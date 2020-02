Der TSV Barrien (links Jana Nullmeyer) muss den bitteren Gang in die Niedersachsenliga antreten. (Michael Galian)

Syke. Hoch erhobenen Hauptes verabschieden sich die Korbballerinnen des TSV Barrien aus der Bundesliga Nord. Am zweiten und damit vorletzten Spieltag der Playoffs zeigten sie starke kämpferische Leistungen und trotzen ihren Kontrahenten zwei Unentschieden ab. Doch den Abstieg in die Niedersachsenliga können sie nicht mehr verhindern. Mit dem Remis im direkten Duell konnte sich der FC Gessel-Leerßen über den vorzeitigen Klassenerhalt freuen. Im Kampf um ein Ticket zur Deutschen Meisterschaft musste der TuS Sudweyhe erneut zwei Rückschläge verkraften und ist am letzten Spieltag auf fremde Hilfe angewiesen.

TuS Sudweyhe – TB Stöcken 8:11 (3:6). Die Hiobsbotschaft gab es kurz kurz vor dem Start ins Wochenende: Emma Scibbe, die nach dem Herausmessen von Luisa Schlemm nun erste Korbfrau ist, wurde ins Krankenhaus eingeliefert. „Bei ihr wurde eine Nierenbeckenentzündung diagnostiziert. Das war natürlich ein Schock für Emma und für uns alle“, verriet Trainerin Andrea Bothmer. Für Scibbe sprang Katharina Deters am Korb ein. „Kathi hat einiges herausgefischt und unsere Erwartungen sogar etwas übererfüllt“, lobte Bothmer. In der ersten Halbzeit konnten die Sudweyherinnen noch gut mithalten. „Doch in der zweiten Hälfte hatte sich Stöcken auf unsere andere Spielweise und andere Korbfrau eingestellt. Da konnten wir nicht mehr herankommen“, bedauerte die Trainerin, die ihrem Team aber eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum ersten Playoff-Spieltag attestierte.

TuS Sudweyhe – SG Findorff 5:11 (3:5). Schon wieder gab es gegen Findorff nichts zu holen. „Dabei haben wir zu Beginn locker aufgespielt und dem Favoriten das Leben schwer gemacht. Das war schon gut anzusehen“, befand die TuS-Trainerin. Doch auch in dieser Partie stellte der Gegner in der zweiten Halbzeit um, änderte sein Wurfbild und konnte sich so absetzen. „Am Ende ist die Niederlage etwas zu hoch ausgefallen“, urteilte Bothmer. Die Findorferinnen waren bereits für die DM qualifiziert, nach diesem Ergebnis durfte auch der TB Stöcken über die DM-Quali jubeln. In den beiden vergangenen Jahren war das Team ganz knapp gescheitert. Das dritte DM-Ticket machen der Oldenbroker TV und der TuS Sudweyhe am letzten Spieltag unter sich aus. „Oldenbrok hat zwei Punkte Vorsprung, aber wir treffen im direkten Duell aufeinander. Solange die theoretische Chance auf die DM noch vorhanden ist, werfen wir die Flinte nicht ins Korn“, versprach Bothmer.

TSV Barrien – FC Gessel-Leerßen 8:8 (3:6). Vor diesem Spieltag hatten die Gesselerinnen sieben Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht. Ein Unentschieden im direkten Duell würde also für den Ligaverbleib reichen. „Dementsprechend motiviert waren wir alle“, betonte FC-Akteurin Nicole Glatzel. Da Korbfrau Hanne Brüning in der Woche mit einer Grippe zu kämpfen hatte, „war uns klar, dass wir in der Abwehr umso aktiver sein mussten." Der Start gelang: Vorne klappten die Spielzüge, das Spiel am Kreis und die Pässe waren gut und auch in der Abwehr war der FC wach. So stand es in der elften Minute bereits 5:1. Dann lief nicht mehr viel zusammen, ganz anders als bei den Barrierinnen. Nach dem Seitenwechsel spielten sie frei auf und versenkten einen Korb nach dem nächsten. Das Team um Spielertrainerin Anna Seevers ging sogar mit 7:6 und 8:7 in Führung. Fünf Sekunden vor dem Abpfiff fasste sich Gessels jüngste Akteurin Maylin Helms ein Herz und setzte aus der Ecke zum Heber an. Das war der umjubelte Ausgleich. „Das Remis haben wir einer tollen Mannschaftsleistung mit einer sehr gut aufgelegten Korbfrau, einem kleinen „Anschiss“ unserer Trainerin Anja Brüning und dem Mut einer jungen Spielerin zu verdanken. Wir sind sehr glücklich“, fasste Glatzel nach der Punktlandung zum Klassenerhalt zusammen. Bei den Barrierinnen hielt sich die Trauer in Grenzen, sie hatten nicht mehr an ein Wunder geglaubt. „Jeder Punkt, den wir jetzt noch sammeln, ist einer fürs Selbstbewusstsein. Es macht einfach Spaß, den anderen Teams noch ein paar Zähler zu klauen“, resümierte Jana Nullmeyer.

