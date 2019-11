Einen der wichtigsten Siege fuhr der TSV Barrien um Daniel Babel (2. v. r.) beim SV Bruchhausen-Vilsen II ein. (Thorin Mentrup)

Ein Trainingslager ist für Amateurfußballer alles andere als die Regel, eines in Italien sogar fast unvorstellbar. Der TSV Barrien aber war im Sommer im Land von Pizza und Pasta. In der Nähe von Trient, wo Trainer Daniele Guerras Wurzeln liegen, schwor sich das Team aus der 1. Kreisklasse auf die neue Serie ein. Hier in Norditalien legte der TSV den Grundstein für eine bislang äußerst erfolgreiche Saison, die die Barrier von der Kreisliga träumen lässt.

Guerra ist einer der Architekten des Barrier Erfolgs. Unter ihm ist der TSV gerade dabei, ein neues Kapitel seines Fußballmärchens zu schreiben. Diese Geschichte beginnt im Jahr 2014, am Tiefpunkt, als Barrien keine erste Mannschaft mehr stellte. In der darauffolgenden Saison begann der Neuaufbau. Im jetzt fünften Jahr kämpft der TSV nun um seinen vierten Aufstieg. „Wer kann das schon von sich behaupten?“, fragt Guerra. Dass der Coach, der bereits in Heiligenrode und Seckenhausen gearbeitet hat, stolz auf diese Entwicklung ist, muss er nicht extra betonen. Es ist ihm anzuhören. Er führt den Weg fort, den der TSV unter Frank Otersen, dem Trainer des ersten Aufstiegs, begann.

Dabei war Guerra doch eigentlich schon weg. Am Ende der vergangenen Saison wollte er aufhören. Es war das erste Jahr ohne Aufstieg seit der Neugründung. Barrien wurde Neunter – ordentlich für einen Neuling, aber doch weit weg von der Kreisliga. „Das war aber nicht der Grund. Ich wollte mehr Zeit für mich haben“, erklärt Guerra. Doch die Barrier fanden eine Lösung: Michael Wichmann verstärkte das Trainerteam, zu dem auch Karsten Kölle gehört. Damit sind auch Guerras Gedanken ans Aufhören verflogen. „Im Winter reden wir noch einmal in Ruhe“, sagt er. „Aber es spricht nichts dagegen weiterzumachen.“

Ein ausgeglichener Kader

Erst recht nicht in der derzeitigen Phase. Der TSV ist Dritter, mit 33 Zählern aus 14 Spielen punktgleich mit dem TSV Brockum und dem SV Bruchhausen-Vilsen II, die nur wegen des besseren Torverhältnisses vor der Guerra-Elf stehen. Als Vierter lauert auch noch der drei Zähler schwächere TuS Barenburg auf seine Chance. „Brockum ist für mich Kandidat Nummer eins, wenn es um den Aufstieg geht. Aber wir können genauso stark sein“, rechnet Guerra seiner Mannschaft gute Chancen aus. Seine Einordnung kommt nicht von ungefähr: Gegen den Primus um den ehemaligen Wetschener Nils Unger spielten die Barrier 1:1, das Auswärtsspiel in Vilsen gewannen sie sogar mit 3:2. „Das waren für mich die bisher wichtigsten Punkte, die wir geholt haben“, erinnert er sich.

Der Coach weiß um die Erfolgsfaktoren: „Wir hatten in der Vorbereitung eine super Trainingsbeteiligung. Außerdem haben wir eine klasse Mannschaft mit tollen Typen. Alle haben sich super entwickelt.“ Rund um Ali Hassan, Joe Badal, Daniel Babel und Matthias Lankenau habe sich eine starke Achse gefunden. „Ihre Präsenz hilft uns enorm“, findet Guerra. Insgesamt sei der Kader sehr ausgeglichen besetzt. „Wir verlieren keine Qualität, wenn wir wechseln müssen.“ Auch im Pokal habe sein Team gezeigt, wie groß das Potenzial sei: Im Vorjahr schied der TSV gegen Weyhe-Lahausen erst im Elfmeterschießen aus, dieses Mal war gegen Dickel, ebenfalls Kreisligist, wieder vom Punkt aus Endstation. Auch die Teams, die eine Klasse höher spielen, tun sich also schwer gegen Barrien. Für Guerra lässt das nur einen Schluss zu: „Wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, wird sie in der 1. Kreisklasse oben mitspielen.“ Wahrscheinlich sogar bis zum Ende der Saison. Und wenn der Aufstieg mit italienischer Note tatsächlich gelingt, dann wird das Team sicherlich an die Tage im Sommer zurückdenken. „So eine Zeit schweißt ganz besonders zusammen“, weiß Guerra, der seit mehr als einem Jahrzehnt im Trainergeschäft tätig ist.

Seine Erfahrung lehrt den Coach auch, nicht frühzeitig Luftschlösser zu bauen. „Der Weg ist noch weit“, erklärt er. Ins Derby gegen Ristedt am Freitag startet sein Team dennoch als Favorit. Das war vor wenigen Jahren undenkbar – auch das zeigt die Entwicklung des Klubs an der Wassermühle eindrucksvoll.