Hat alles genau im Blick: Wilco Freund trifft mit seinem neuen Klub Habenhausen auf seinen Etelser Ex-Trainerkollegen Dennis Offermann und den Brinkumer SV. (Björn Hake)

Habenhausen. Wilco Freund ist in der Fußballszene nicht nur hoch geschätzt, sondern auch sehr bekannt. In unserer Region hat er unter anderem die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, den TuS Sudweyhe und den TSV Melchiorshausen trainiert. Seit Kurzem hat er eine neue Herausforderung angenommen und steht beim Habenhauser FV an der Seitenlinie. Mit dem Bremen-Ligisten will er den Klassenerhalt schaffen. Am Sonntagnachmittag empfängt er mit seinem neuen Team den Brinkumer SV – eine Partie, die aus mehreren Gründen speziell für den Coach ist.

Noch ist Wilco Freund dabei, sich ein genaues Bild von seinem neuen Verein und seiner neuen Mannschaft zu verschaffen. „Ich bin noch in der Einarbeitungsphase. Das gehört einfach dazu. Es braucht Zeit dafür“, erklärt der Nachfolger des zurückgetretenen Paulo Pereira. Nur eine knappe Woche später war Freunds Engagement unter Dach und Fach, eine Woche ist er nun im Amt. Beim HFV fühlt er sich bereits wohl: „Der Verein und die Mannschaft machen mir es sehr leicht“, sagt er. „Es fühlt sich absolut richtig an. Wir haben sehr gute Trainingsbedingungen. Es geht Stück für Stück voran.“ Das muss es auch. Die Habenhauser stecken im Abstiegskampf, auch wenn das Fünf-Punkte-Polster auf den TSV Grolland auf dem ersten Abstiegsplatz etwas Sicherheit suggeriert. Das sieht Freund allerdings anders. Er erkennt Potenzial in seiner Mannschaft, fordert aber erst einmal die Konzentration auf die Grundtugenden des Fußballs: „Wir müssen uns bewusst sein, wo wir stehen. Wir müssen fighten.“

Sportlich ist Freund mit einer Niederlage gestartet. Beim BSC Hastedt setzte es ein 0:5. Am Sonntag wartet mit dem Heimspiel gegen den Brinkumer SV das nächste „Großkaliber“, wie es Freund ausdrückt. Der BSV sei „sicherlich nicht mit uns zu vergleichen“, sieht er bei den Kickern vom Brunnenweg ganz andere Voraussetzungen. Sie seien der klare Favorit. „Aus diesen Spielen kann man viel Positives mitnehmen, auch wenn man verliert. Man sieht Defizite, aber auch, was andere besser machen“, setzt Freund zumindest auf den Lerneffekt. Etwas Zählbares hat er aber auch noch nicht abgeschrieben. Er baut auf die Zusatzmotivation. Schließlich ist die Partie sein erstes Heimspiel als Habenhauser: „Natürlich ist das etwas Besonderes, darauf freue ich mich.“ Mit seiner Begeisterung will er auch seine Mannschaft anstecken. „Wir wollen uns bestmöglich präsentieren“, gibt Freund das Ziel vor. Für ihn und sein Team geht es auch darum, Selbstbewusstsein für die wichtigen Spiele in den kommenden Wochen zu sammeln. „Da müssen wir dann punkten“, sagt der Coach mit Blick auf die Partien gegen Neustadt, Aumund-Vegesack und Grolland.

Gemeinsam beim TSV Etelsen

Die Gegenwart heißt jedoch Brinkumer SV. Speziell ist dabei vor allem die Konstellation auf den Trainerbänken. Der Neu-Habenhauser und sein BSV-Pendant Dennis Offermann haben bis zum vergangenen Oktober gemeinsam den Landesligisten TSV Etelsen trainiert, ehe Freund ging und Offermann flog. Offermann fand am Brunnenweg eine neue Aufgabe bei seinem alten Klub, Freund musste etwas länger auf eine neue Herausforderung warten. Sonntag steigt das Treffen mit dem Ex, das Freund aber nicht als unangenehm empfindet. Die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit in Etelsen sind natürlich noch frisch – aber überwiegend positiv. „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Dennis und freue mich für ihn, dass er sich in Brinkum wohlfühlt und dass es so gut läuft“, betont der Trainer, der seinem ehemaligen Mitstreiter beim Brinkumer 7:0-Sieg bei der BTS Neustadt begegnet ist. Mit etwas Abstand hat der Vollblut-Trainer, für den der Fußball einen sehr hohen Stellenwert genießt, die kurze Zusammenarbeit keinesfalls als Fehler verbucht. „Ich bin froh über die Zeit, weil ich viel gelernt und viel mitgenommen habe. Menschlich passte es sehr gut zwischen uns, und auch die Auffassung vom Spiel ist gleich.“ Dennoch sei es besser gewesen, sich zu trennen. Beide seien es gewohnt, Mannschaften allein zu führen.

In der komplett neuformierten Mannschaft mit wenig Landesliga-Erfahrung sei es darüber hinaus mit der Führung innerhalb des Teams schwierig gewesen. Einen Schlussstrich gezogen zu haben, lasse ihn wieder positiv nach vorn blicken. Auch auf das Duell gegen Brinkum. Als Trainer des TSV Melchiorshausen hat Freund in der vergangenen Saison zweimal mit dem BSV die Klingen gekreuzt. Beide Duelle haben die Brinkumer für sich entschieden, bei der 2:3-Auswärtsniederlage war Freunds TSV aber nah dran am Punktgewinn. Den TSV und seinen neuen Klub könne man zwar nicht miteinander vergleichen, findet Freund. Ein Zähler gegen Brinkum wäre allerdings sowohl für Melchiorshausen damals als auch für Habenhausen am Sonntag ein Erfolg.