant. Eine Tombola hält 1000 Preise bereit. Ein Teilerlös wird wie im vergangenen Jahr an "Flugkraft" gespendet, eine Organisation zur Unterstützung von Krebspatienten.