Andre Meyer erspielte sich mit Heiligenrode einen Kantersieg. (UDO MEISSNER)

Gifhorn/Stuhr-Heiligenrode. Berechtigte Hoffnungen, dem Relegations-Abstiegsturnier am 11. und 12. Mai doch noch aus dem Wege gehen zu können, hat die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Heiligenrode nach dem 9:0-Kantersieg beim TTC Schwarz-Rot Gifhorn. Auch weil die mitgefährdeten Vereine Bovender SV (5:9 gegen RSV Braunschweig) und SSV Neuhaus (5:9 gegen Hannover 96 II) in der Verbandsliga Süd ihre Partien verloren.

Mehr als zwei Jahre mussten die Gäste warten, um mit so einem Kantersieg die Heimfahrt antreten zu können. Topfit zeigte sich die Truppe bereits in den Eingangsdoppeln, deren geänderte Reihenfolge voll aufging. Die als Zweier agierende Paarung Stefan Schulz/André Nieber fegte die Einser Yannis Horstmann/Carsten Winkelmann in nur drei Sätzen vom Tisch, im Parallelspiel behielt das Spitzenduo Jan Mudroncek/Jan Grashoff gegen die Gifhorner Zweier Michael Kraft/Thorsten Jung in vier Sätzen die Oberhand. Ganz überzeugend war auch der Viersatzerfolg von Jens Oehlmann/Andre Meyer gegen Davide Manca/Alexander Röhrig-Barthel.

Oehlmann hatte zum Auftakt der Einzel gegen Horstmann zunächst schwer zu kämpfen, hatte im fünften Satz aber mit 11:9 das bessere Ende für sich. Spitzenspieler Mudroncek hatte am Nebentisch keine Schwierigkeiten – 3:0 gegen Kraft. Durch die deutlichen Dreisatzsiege in der Mitte von Nieber gegen Manca und von Schulz gegen Winkelmann zogen die Gäste auf 7:0 davon. Den unerwartet hohen Sieg brachten im unteren Paarkreuz Meyer knapp mit 3:2 gegen Röhrig-Barthel und der Grashoff mit 3:0 gegen Thorsten Jung unter Dach und Fach.

In der Tabelle belegen die Heiligenroder den siebten Platz, der den direkten Klassenerhalt bedeuten würde. Ihr Vorsprung auf Bovenden beträgt zwei Zähler, allerdings haben die Akteure aus der Gemeinde im Landkreis Göttingen ein Spiel weniger ausgetragen. Auch der SSV Neuhaus ist noch akut gefährdet, liegt er doch nur dank des besseren Spielverhältnisses vor den punktgleichen Heiligenrodern.

TTC Schwarz-Rot Gifhorn - TSV Heiligenrode 0:9

Yannis Horstmann/Carsten Winkelmann - Stefan Schulz/Andre Nieber 12:14, 7:11, 4:11; Michael Kraft/Thorsten Jung - Jan Mudroncek/Jan Grashoff 12:10, 9:11, 4:11, 6:11; Davide Manca/Alexander Röhrig-Bartel - Jens Oehlmann/Andre Meyer 5:11, 11:9, 3:11, 4:11; Horstmann - Oehlmann 3:11, 11:8, 11:7, 6:11, 9:11; Kraft - Mudroncek 3:11, 10:12, 6:11; Manca - Nieber 4:11, 4:11, 5:11; Winkelmann - Schulz 7:11, 4:11, 3:11; Röhrig-Bartel - Meyer 11:6, 10:12, 11:9, 9:11, 3:11; Jung - Grashoff 4:11, 10:12, 5:11 EHF