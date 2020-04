Nico Kiesewetter stürmt in der kommenden Saison wieder im TSG-Trikot. (Udo Meissner)

Seckenhausen/Etelsen. Richtig weg von der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst war Nico Kiesewetter eigentlich nie, auch wenn er das Trikot des Klubs seit dem Sommer 2017 nicht mehr trug. „Die Verbindung war immer da“, sagt der 24-jährige Angreifer des TSV Etelsen aus der Fußball-Bezirksliga Lüneburg. Bei der TSG sind schließlich „nicht nur ehemalige Mannschaftskollegen, sondern meine Kumpels und besten Freunde“ aktiv. Philip „Pipo“ Kleingärtner zum Beispiel oder auch Jan Dahlheuser. Im Sommer wird zudem sein Cousin Luca Kiesewetter endgültig in die erste Seckenhauser Herrenmannschaft aufrücken. Es wird also eine Art Familienzusammenführung werden, wenn Nico Kiesewetter in der kommenden Serie wieder das TSG-Trikot überstreift (wir berichteten). Er freut sich auf seine Rückkehr, wird Etelsen allerdings auch mit einem weinenden Auge verlassen.

Nein, leicht sei ihm der Schritt nicht gefallen, sagt Kiesewetter. Der Etelser Schlosspark und der TSV sind ihm ans Herz gewachsen. „Ich kann jedem, der Bock auf Fußball hat, nur empfehlen, nach Etelsen zu gehen. Wenn man einmal dort ist, ist es schwer, wieder wegzugehen. Der ganze Verein, ob die Damen, die Jugend oder die Herrenmannschaften, das passt alles total. Ich habe dort viele Freunde gefunden.“ Und dennoch endet Kiesewetters Zeit beim Spitzenreiter im Sommer. Er bricht seine Zelte ab. Schweren Herzens, aber aus guten Gründen. Seit dem vergangenen Dezember wohnt Kiesewetter in Oldenburg. Das bringt eine Menge Fahrerei mit sich: rund eine Stunde nach Etelsen, dazu kommen an den Wochenenden die Punktspiele. Die Anreisen werden in der Landesliga Lüneburg, in der die Schlossparkkicker in der kommenden Saison aller Voraussicht nach auf Punktejagd gehen werden, nicht kürzer.

Der Rücken bereitet Probleme

Dazu kommen die gesundheitlichen Probleme, die den Offensivspieler vor allem in den vergangenen beiden Jahren begleitet haben. Der Rücken ist die Achillesferse Kiesewetters. Eine ganze Saison hält er kaum durch, in der aktuellen Spielzeit lief er nur viermal für das Bezirksliga-Team auf. „Wenn man dann auch nicht regelmäßig trainieren kann, kann man in der Bezirksliga vielleicht zum Zug kommen, in der Landesliga aber geht das nicht mehr. Da muss man nach der Trainingsbeteiligung und der Leistung aufstellen“, weiß er, dass seine Chancen auf Spielzeit in Etelsen in Zukunft schlecht stünden. „Darüber haben wir auch offen gesprochen“, betont sein Noch-Trainer Nils Goerdel. Er hat Kiesewetter schätzen gelernt. „Nico hat sich toll eingebracht, hat im Teambuilding mitgewirkt und war schnell ein Teil der Mannschaft, obwohl er nicht aus der Region kommt. Wir verlieren einen coolen Typen, einen netten Kerl und einen guten Spieler, von dem wir leider wegen seiner gesundheitlichen Probleme zu wenig hatten.“ Seine sportlichen Qualitäten hat Kiesewetter dennoch bewiesen: „Wenn er fit ist, ist Nico ein sehr dynamischer, kompletter Stürmer, der eine große Wucht entwickeln kann, besonders wenn er ein paar Räume bekommt. Er geht dahin, wo es weh tut. Das ist angenehm für einen Trainer“, weiß Goerdel.

