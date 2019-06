Alexander Pestkowski schoss den TSV Bassum in Drakenburg in Führung. (Michael Braunschädel)

Drakenburg/Bassum. Der TSV Bassum hat mit einem 3:1 (2:1)-Auswärtserfolg beim TuS Drakenburg Platz sieben in der Abschlusstabelle der Bezirksliga Hannover gesichert und ist damit bester Klub aus dem Diepholzer Nordkreis. „Trotz einiger kurzfristiger Ausfälle haben wir heute ein richtig gutes Spiel gemacht und ein schönes Saisonfinale hingekriegt“, zeigte sich TSV-Trainer Torsten Klein rundum zufrieden.

Seine Elf führte die Begegnung gegen den Tabellennachbarn von der ersten Minute an überlegen, ging zudem durch ein Traumtor in Führung. Nach einer zu kurz geratenen TuS-Abwehr nahm Alexander Pestkowski (14.) das Leder mit der Brust an, zog volley aus 25 Metern Distanz ab und traf in den Winkel. Die Antwort der Drakenburger folgte prompt: Nach einem Einwurf landete die Faustabwehr von TSV-Keeper Leonard Schäfer vor den Füßen Marcel Müllers (20.), der nicht lang fackelte und zum 1:1 traf. Mit dem Pausenpfiff übernahmen die Gäste erneut die Führung. Jannik Hahnel beförderte die Kugel mit einem gewonnenen Kopfballduell in den Lauf Manka Maduns (45.), der sie aus 14 Metern flach ins rechte Eck drosch.

Im zweiten Durchgang arbeiteten sich Oliver Meyer, Manka Madun, Alexander Pestkowski und Niklas Danker mit besten Tormöglichkeiten an TuS-Schlussmann Andreas Erler ab, der in der 82. Minute schließlich doch zum dritten Mal bezwungen wurde. Oliver Meyer nickte eine Flanke von Niklas Danker von der rechten Seite zum entscheidenden 3:1 in die Maschen. Kurz vor dem Abpfiff hatte André Engelmann das 2:3 auf dem Fuß, doch Leonard Schäfer entschied die Eins-gegen-eins-Situation für sich und verhinderte eine allzu aufregende Schlussphase.