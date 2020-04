Bjarne Meyer (rechts) zählt zu den Talenten im Bassumer Kader. Auf ihn und die anderen Jungspunde will Trainer Torsten Klein auch in Zukunft setzen. (Thorin Mentrup)

Es gab sicherlich bereits einfachere Situationen, um einen Kader für eine Saison zu planen als die derzeitigen Wochen, in denen die Verbreitung des Coronavirus das Leben in vielen Bereichen einschränkt. „Im Moment ist vieles einfach nicht möglich“, findet Torsten Klein, Trainer des TSV Bassum. Umso glücklicher ist er, dass sein Klub mit Blick auf die kommende Saison in der Fußball-Bezirksliga gut dasteht. Denn das Team bleibt zusammen.

Klein kann in Bassum auch in Zukunft also auf einer äußerst soliden Basis aufbauen. „Wir sind sehr zufrieden mit unseren Jungs. Da wird sich nicht groß was tun, denn ich sehe auch keine Baustellen“, findet er einen sehr ausgeglichen besetzten Kader ohne Schwachstellen vor. Der Grundstock sei weiterhin gut, sagt der Coach, der vor Kurzem erst erfolgreich seine Trainer-B-Lizenz abgelegt hat. „Wir haben eine sehr interessante Mannschaft, eine sehr junge Mannschaft und eine sehr ausbaufähige Mannschaft“, betont er. Sprich: In der Lindenstadt kann sich noch einiges entwickeln. Viele Leistungsträger haben die besten Fußballerjahre noch vor sich. Viele Stammspieler wie Mittelfeldregisseur Alexander Pestkowski, Wilke Kluge und Patrik Remmert sind noch keine 25 Jahre alt. Michael Wiehle, der am 3. April seinen 27. Geburtstag gefeiert hat, gehört beim TSV fast schon zu den alten Eisen, vor allem seit mit Oliver Meyer ein Spieler der Ü30-Generation den Klub aus beruflichen Gründen Richtung Hamburg verlassen hat. Etwas strammer auf die 30 zu bewegen sich Kapitän Matthias Hoffmann und Jannik Hahnel (beide 28) zu. Diese hat Max Hahnel, der nach längerer Pause wieder zurück im Team ist, bereits geknackt. Der Rückkehrer ist gleichzeitig der Oldie der Truppe.

Wenn eine Vielzahl der Spieler in Zukunft das beste Fußballeralter erreicht, dann wünschen sich die Bassumer vor allem eins: Konstanz. „Das ist das Thema, das uns seit Langem begleitet“, weiß Klein und spielt auf einige unnötige Niederlagen in dieser Saison an, die seine Mannschaft meist dann kassierte, als sie die Chance hatte, endgültig in die Spitzengruppe vorzustoßen. Rang fünf ist bei zwei Zählern Rückstand aber weiterhin greifbar – wenn die Spielzeit denn fortgesetzt wird.

Frühzeitig gebunden

Klarheit auf der Trainerposition bestand bei den Bassumern schon lange. Länger wohl als bei den meisten anderen Konkurrenten nicht nur der Liga, sondern im gesamten Amateurfußball. Denn Klein und sein Kompagnon Andreas Merdon haben bereits im Januar 2019 ihre Zusage für gleich zwei Spielzeiten gegeben. Ihre Amtszeit endet also erst nach der kommenden Serie im Sommer 2021. Am Vertrauensverhältnis zwischen Mannschaft, Vereinsführung und Trainern hat sich seit dieser Zeit nichts getan: Alle Seiten harmonieren gut miteinander, haben längerfristige Pläne, bleiben auch in Zeiten, in denen die Ergebnisse mal ausbleiben, ruhig. Klein kam im Winter 2017 nach Bassum. Nach seinem ersten Halbjahr belegte der TSV Rang elf, die erste komplette Serie unter dem Coach schloss das Team auf dem achten Rang ab. In der vergangenen Saison wurde Bassum Siebter. Die Tendenz zeigt also nach oben.

Klein arbeitet daran, dass das so bleibt, und baut darauf, dass auch die Talente, die zur laufenden Saison aus der A-Jugend zum Team gestoßen sind, eine noch wichtigere Rolle einnehmen können. „Es ist normal, dass es im ersten Jahr ein bisschen schwerer ist. Aber sie werden in Zukunft mehr Einsatzzeiten erhalten“, will er die Youngster in der ohnehin jungen Mannschaft weiter fördern. Auf den Durchbruch warten die Talente nämlich noch. Jan-Ole Weber (neun Einsätze, 202 Minuten), Thore Meyer (sieben Einsätze, 62 Minuten) und Bjarne Meyer (fünf Einsätze, 245 Minuten) sind häufig Kurzarbeiter. Klein sieht sie dennoch „auf einem guten Weg. Sie sind fleißig und lernen dazu.“

Ob sich noch etwas an der Transferfront tut, ist für den Bassumer Trainer kaum abzusehen. „Keiner weiß momentan so richtig, wo er steht.“ Da ist sie wieder: die Corona-Problematik. Typische Transferszenarien fehlen, damit sind nicht nur persönliche Treffen gemeint. Weil der Ball ruht, sind derzeit zum Beispiel weniger Spieler unzufrieden mit ihrer Rolle und auf der Suche nach einem neuen Klub. „Alle warten erst einmal, wie es weitergeht“, weiß auch Klein. „Aber wenn uns noch einer über den Weg läuft …“, hält der Coach die Augen offen. Das Gute ist: Falls kein Überraschungstransfer auftaucht, weiß er dennoch genau, was er an Bassum hat.

In der fußballlosen Zeit setzt Klein größtes Vertrauen in seine Mannschaft: „Wir haben den Jungs keine Trainingspläne mitgegeben. Wir haben an sie appelliert, dass sie etwas tun sollen. Das sind alles erwachsene Jungs, die von selbst ihre Runden drehen und sich fit halten werden.“ Wäre jetzt bereits ein Ende der Zwangspause absehbar, dann wäre die Situation freilich anders: „Wenn ich wüsste, das Ganze ist in drei Wochen vorbei, dann würde ich es forcieren“, so Klein. Von einer Überwachung seiner Akteure halte er grundsätzlich aber nichts – selbst wenn nicht klar ist, wann er den Fitnesszustand seiner Spieler überhaupt wieder mit eigenem Auge überprüfen kann. „Man darf nicht vergessen, dass wir in der Bezirksliga spielen. Außerdem werden die Jungs von selbst heiß sein“, glaubt der B-Lizenzinhaber, dass seine Spieler extrem auf Fußball brennen werden. Von ungefähr kommt diese Einschätzung nicht, schließlich geht es ihm selbst nicht anders.