Zeigte eine reife Leistung: Nele Puls holte für ihren TSV Heiligenrode zwei von drei möglichen Punkten in den Einzelduellen. (Vasil Dinev)

Oldendorf. In der jüngeren Vergangenheit seien es immer knappe Duelle gegen die Sportvereinigung Oldendorf gewesen, berichtete Nele Puls, Teamsprecherin des TSV Heiligenrode. So war es auch in der Hinrunde der Fall gewesen, gingen die beiden Teams damals noch mit einem Unentschieden auseinander. Auch am Wochenende war es wieder eine enge Geschichte. Allerdings diesmal mit dem besseren Ende für die Tischtennis-Damen des TSV. Heiligenrode setzte sich in der Oberliga Nord-West mit 8:6 durch. Auch dank einer stark aufspielenden Ricarda Hubert.

„Sie hat einen absoluten Sahnetag erwischt. Ricarda ist einfach alles gelungen“, schwärmte Puls, die gleich bei ihrem ersten Auftritt zusammen mit Melanie Schneider glatt in drei Sätzen unterlag. „Wir haben irgendwie nicht zu unserem Spiel gefunden, es hat einfach noch nicht so prächtig harmoniert. Es lief alles noch sehr holprig ab bei uns.“ Besser machten es dann im zweiten Doppelduell Hubert und Nathalie Jokisch. Nach einer kleinen Leistungsdelle im zweiten und dritten Satz verbuchte das Gespann gegen Gina Henschen/Linn Hofmeister doch noch den ersten Punktgewinn für die Gäste.

Nach der Pleite von Jokisch im ersten Einzel nahm der TSV Heiligenrode dann Fahrt auf. Puls und Hubert zitterten sich in fünf Sätzen gegen ihre Kontrahentinnen durch, Schneider dagegen fertigte Hofmeister eiskalt in drei Sätzen ab, ließ insgesamt nur 16 Punkte für ihre Gegnerin zu. Auch in der Folge ging es auf der Platte weiter spannend zu. Weil Puls und Jokisch diesmal in fünf Sätzen den Kürzeren zogen, konnten die Hausherrinnen zum 4:4 ausgleichen. „Es waren echt viele knappe Spiele dabei, das erwartete Duell auf Augenhöhe“, meinte Heiligenrodes Nummer eins. Doch wie schon zuvor schaltete der TSV nun wieder einen Gang hoch und wusste zu überzeugen. Das Trio Hubert, Jokisch und Puls sorgte für eine beruhigende 7:4-Führung. Zwar behielten die Oldendorferinnen Henschen und Lea Baule noch einmal die Oberhand, doch das sollte nicht mehr weiter ins Gewicht fallen. Denn Jokisch ließ sich die Butter nicht mehr vom Siegerbrot nehmen, gewann souverän mit 11:6, 11:6 sowie 11:5 gegen Hofmeister und besiegelte damit den 8:6-Erfolg der Gäste. „Sie hat dann absolut nichts mehr anbrennen lassen“, lobte Puls ihre Mitspielerin. Dennoch: „Es hätte auch in die andere Richtung laufen können. Aber jetzt sind wir natürlich glücklich über die zwei Punkte.“

Weitere Zähler sollen dann am nächsten Spieltag am 15. und 16. Februar dazukommen. Dann geht es für den TSV gegen die TuSG Ritterhude und den RSV Braunschweig II. „Ein Sieg sollte mindestens dabei herausspringen“, betonte Puls.