TSV Barrien – TSV Heiligenrode 9:9 (3:6). Auch gegen Heiligenrode gelang dem Absteiger ein Remis. Nach einer fehlerhaften ersten Halbzeit wussten sich die Barrierinnen erneut zu steigern. Zwei Minuten vor dem Abpfiff lagen sie mit 8:9 zurück. „Dieses Mal war das Glück auf unserer Seite. Heute haben wir eine starke Teamleistung gezeigt und trotz der Rückstände nie aufgehört zu kämpfen. Ein Riesenlob geht wieder an Jasmin Jaentsch, die unterm Korb und auch im Angriff erneut eine Hammerleistung gebracht hat“, fasste Jana Nullmeyer den Spieltag zusammen. Heiligenrodes Trainerin Dagmar Schnelle war mit dem Ergebnis nicht zufrieden. „Vor der Partie haben wir verschiedene Situationen angesprochen und wie wir darauf reagieren wollen. Aber das ist uns nur einmal gelungen. Nur drei Körbe in einer Halbzeit sind viel zu wenig. Da bleiben bestimmte Spielerinnen hinter ihren Möglichkeiten, die sie im Training zeigen“, analysierte Schnelle.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – FC Gessel-Leerßen 17:2 (7:1). Nach dem frühzeitigen Klassenerhalt war bei den Gesselerinnen die Luft raus – anders als bei der TSG. „Durch unser konsequentes temporeiches Spiel haben wir dem Gegner nur wenig Zeit zum Durchatmen gelassen. Die Mädels sind topfit und können 40 Minuten Vollgas geben. Außerdem waren wir auf allen Positionen im Angriff gefährlich und haben auch in der Abwehr wenig zugelassen“, freute sich TSG-Spielerin Jana Harms. Eine sehr starke Leistung zeigte Jana Meiche, die sieben Körbe erzielte.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – TSV Heiligenrode 12:10 (8:7). In der spannenden, temporeichen Partie lagen die Seckenhauserinnen stets vorne, über 7:4 gingen sie mit einem 8:7 in die Pause. Danach setzten sie sich auf 12:9 ab. „Die Mädels mussten bis zum Schluss kämpfen und alles aus sich herausholen. Unsere Korbfrau Pia Züdel hat eine herausragende Leistung gezeigt“, lobte Jana Harms. Unzufrieden waren die Heiligenroderinnen nicht. „Auch in diesem Spiel haben wir versucht, neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Das ist uns teilweise gelungen und gibt uns Zuversicht für den letzten Spieltag“, resümierte Trainerin Dagmar Schnelle.

Der finale Spieltag steigt dann am Sonntag, 8. März, in Stuhr-Moordeich.

Weitere Informationen

TuS Sudweyhe: Katharina Deters, Luisa Schlemm (4), Sandra Nolte (4), Julia Hoffmann (4), Alina Hinners, Alina Ehlers, Lilia Slanitz, Carlotta Kehlenbeck, Nina von Weyhe

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: Tabea Ströhemann (4), Carolin Rieckers (1), Mareike Rieckers (1), Sarah Kienker (5), Luise Budig (4), Lena Meyer (3), Pia Züdel, Felicia Pereira (2), Jana Meiche (9)

TSV Barrien: Vanessa Priem (7), Lea Nullmeyer (2), Anna Seevers (1), Johanna Grünhagen (2), Jasmin Jaentsch (3), Sarah Zieske (2), Fenna Alfke, Jana Nullmeyer, Kristin Rumpsfeld

TSV Heiligenrode: Samantha Pörschke (3), Malin Kortkamp (3), Emma-Lee Ehlers (3), Jördis Detken (2), Nadja Burgdorf (5), Janina Rickmann (2), Jana Pawlowski (1), Charline Sündermann

FC Gessel-Leerßen: Hanne Brüning (1), Lina Schriefer (1), Marieke Brüning (1), Maylin Helms (3), Mailyn Rahm, Bianca Barmbold, Pauline Mundt, Nicole Glatzel (1), Carmen Ehlers (3)