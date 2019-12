Philip Kleingärtner (Mitte) wurde mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner. (Thorin Mentrup)

Diepholz. „Zunächst einmal bin ich froh, dass sich auf diesem Geläuf auf beiden Seiten niemand verletzt hat“, kommentierte André Schmitz, Trainer des Kreisligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, den 2:0 (0:0)-Auswärtssieg seines Teams im letzten Punktspiel dieses Jahres beim TuS St. Hülfe-Heede. Da die Gastgeber einen Heimrechttausch und somit eine Austragung auf dem TSG-Kunstrasen mit aller Macht verhindern wollten, wichen sie auf einen Platz aus, der eines Fußballspiels in Schmitz′ Augen nicht würdig war. „Ich habe wirklich noch nie einen so schlechten Platz gesehen. Selbst den Spielern des Gegners war das unangenehm. Ich kann meine Jungs nur loben, dass sie die Umstände von Beginn an angenommen haben“, sagte Schmitz.

Seine Schützlinge zeigten nämlich das, was an diesem Tag und angesichts der Bedingungen gefragt war: einfachen Fußball. Da Kombinationen kaum möglich waren, schlugen die Gäste den Ball ohne große Umwege nach vorne. Sie gingen nicht das Risiko ein, sich in Dribblings oder komplizierten Kombinationen zu verstricken und somit eigene Ballverluste zu heraufzubeschwören. Die Seckenhauser hatten mit dieser Taktik das Spiel komplett im Griff und belohnten sich früh in Halbzeit zwei. Kapitän Philip Kleingärtner schloss eine der wenigen herausgespielten Aktionen mit dem hochverdienten Führungstreffer ab (48.). Die endgültige Entscheidung gegen komplett harmlose Gastgeber gab es erst in der Nachspielzeit. Sandro Wittig setzte auf der Außenbahn den erstmals in dieser Saison eingesetzten Tim Plander in Szene. Dieser brachte den Ball hart und flach vor das Tor. Erneut war Philip Kleingärtner zur Stelle und markierte den 2:0-Endstand. „Es war ein wirklich souveräner Auftritt. Wir haben wieder zu null gespielt und keine Zweifel aufkommen lassen. Nun haben wir sechs Punkte Vorsprung, die wir gerne mit in die Pause nehmen“, freute sich Spitzenreiter-Coach Schmitz.