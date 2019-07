Osnabrück. Das war wohl nichts: Im letzten Saisonspiel der Herren-65-Oberliga musste sich der TV Fahrenhorst beim SV Ballsport Eversburg mit 1:5 geschlagen geben. Dennoch beendete das Team um Kapitän Rainer Förster die Spielzeit auf einem starken dritten Tabellenplatz. „In Eversburg haben wir einfach nicht unseren besten Tag erwischt. Es war warm, die Plätze staubig – irgendwie passte es einfach nicht", monierte Förster.

Das Punktspiel begann parallel auf vier Plätzen. Im Schnelldurchgang war jeweils der erste Satz erledigt. „Wir waren noch gar nicht so richtig auf dem Platz, da hatten wir den ersten Durchgang schon alle deutlich verloren. Ich selbst hatte auch im weiteren Verlauf kaum eine Chance. Bei meinen Mitspielern wurde es dann aber besser", wusste Förster zu berichten. Auf einem guten Weg Richtung Matchtiebreak war Rolf Bauer. Er führte im zweiten Satz komfortabel mit 5:1, hatte in der Folge gar zwei Satzbälle und verlor dennoch mit 5:7. Ähnlich bitter endete auch das Match von Klaus Buck, der nach klar verlorenem ersten Satz auch in Durchgang zwei mit 0:4 zurück lag. Buck gab sich aber nicht geschlagen und holte sich gleich sechs Spielgewinne in Folge zum Satzausgleich. Im dritten Satz verpatzte Fahrenhorsts Nummer drei den Start, konnte den Rückstand nicht mehr aufholen und unterlag mit 5:10.

Auch Erwin Stehmeier schnupperte am Satzausgleich. Eine knappe 6:5-Führung reichte jedoch nicht zum Satzgewinn. Im fälligen Tiebreak hatte Stehmeiers Gegner das bessere Ende für sich. Bei schwülwarmen Temperaturen hielten sich die Spieler auch in den Doppeln nicht lange auf. Förster und Buck mussten beim Stand von 3:5 im ersten Satz aufgeben, da sich Letzterer schon zum Ende seines Einzels mit Ellenbogenproblemen herumgeplagt hatte, die im Doppel immer stärker zunahmen und ein Weiterspielen unmöglich machten. Für den Ehrenpunkt sorgten Bauer und Stehmeier, die ihr Match im Schnelldurchgang mit 6:0 und 6:2 gewannen. „Wir sind insgesamt total zufrieden mit unserem Abschneiden. Nach der klaren Niederlage am ersten Spieltag wussten wir nicht so recht, wo wir stehen. Umso besser sind wir dann durch die nächsten Spiele gekommen. Unser Hauptziel war der Klassenerhalt. Diesen haben wir souverän geschafft", freute sich der Kapitän.

Die Ergebnisse: Franz-Josef Riepenhof – Rainer Förster 6:2, 6:1; Andreas Jürlich – Rolf Bauer 6:2, 7:5; Bernd Riepenhof – Klaus Buck 6:1, 4:6, 10:5; Klaus Hönecke – Erwin Stehmeier 6:2, 7:6; F.-J. Riepenhof/Jürlich – Förster/Buck 6:3, 6:0; Hönecke/Abeler – Bauer/Stehmeier 0:6, 2:6

