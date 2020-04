Nico Kiesewetter (l.) wird in der kommenden Saison wieder die Seckenhauser Farben tragen. (Udo Meissner)

Seckenhausen. Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst plant unbeirrt für die Bezirksliga, auch wenn die Saison der Fußballer weiterhin unterbrochen ist. „Wenn es weitergeht, werden wir aufsteigen, und wenn es nicht weitergeht, gehe ich davon aus, dass Aufsteiger für den Bezirk gemeldet werden, weil es keine Verlierer geben soll“, sagt Hauke Janssen, der Fußballspartenleiter der Seckenhauser. Dem Kreisliga-Spitzenreiter ist auf der Suche nach Verstärkungen nun ein Coup gelungen: Nico Kiesewetter kehrt zur TSG zurück.

Der Angreifer ist bei den Seckenhausern unvergessen: In der C-Jugend kam er zur TSG und machte bei ihr auch seine ersten Schritte im Herrenbereich. Mit seinen Toren schoss er das Team zunächst zurück in die Bezirksliga und dort zum souveränen Klassenerhalt. Im Sommer 2017 zog es ihn dann zum TSV Etelsen in die Landesliga. Unter anderem Trainer Dennis Offermann, früher selbst Stürmer, machte ihm den Wechsel schmackhaft. „Aber der Kontakt ist nie abgerissen. Nico hat viele Freunde in der Mannschaft“, weiß Janssen, dass der 24-Jährige stets einen engen Draht zu seiner TSG bewahrt hat. Immer wieder keimten Gerüchte um seine Rückkehr auf, jetzt haben die aufstrebenden Seckenhauser Nägel mit Köpfen gemacht. „Wir sind seit Herbst mit ihm in Kontakt. André (Schmitz, derzeit Trainer, ab der neuen Saison Sportlicher Leiter, Anm. d. Red.) und Iman (Bi-Ria, Stürmer und zukünftiger Cheftrainer) hatten gute Gespräche mit ihm. Für uns ist es toll, dass Nico zu uns kommt“, freut sich Janssen auf den Rückkehrer, der sich von den Schlossparkkickern aller Voraussicht nach mit dem Landesliga-Aufstieg verabschieden wird. Etelsen ist derzeit souveräner Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg.