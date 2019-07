Ulm. Am Saison-Höhepunkt angelangt: Drei Leichtathleten des LC Hansa Stuhr starten bei den Deutschen Meisterschaften der U20 und U18, die vom 26. bis 28. Juli in Ulm stattfinden. Ein Zeichen für die prächtige Arbeit des Trainerteams um Klaus Düerkop, Helge Ellwart und Berthold Buchwald.

Am Freitag sind alle Augen auf die 4x100-Meter-Staffel gerichtet, die als Startgemeinschaft Hansa-Ettenbüttel-Oldenburg an den Start geht. Lasse Pixberg, Elvio Kremming (beide LC Hansa Stuhr), Jeron Serbin (Ettenbüttel) und Tim Gutzeit (Oldenburg) bilden das Quartett. „Wenn alle Wechsel klappen, kann es ganz nach vorne gehen“, betont Buchwald.

Bereits zuvor sollte eigentlich Jannick Voß im Stabhochsprung an den Start gehen, doch der Jungspund vom LC Hansa musste absagen. Körperlich sei er fit, so sein Vater Burkhard. „Aber nach seinen beiden Verletzungen ist Jannick noch nicht in der Lage, stabil zu springen.“ Blessuren am Rücken und eine Entzündung am Beckenkamm durch den Wachstumsschub raubten Voß Unmengen an Trainingseinheiten. „Seine Gegner haben teilweise schon 2000 Sprünge absolviert, Jannick dagegen nur 200“, betont sein Vater. „Deswegen haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, nicht an den Deutschen Meisterschaften teilzunehmen.“

Für Jerkovic ist viel möglich

Am Sonnabend geht es dann mit Kremming weiter über die 100 Meter. Unter den 56 Teilnehmern ist der Youngster als 29. gelistet. „Das Erreichen des Halbfinals wäre schon eine Überraschung“, meint sein Coach. Spät am Abend geht dann Lea Jerkovic über 2000 Meter Hindernis in die Bahn. Laut Buchwald sei eine Platzierung unter den ersten acht im Bereich des Möglichen. Zu guter Letzt darf Kremming am Sonntag ein weiteres Mal ran. Diesmal im Halbfinale über die 200 Meter.

Die Vorbereitungen auf die Deutschen Meisterschaften in Ulm seien sehr unterschiedlich gelaufen, berichtet Buchwald. „Jannick und Elvio haben sich akribisch vorbereitet. Elvio hat mit Sprinttrainer Klaus Düerkop sogar noch am Start gefeilt.“ Bei Pixberg und Jerkovic stand dagegen der Familienurlaub noch einmal im Fokus. „Sicher werden beide im kommenden Jahr, wenn sie denn in der deutschen Spitze dabei sein wollen, die Saison mehr an den Deutschen Meisterschaften ausrichten“, vermutete er.