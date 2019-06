Sieht den Abstieg in die Fußball-Kreisliga als Neuanfang: André Schmitz, Trainer der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. (Jonas Kako)

Mit einer Ausbeute von lediglich 15 Punkten aus 30 Saisonspielen haben die Bezirksligafußballer der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst ihr Klassenziel deutlich verpasst, sodass die TSG in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga antritt. Schon zur Winterpause deutete sich dieses Szenario an. Die neue Spartenleitung versuchte es umgehend mit neuen Reizpunkten und wechselte den Trainer: Nach gut dreieinhalb Jahren war Schluss für Dirk Hofmann, der von André Schmitz beerbt wurde. „Da bin ich ein wenig wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Eigentlich bin ich beruflich viel zu stark eingespannt, aber als ich gefragt wurde, wollte ich diesem tollen Verein natürlich gerne helfen. Und auch wenn wir den Klassenerhalt verpasst haben, habe ich meine Entscheidung noch keine Sekunde bereut“, erklärt Schmitz.

Nach einer vernünftigen Vorbereitung fing es unter dem neuen Übungsleiter auch sehr gut an. Dem wichtigen 2:1-Erfolg über den SV Bruchhausen-Vilsen folgte auch beim TuS Drakenburg ein Punktgewinn. Doch zu mehr sollte es bis zum Saisonende nicht reichen. „Die Jungs haben es einfach verpasst, sich in den Spielen für ihre guten Leistungen und ihren hohen Aufwand auch zu belohnen. Es waren teilweise wirklich tolle Spiele dabei und bis auf die hohe Niederlage gegen Eilvese waren es allesamt knappe Duelle“, verdeutlicht André Schmitz, der seine Arbeit und die der Mannschaft aber nicht allein an Resultaten festmachen möchte: „Klar, die nackten Ergebnisse fehlen und wir hätten uns den einen oder anderen Sieg mehr gewünscht. Vordergründig war es aber meine Aufgabe, mehr Struktur und Linie ins Spiel zu bringen. Wir wollten wieder zu dem Fußball zurückkehren, für den die TSG steht. Es ging auch darum, dass alles wieder mehr zusammenwächst, dass sich die Herrenteams wieder mehr vernetzen. Wenn man sich diese Dinge betrachtet, dann sind wir zusammen auf einem guten Weg und haben in den letzten Wochen schon einiges erreicht.“

Schmitz´ Wirken bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst war eigentlich nur bis zum Saisonende angedacht. Doch schon im April kam es zum Umdenken. "Die Jungs haben dem Verein signalisiert, dass sie gerne mit dem Trainerteam weitermachen würden. Das ist für uns natürlich eine tolle Sache und ein Zeichen, dass wir nicht so verkehrt unterwegs sind. Ich musste dann nicht lange überlegen. Ich fühle mich im Verein total wohl und bin wirklich begeistert, wie sich hier alle engagieren", sagt Schmitz und hebt vor allem die Trainingsbeteiligung der Spieler hervor. Trotz der schwierigen Situation und der negativen Ergebnisse tummelten sich immer zwischen 18 und 23 Spieler auf dem Platz. "Das allein zeigt doch schon den Geist und den Charakter der Mannschaft, den ich auch in den Spielen wiedererkannt habe. Als Team haben sie sich immer gewehrt und die Niederlagen niemals klaglos akzeptiert. Das ist in solch einer Situation sicherlich nicht selbstverständlich.“

Wo der erfahrene Coach bei seiner Mannschaft in Zukunft den Hebel ansetzen muss, ist ihm im Verlaufe der Rückserie natürlich nicht verborgen geblieben. "Da muss man ja nur mal einen Blick auf unser Torverhältnis werfen. 27 Treffer sind eindeutig zu wenig. Im Training schießen die Jungs teilweise die Netze kaputt. Das gilt es auch auf die Spiele zu übertragen. Defensiv stehen wir ganz vernünftig, aber das Spiel nach vorne müssen wir noch optimieren", so André Schmitz, der sich auf den Neuaufbau in der Kreisliga freut und zusätzlich auch noch die U 8-Junioren des Vereins trainiert. Das Gesicht der Mannschaft wird sich naturgemäß ein wenig verändern. Einige langjährige Stammspieler stehen nicht mehr zur Verfügung. Dafür kommen hoffnungsvolle Talente wie Justus Rahmig, Luca Kiesewetter oder Simon Köthke dazu. Zudem ist Schmitz mit zwei weiteren potenziellen Neuzugängen im Gespräch, "die uns definitiv weiterhelfen würden, gerade auch in der Offensive. Ansonsten sind junge, hungrige, willige Spieler bei uns immer herzlich willkommen. Trainingsstart ist am 30. Juni um 17 Uhr in Fahrenhorst“, erklärt der Trainer augenzwinkernd.

Ein sofortiger Wiederaufstieg sei beileibe kein Muss. "Natürlich wollen wir gerne oben mitspielen, aber diesen Anspruch werden auch noch andere Mannschaften haben. Über kurz oder lang wollen wir die Bezirksliga aber natürlich wieder in Angriff nehmen. Für uns wird es erstmal darum gehen, die in der Rückserie begonnene Entwicklung fortzuführen. Ich möchte die Jungs im Training dahin bringen, dass sie den eigenen Anspruch entwickeln, jedes Spiel zu gewinnen. Denn das hat immer sehr wenig mit Glück, sondern viel mehr mit harter Arbeit zu tun“, ist sich André Schmitz sicher.