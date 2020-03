Mit einem Sieg direkt ein Zeichen setzen will Seckenhausens Trainer André Schmitz. (Mentrup)

Varrel/Seckenhausen. Auf dem Papier ist es fast schon ein Duell der Gegensätze: Auf der einen Seite die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, souveräner Tabellenführer der Fußball-Kreisliga, auf der anderen der TuS Varrel, als Elfter nicht unbedingt ein Abstiegskandidat, aber ein Klub, der zuletzt unruhige Zeiten durchlebte. Trotzdem reisen die Seckenhauser zum Derby am Freitagabend um 20 Uhr mit ausgefahrenen Antennen. Es ist ein Nachbarschaftsduell mit Tücken, wie Trainer André Schmitz feststellt. Denn so ganz genau wisse er nicht, was sein Team erwarte. Die Varreler dagegen starten in die Restrunde mit einer Portion Lockerheit: „Wir haben nichts zu verlieren“, sagt Stefan Blasy, der gemeinsam mit Marvin John das Traineramt übernommen hat, nachdem der Verein und Kolja Schnackenberg und sein Team in der Winterpause getrennte Wege eingeschlagen hatten.

Gerüchte rund um den TuS Varrel waren in den vergangenen Wochen regelrecht aus dem Boden geschossen. Sie gingen sogar so weit, dass fast alle Spieler den Verein in der Winterpause noch verlassen würden. Gekommen ist es, wie es bei Spekulationen oft der Fall ist: anders. Das Gros der Akteure ist geblieben, Leistungsträger wie Keeper Andreas Schwarze, Dauerbrenner Konstantin Rosenthal oder Toptorjäger Hanno Kern sind noch da. Von wegen Fahnenflucht. „Es ist klar mit der Mannschaft und dem Vorstand besprochen, dass wir das bis zum Saisonende durchziehen. Und daran halten sich die Jungs“, sieht Blasy Spieler, die zu ihrem Wort stehen.

Blasy und John bleiben bis Sommer

Zumindest bis zum Sommer herrscht Burgfrieden, vielleicht auch, weil die Wechselfrist bei der Trennung von Schnackenberg abgelaufen war. Die Spieler wären gesperrt gewesen, hätten sie den Verein noch verlassen. Wie es im Detail weitergehe, müsse sich zeigen, sagt Blasy. Er und John haben bereits Klarheit geschaffen: „Wir werden den Verein verlassen.“ Wohin genau, das werde drei, vier Wochen spruchreif sein. Für ihn und John gelte: „Wir werden bis zum Sommer alles geben und versuchen, das Bestmögliche herauszuholen.“

Diesen Willen spüre er auch bei der Mannschaft, die wie bereits in der Vorrunde wegen des kleinen Kaders auf Unterstützung der zweiten Herren angewiesen sein wird. „Ich habe das Gefühl, dass die Jungs zusammenhalten. Die Stimmung ist gut“, sieht Blasy sein Team durchaus gerüstet. In der Vorbereitung feierte es unter anderem gegen den TV Falkenburg aus der Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst einen klaren 4:1-Sieg. Das Grundsystem habe man beibehalten, wolle aber insgesamt etwas variabler auftreten, verrät der Coach einen Schwerpunkt der Vorbereitung. Das Derby mache es seiner Mannschaft leicht, alle Nebenschauplätze auszublenden: „Wir können uns einfach auf das Spiel freuen. Wir haben nichts zu verlieren.“

Dieser Situation sind sich auch die Seckenhauser bewusst. „Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt“, sagt Schmitz, ahnt aber: „Ich denke schon, dass das ein heißes Ding wird.“ Seine Elf müsse wachsam sein. Favorit ist sie dennoch. Die Freundschaftsspiele eingerechnet, ist Seckenhausen seit 15 Spielen ungeschlagen. Mit diesem Selbstvertrauen und -verständnis will der Klassenprimus auftreten. Ein paar Ausfälle gibt es, dennoch sagt Schmitz nicht von ungefähr: „Wir sind gut vorbereitet.“ Das gilt es zu zeigen.

Schließlich ist die Mission Wiederaufstieg für die TSG erst zu etwas mehr als der Hälfte abgeschlossen. Elf Punkte Vorsprung auf einen Rang, der nicht mehr zum Sprung in die Bezirksliga berechtigt, sind ein komfortables Polster. Aber keines, auf dem man sich ausruhen dürfe, findet Schmitz. „Wenn wir jetzt einen guten Start hinlegen, ist das gleich ein Zeichen an die Konkurrenz. Wir wollen schnell für klare Verhältnisse sorgen“, will der Coach mit seiner Mannschaft keine Zweifel mehr am Aufstieg lassen. Da wäre ein Sieg in Varrel genau richtig – allen Ungewissheiten in Bezug auf den TuS zum Trotz.