TSV Heiligenrode: Aufholjagd endet mit Remis

Heiligenrode. Es ähnelte eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zunächst sah es so aus, als würden die Damen des TSV Heiligenrode die erste Niederlage in der Tischtennis-Oberliga kassieren. Und plötzlich war dann doch die Chance zum Sieg vorhanden. Die allerdings vergab Ricarda Hubert, sodass die Begegnung gegen den RSV Braunschweig II mit einem 7:7-Unentschieden endete. „Das war total unerwartet. Doch am Ende können wir mit dem hart erkämpften Punkt sehr gut leben“, resümierte Hubert.

Denn die Hausherrinnen liefen zunächst hinterher. Lediglich das erste Doppel entschieden Nele Puls/Melanie Schneider souverän in drei Sätzen für sich. In der Folge schwebten die Gäste dann auf Wolke sieben, heimsten vier Punkte in Serie ein. Doch Puls und Hubert gewannen ihre Einzel, somit schöpfte der TSV Heiligenrode neue Hoffnung. Diese verflog aber wieder ganz schnell, weil Nathalie Jokisch und Melanie Schneider beide in fünf Sätzen den Kürzeren zogen. „Das war schon merkwürdig teilweise. Wir haben Spiele verloren, in denen wir nominell eigentlich besser aufgestellt waren. Und auf der anderen Seite Spiele für uns entschieden, in denen wir nicht unbedingt damit gerechnet hatten“, betonte Hubert.

Beim Stand von 3:6 setzte der TSV dann zur Aufholjagd an. Hubert, Schneider, Puls und Jokisch entschieden ihre Partien für sich und erspielten eine 7:6-Führung. Nachdem sie frühzeitig mit 1:4 hinten gelegen hatten, hatten die Heiligenroderinnen nun im allerletzten Duell sogar die Chance auf den Sieg. Ricarda Hubert musste an die Platte. Doch nach einem 11:6 im ersten Satz konnte die Nummer vier des TSV gegen ihre Kontrahentin Sophie Hajok nicht mehr nachlegen. Die Nummer zwei des RSV siegte noch denkbar knapp mit 12:10, 11:9, 12:10 und sicherte ihrem Verein somit noch ein Remis. „Vor der Begegnung hätten wir den einen Punkt schon unterschrieben. Daher sind wir sehr zufrieden“, so Hubert. Wie eng es zwischen beiden Mannschaften zuging, zeigt, dass von den insgesamt 56 Sätzen 26 mit dem Mindest-Vorsprung von zwei Punkten entschieden wurden. Mit 6:2 Zählern sitzt der TSV, der als einziges ungeschlagenes Team der Liga Rang drei belegt, dem Spitzenreiter VfR Weddel im Nacken.

Weitere Informationen

Oberliga Nord-West Damen

TSV Heiligenrode - RSV Braunschweig II 7:7

Nele Puls/Melanie Schneider - Sophie Hajok/Nora Lambrecht 11:6, 11:9, 11:7; Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert - Sophia Konradt/Anika Walter 10:12, 5:11, 12:10, 11:13; Puls - Hajok 9:11, 8:11, 3:11; Jokisch - Konradt 6:11, 3:11, 10:12; Schneider - Walter 8:11, 5:11, 10:12; Hubert - Lambrecht 11:9, 4:11, 9:11, 11:7, 13:11; Puls - Konradt 11:6, 12:10, 10:12, 13:11; Jokisch - Hajok 9:11, 11:8, 10:12, 13:11, 8:11; Schneider - Lambrecht 7:11, 11:6, 11:2, 8:11, 5:11; Hubert - Walter 11:9, 6:11, 17:15, 7:11, 11:6; Schneider - Konradt 13:11, 11:9, 10:12, 11:8; Puls - Lambrecht 8:11, 11:5, 11:6, 11:5; Jokisch - Walter 11:9, 11:4, 11:9; Hubert - Hajok 11:6, 10:12, 9:11, 10:12 KLI