Mit diesen Eigenschaften hat sich Kiesewetter auch in die Herzen der Seckenhauser gespielt, seit er in der C-Jugend vom TSV Heiligenrode zur TSG kam. „Meinem Vater zuliebe, der seit Jahrzehnten im Verein ist“, wie er erklärt. Kiesewetter reifte zum Herrenspieler, verhalf dem Verein 2016 als Torschützenkönig zum Bezirksligaaufstieg und steuerte im Folgejahr 17 Treffer zum Klassenerhalt bei. Er steht in Seckenhausen immer noch für Tore und erfolgreiche Zeiten. Eine Rückkehr war dennoch lange Zeit nur ein Gerücht, „das aber von außenstehenden Personen kam“, wie der 24-Jährige sagt. Die TSG sei erst beim Umzug nach Oldenburg wieder richtig zum Thema geworden. „Mir in Oldenburg einen neuen Verein zu suchen, kam nicht infrage. Seckenhausen war meine einzige Alternative und meine beste Alternative“, unterstreicht Kiesewetter. „Seckenhausen ist Heimat für mich. Für mich ist es ein großer Ansporn, mit meinen Kumpels zu spielen und gemeinsam mit ihnen die Zeit zu genießen“, sagt er.

Kiesewetters Rückkehr ist ein Stück weit Fußball-Romantik, die aber in keinster Weise kitschig geraten soll. Schließlich haben beide Seiten, sowohl Spieler als auch Verein, Ambitionen. „Da verbinden sich zwei Seiten, die perfekt zueinander passen“, findet Kiesewetter. Ihm ist nicht verborgen geblieben, dass sich einiges getan hat bei der TSG. Der Klub strebt nach oben, André Schmitz, noch Trainer und bald Sportlicher Leiter, und der zukünftige Chefcoach Iman Bi-Ria, der momentan noch selbst auf Torejagd geht, haben den Erfolg zurückgebracht. Seckenhausen ist positiv in aller Munde. „Das Gespräch mit beiden war super“, sagt Kiesewetter. Schmitz, der sich unter anderem als Trainer und Sportlicher Leiter des TB Uphusen einen Namen in der Region gemacht hat, und Bi-Ria, im Bremer Raum viele Jahre lang ein Ausnahmeangreifer, kannte er bereits. „Beide sind Fachmänner. Für mich als Stürmer ist es sicherlich nicht verkehrt, Iman als Trainer zu haben“, glaubt er. Und auch die Seckenhauser erhoffen sich einiges vom Rückkehrer. „Obwohl er noch so jung ist, bringt er eine außergewöhnliche Qualität mit. Man kann auch in seinem Alter eine Mannschaft führen. Wir sind total froh, dass wir ihn haben“, schwärmt Schmitz. Sein Interesse an der Rückkehr hinterlegte der Coach frühzeitig: Beim Punktspiel zwischen Kirchdorf und Barnstorf, das sowohl er als auch Kiesewetter und Kleingärtner im vergangenen August verfolgten, habe er dem Angreifer einen Vertrag auf einem Bierdeckel angeboten. Er müsse ihn nicht jetzt sofort unterschreiben, aber bis zum Saisonende, flachste er. „Das war bei jedem Wiedersehen ein guter Aufhänger“, sagt Schmitz und lacht. Für die TSG sei Kiesewetters Ja-Wort „ein Sechser im Lotto“.

Nun hoffen alle Seiten darauf, dass der Angreifer, der auch über den Flügel kommen kann, schnell wieder fit wird. „Was Nico investiert, ist total lobenswert“, weiß Schmitz, dass der Rückkehrer hart an sich arbeitet. Kiesewetter nimmt sogar Geld in die Hand, um sein Rückenleiden in den Griff zu bekommen. „Im Moment bin ich in chiropraktischer Behandlung. Das übernimmt die Krankenkasse nicht komplett, aber ich will alles versuchen, damit ich in Zukunft schmerzfrei bin und bleibe“, erklärt er und fügt hinzu: „Ich glaube, dass ich auf einem guten Weg bin.“ Das ist ihm wichtig, denn er hat noch einiges vor. „Noch einmal mit den Jungs aus Etelsen auf dem Platz zu stehen, und sei es nur beim Training, wäre ein Traum.“

Außerdem will er am Ende der Saison zwei Aufstiege feiern: mit dem TSV den in die Landesliga, mit der TSG den in die Bezirksliga: „Das wäre ein richtig geiler Abschluss und ein richtig geiler Anfang.“