Stuhr. Wie schon in der Vorrunde hat die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TV Stuhr in der Bezirksliga gegen den Tabellenzweiten TSV Langreder eine mehr als ärgerliche 7:9-Niederlage kassiert.

Die Gäste, die in Bestbesetzung antraten, holten in den Eingangsdoppeln zwei Siege: Zwar verlor die Zweierkombination Klaus Krabbe/Fabian Krupski erwartungsgemäß gegen die Langreder Spitzenpaarung Jan Kück/Danny Pieper in vier Sätzen, jedoch behielten Joshua Martin/Christoph Kathmann gegen Udo Zlobinski/Harald Fiedler sowie Florian Krabbe/Jarmo Brauer gegen Menß Hettergott/Arne Leenders die Oberhand.

Überraschend unterlag Spitzenspieler Klaus Krabbe zum Auftakt der Einzel Jan Kück, doch der gut aufgelegte Joshua Martin wetzte diese Scharte postwendend mit einem glatten Dreisatzerfolg über Fabian Path wieder aus. Punkte liegen ließen in der Mitte Florian Krabbe und Christoph Kathmann sowie Fabian Krupski im unteren Paarkreuz. Erfolgreich war nur der ehemalige Kirchweyher Jarmo Brauer, der Menß Hettergott in fünf Sätzen bezwang.

Im zweiten Einzeldurchgang blieb es spannend: Klaus Krabbe, Joshua Martin mit seinem zweiten Tagessieg und Florian Krabbe hielten Stuhr im Rennen und bei einer 7:5-Führung auf Siegkurs. Aber danach wollte dem TV nichts mehr gelingen. Auch das entscheidende Schlussdoppel verloren Joshua Martin/Christoph Kathmann in vier Sätzen, sodass die Gäste am Ende gar mit leeren Händen dastanden.

Weitere Informationen

Bezirksliga 4 Herren

TSV Langreder - TV Stuhr 9:7

Jan Kück/Danny Pieper - Klaus Krabbe/Fabian Krupski 11:5, 11:7, 8:11, 11:5; Udo Zlobinski/ Harald Fiedler - Joshua Martin/Christoph Kathmann 11:8, 8:11, 9:11, 10:12; Menß Hettergott/Arne Leenders – Florian Krabbe/Jarmo Brauer 11:7, 8:11, 11:8, 9:11, 7:11; Path - Joshua Martin 5:11, 4:11, 7:11; Kück - K. Krabbe 12:10, 11:5, 7:11, 8:11, 11:7; Pieper – Kathmann 13:11, 11:9, 11:8; Zlobinski - F. Krabbe 11:8, 6:11, 11:9, 11:6; Fiedler - Krupski 11:8, 11:6, 11:2; Hettergott - Brauer 9:11, 11.5, 8:11, 12:10, 9:11; Path - K. Krabbe 5:11, 1:11, 8:11; Kück - Martin 9:11, 0:11, 11:8, 7:11; Pieper – F. Krabbe 7:11, 8:11, 11:6, 6:11; Zlobinski - Kathmann 11:7, 11:8, 11:6; Fiedler - Brauer 11:4, 12:14, 11:7, 11:5; Hettergott - Krupski 11:2, 11:3, 11:6; Kück/Pieper - Martin/Kathmann 11:6, 11:6, 9:11, 11:5 EHF