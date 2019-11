Holzhausen. Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst ist in der Fußball-Kreisliga Diepholz beim TSV Holzhausen-Bahrenborstel nicht über ein 2:2 (1:1) hinausgekommen. „Spielerisch war das nicht so stark“, räumte TSG-Trainer André Schmitz nach dem Abpfiff ein, „aber der enge Platz hat auch nicht so viel zugelassen. Wir haben alles versucht, der Gegner hat bis zum Schluss gekämpft – alles gut.“ Umso mehr, da der TSG die Tabellenführung auch weiterhin nicht zu nehmen ist.

In einer zerfahrenen Begegnung gingen die Gastgeber mit ihrer ersten Torgelegenheit überraschend in Führung. Markus Giesbrecht, der Torjäger vom Dienst bei Holzhausen-Bahrenborstel, holte einen langen Diagonalball technisch anspruchsvoll aus der Luft, verschaffte sich robust Platz und drosch die Kugel unhaltbar unter die Latte (9.). Der Spitzenreiter ließ sich von dem 0:1 jedoch in keinster Weise beeindrucken und erzielte kurz darauf mit einem frechen Tor den Ausgleich. Philipp Eggers (16.) trat aus 40 Metern zum Freistoß an und traf in das verwaiste Toreck, während TSV-Keeper Bennett Brokate noch mit der Sortierung seiner Mauer beschäftigt war. Die Gastgeber protestierten, der Treffer zählte.

Später Ausgleich

In der Folge blieb die Partie umkämpft bis nicklig, ohne allzu großen spielerischen Glanz. Die besseren Tormöglichkeiten verbuchten allerdings die Gäste. Nach einer halben Stunde brachte Finn Werner das Kunststück fertig, die Kugel aus kürzester Distanz mit vollem Risiko über den Querbalken zu jagen. Das 2:1 für Seckenhausen ließ noch bis weit in den zweiten Durchgang auf sich warten, war dafür aber Ergebnis eines sehenswerten Kombinationsspiels. Sandro Wittig ging auf der linken Seite durch, brachte Iman Bi-Ria ins Spiel, dessen Querpass der kurz zuvor eingewechselte Niklas Tietjen (72.) zum 2:1 verwertete. Alles sah nach einem Erfolg des Favoriten aus, doch fünf Minuten vor Schluss ging Markus Giesbrecht im Zweikampf mit Simon Köthke im Seckenhauser Strafraum zu Boden. Magnus Wiegmann verwandelte den fälligen Strafstoß und rettete den Hausherren somit einen Punkt.