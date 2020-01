Einer der Gewinner der Bassumer Hinserie: Marco Baier (links) spielte sich zuletzt in die Stammelf. (Thorin Mentrup)

Der TSV Bassum war eine Mannschaft der Extreme in der Fußball-Bezirksliga. „Meistens gab es nur hop oder top“, sagt Trainer Torsten Klein und sieht sich statistisch voll bestätigt: Acht Siegen stehen nach 17 Spielen acht Niederlagen gegenüber. Nur ein einziges Unentschieden, das 1:1 gegen den SV Heiligenfelde am dritten Spieltag, steht in der Bilanz. Das reicht für Platz zehn – und den Herbst-Titel als Wundertüte der Liga, wie viele Trainer die Lindenstädter nennen.

Diese Einschätzung zeigt zweierlei: Positiv ausgedrückt, genießt der TSV viel Respekt bei der Konkurrenz, weil er jeden Gegner schlagen kann. Negativ ausgedrückt, ruft er seine Qualität allerdings zu selten ab. „Es fehlt wieder die Konstanz. Das ist das, worüber wir seit Jahren reden“, findet Klein und fügt an: „Wenn wir wüssten, woran das liegt, würden wir das mit Sicherheit ändern.“ So einfach sei das allerdings nicht – und mit einem Knopfdruck oder ein paar Worten allein nicht getan. Ausschläge nach oben wechselten sich mit denen nach unten fast schon regelmäßig ab. Allein die letzten beiden Punktspiele des vergangenen Jahres waren ein Beleg dafür: Beim 3:1 beim TuS Drakenburg habe seine Mannschaft den Gegner beinahe schon an die Wand gespielt, so Klein – eine Woche später folgte die ernüchternde 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Okel, der mit seinem letzten Aufgebot antrat. „Das Spiel musst du nicht verlieren“, blickt der Coach auf die Begegnung zurück, in der seine Elf gleich zweimal am Aluminium scheiterte. Ansonsten aber brachte sie wenig zustande – zu wenig, für die Möglichkeiten, die sie mittlerweile hat.

Offensiv gut besetzt

Denn der Bassumer Kader ist vor allem in der Offensive richtig gut besetzt um zum Beispiel Alexander Pestkowski, Senkrechtstarter Ole Scharf, Florian Fröhlich und Manka Madun. Der TSV kann jedem Gegner wehtun. „Was absolut positiv ist, ist, dass wir bis auf in zwei Spielen immer getroffen haben“, weiß Klein um die Gefahr, die von seiner Mannschaft ausgeht. „Das zeigt, dass wir Qualität haben und dass wir eine Mannschaft sind, die Fußball spielen will.“ Doch – und auch das gehört zur Bassumer Hinserie – es gibt eben auch die andere Seite der Medaille: „Negativ ist, dass wir kein Zu-Null-Spiel hatten“, verweist der ehemalige Torhüter Klein darauf, dass bei aller Spielfreude manchmal auch die defensive Stabilität fehlte. 30 Treffern stehen 34 Gegentore gegenüber. „Von der Menge ist das okay, aber dass wir es nicht einmal geschafft haben zu Null zu spielen, ist nicht okay.“ Der TSV ist das einzige Team der Liga, das ohne eine einzige weiße Weste dasteht. Damit ist auch klar, woran die Klein-Elf arbeiten muss. „Wenn es dann mal wie gegen Okel nicht läuft, muss man eben 0:0 spielen. Du ärgerst dich dann trotzdem, dass du nicht gewonnen hast, aber du nimmst wenigstens einen Punkt mit. Und das war ja nicht das einzige Spiel, in dem mehr drin war für uns“, meint er mit Blick auf die Niederlagen gegen Sudweyhe (2:3 nach 2:0-Führung) oder in Wetschen (nach 1:0 noch 1:2) und Lemförde (2:3), als erneut zwei Tore nicht für Zählbares reichten. Es sind schon einige Zähler, die die Bassumer auf diese Art und Weise liegengelassen haben. Dass das schmerzt, gibt Klein unumwunden zu. Er hätte weiter oben stehen können. So aber startet der TSV nicht vollkommen sorgenfrei in die Restrunde, die mit Auswärtsspiel in Heiligenfelde am 8. März beginnt. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang. „Wir werden die Abstiegsgefahr sehen“, sagt Klein, der seine Mannen Mitte Januar zum Trainingsauftakt bittet.

Der Coach ist allerdings auch ganzes Stück davon entfernt, pessimistisch auf die verbleibenden 13 Spiele vorauszublicken. „Wir werden die nötigen Punkte holen, weil wir die Qualität dazu haben“, ist er überzeugt. Siege wie das 2:1 gegen den FC Sulingen sind da eine absolute Bestätigung für das Trainerteam. Und auch die Tabelle lässt den Lindenstädtern viele Entwicklungsmöglichkeiten. Der fünfte Platz ist nur zwei Zähler entfernt. „Die Liga ist sehr ausgeglichen, das ist der Reiz für den neutralen Zuschauer. Es sind viele Mannschaften auf einem Niveau. Meist entscheidet die Tagesform“, weiß Klein. Seine Elf ist der beste Beweis dafür. Wenn die Tagesform stimmt, ist Bassum kaum zu schlagen, stimmt sie nicht, hat es der TSV schwer. So erklärt sich Klein dann auch das stete Auf und Ab, zu dem sich die Serie nach dem wieder einmal schwierigen Start, der fast schon die einzige Konstante zu sein scheint, entwickelt hat. Der TSV hat auf Rückschläge oftmals gut reagiert, konnte seine starken Phasen aber nicht zu langen Serien ausbauen. Wenn der Sprung ins obere Drittel möglich war, stolperte er meist.

Eine wirkliche Erklärung hat Klein nicht dafür. „Die Mannschaft ist nicht arrogant, sie nimmt jeden Gegner ernst und zieht gut mit“, sieht er keine Probleme in der Einstellung. Wenn es mal nicht laufe, breche keine Unruhe aus. Das Umfeld stimme. Das Team wisse zudem, was es könne und was nicht. Nur seine Qualität bringe es noch nicht immer auf den Platz. „Manchmal fehlt auch die Cleverness“, glaubt Klein. Dass der Kader Tiefe besitzt, hat Marco Baier bewiesen. Er ist für den Übungsleiter die Überraschung der ersten Saisonhälfte. Baier arbeitete sich mit einem starken Zweikampfverhalten und guten Trainingsleistungen in die Stammelf – eine Rolle, die ihm wohl nicht viele auf Dauer zugetraut hatten. „Marco ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht unmöglich ist, sich in die Startelf zu spielen“, findet der Trainer. Generell sieht er seine Mannschaft auf einem guten Weg. In der Restrunde dürften es aber schon gern mehr Siege als Niederlagen sein. Dann wäre die Bilanz am Saisonende auf jeden Fall positiv – und der Abstieg gar kein Thema.