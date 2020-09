Zu wenig Präzision im letzten Drittel: Dem TuS Sudweyhe (links Hanjo Harjes) fehlte es an Durchschlagskraft. (Braunschädel)

Sudweyhe. Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst war vor diesem Spieltag in der Fußball-Bezirksliga sehr verwöhnt. Drei Siege aus drei Spielen hatte der Aufsteiger eingesammelt. Nun ist der Liga-Neuling zumindest etwas auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Die Mannen von Trainer Iman Bi-Ria kassierten nicht nur den ersten Gegentreffer, sondern auch den ersten Punkteverlust beim 1:1 (1:0)-Unentschieden gegen den TuS Sudweyhe.

Vor dem Anpfiff hatte die Partie eine Menge versprochen. Zwei spielstarke Mannschaften, die vor allem im Angriff ihre Stärken aufweisen. Zumindest laut der Tabelle stellen die beiden Teams die torgefährlichsten Offensivreihen. Doch davon war ab Minute eins an nichts zu sehen. Der TuS Sudweyhe sowie die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst geizten mit Torchancen und sehenswerten Kombinationen. Die Gäste verfolgten den Plan, den Kontrahenten früh unter Druck zu setzen, um so einen schnellen Ballgewinn nahe des Tores zu erzielen. Und selber versuchte die TSG, mit langen Bällen von der Innenverteidigung gefährlich zu werden. Doch die meisten dieser Versuche landeten im Niemandsland oder beim TuS-Keeper Lukas Wickbrand. „Es war zerfahren“, beschrieb es Sven Helms, der zusammen mit Benjamin Jacobeit die Geschicke beim TuS Sudweyhe leitet. „Wir wollten das Spiel von Seckenhausen unterbinden. Ich finde, das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Auch wenn unser Spiel dabei auf der Strecke geblieben ist.“

Trotzdem tauchten die Grün-Weißen zum ersten Mal zumindest etwas gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Ein Schussversuch von Marvin Zwiebler, der diesmal über die rechte Seite kam, war dann aber doch zu unplatziert (20.). Ohnehin war das Sudweyher Offensivtrio um Zwiebler, Justin Pakleppa und Robin Engelhardt oft auf sich allein gestellt, weil nur wenig Unterstützung aus dem Mittelfeld kam. Plötzlich ging ein Raunen durch die Anlage, als Hannes Lüdeke sich ein Herz fasste und es aus rund 20 Metern einfach mal versuchte. Sein Schuss knallte aber nur an die Latte (40.). Kurz vor dem Pausenpfiff traute sich die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst dann doch noch mal nach vorne. Und gleich wurde es gefährlich. Zunächst wehrte Wickbrand einen Freistoß von Philip Kleingärtner zur Ecke ab. Doch in der Folge war der Torhüter dann machtlos. Die Ecke von Sercan Durmaz fand am langen Pfosten Jannis Helmbold, der wiederum in die Mitte köpfte, wo Innenverteidiger Sebastian Kirchner nur noch einschieben musste (43.).

Anfang der zweiten Hälfte stellten Jacobeit und Helms um. Mit der Hereinnahme von Stephen Bohl agierte der TuS Sudweyhe fortan in einem 4-1-2-1-2-System mit zwei richtigen Spitzen. Noch vor der ersten Einwechslung hatte Lüdeke den Ausgleich auf dem Schlappen. Denn Wickbrand konnte einen wuchtigen Freistoß von Zwiebler nicht festhalten. Allerdings ging der Versuch Lüdekes aus kürzester Distanz am Pfosten vorbei (48.). Im weiteren Verlauf kam auch die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst etwas gefälliger in die Begegnung. Trotzdem hingen Spielmacher Marcel Dörgeloh und Torjäger Howard Barbosa Ferreira weiterhin in der Luft, nahmen kaum am Spiel teil. Eher die Flügelspieler Jannis Helmbold und Sandro Wittig machten auf sich aufmerksam. Doch auch die Schussversuche der beiden führten nicht zum gewünschten Erfolg (57., 59.).

Weil auf beiden Seiten nicht alles nach Plan funktionierte, war es kein Wunder, das ein grober Schnitzer das 1:1 einleiten sollte. TSG-Keeper Maurice Lutterklas spielte unbedrängt Stephen Bohl den Ball in die Füße. Der bedankte sich kurz und schob den Ball am Hintermann vorbei in die Maschen (71.). „Das ist jetzt unser Spiel“, feuerte Jacobeit seine Mannen weiter an. Beide Teams gaben sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden, drückten mit ihren Mitteln auf das 2:1. Doch wie im gesamten Spiel blieb die Fehlpassquote weiterhin extrem hoch, sodass nur wenige sehenswerte Kombinationen dabei heraussprangen. „Der letzte Pass kam bei uns dann irgendwie nie an“, analysierte Helms. „Die nötige Präzision haben wir vermissen lassen.“ Und dennoch hatte der TuS Sudweyhe die letzte Gelegenheit der Partie. Zwiebler konnte das Spielgerät stibitzen und feuerte dann aus 23 Metern einfach mal ab. Sein Schussversuch flatterte etwas, doch Lutterklas parierte und wehrte zur Seite ab. In den Schlussminuten ging es dann eigentlich nur noch verbal zur Sache. Barbosa Ferreira (90.) und Emre Deveci (90.+5) flogen wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz. Aber Kapital schlagen konnten die Hausherren daraus nicht. „Wir haben auswärts einen Punkt geholt, können damit ganz gut leben. Denn wir haben gegen einen Gegner gespielt, der gut mitgehalten hat“, sagte Bi-Ria.

TuS Sudweyhe - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 1:1 (0:1)

TuS Sudweyhe: Wickbrand – Harjes (68. Meier), Pirngruber, Zwiebler, Pakleppa (56. Bohl), Engelhardt (68. Traemann), Meissner (75. Behrens), Helms, Meyer, H. Lüdeke, Causo

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: Lutterklas – Dahlheuser, Kleingärtner, Dörgeloh, Helmbold (75. Leushuis), Kiesewetter, Barbosa Ferreira, Wittig, Eggers (29. Durmaz), Kirchner, Deveci

Tore: 0:1 Sebastian Kirchner (43.), 1:1 Stephen Bohl (71.)

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Howard Barbosa Ferreira (90.), Gelb-Rote Karte für Emre Deveci (90.+5, beide Seckenhausen)