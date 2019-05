Leonard Hübel (links) und Heiligenrode sind Kreisliga-Meister. (Vasil Dinev)

Die C-Junioren-Fußballer des TSV Heiligenrode haben Geschichte geschrieben: Mit einem 6:2 (2:1)-Sieg über den FC Sulingen sicherte sich die Mannschaft von Alexander Stoll, Luca Ulbrich und Marco Windhorst den Titel in der Meisterrunde der Kreisliga. In der kommenden Saison wird damit zum ersten Mal eine Jugendmannschaft des TSV Heiligenrode in der Bezirksliga starten.

Trainer Stoll war nach dem Sieg stolz: „Ein überragender Moment. Wir Spieler und Trainer haben monatelang auf dieses Ereignis hingearbeitet: Nun haben wir dieses Ziel erreicht, verdient die Meisterschaft errungen und den Bezirksligaaufstieg geschafft.“ Der Coach und seine Mitstreiter haben es geschafft, die 22 Spieler der Jahrgänge 2004 und 2005 zu einem Team zu formen, das durch seinen Zusammenhalt besticht. Doch auch fußballerisch ist der TSV eine Wucht: Die Quali-Runde im Herbst schloss er ungeschlagen auf Rang eins ab, jetzt folgte in der Meisterrunde bereits am vorletzten Spieltag die Krönung. 19 Siege in wettbewerbsübergreifend 22 Pflichtspielen sprechen für sich. Wie gut die Heiligenroder kicken können, bewiesen sie gegen Sulingen vor allem in der zweiten Hälfte: Mussten sie nach den ersten 35 Minuten noch etwas zittern, war dann passenderweise das 100. Pflichtspieltor der Saison zum 3:1 der Knotenlöser zu einer ganz starken Schlussphase: Heiligenrode spielte wieder schnell, kombinationssicher und erfolgreich.

Dem Meister gratulierten dann sogar die B-Jugendlichen des TSV und der JSG AS Hachetal, die ein Spalier bildeten. „Eine tolle Geste“, fand Jugendleiter Thomas Hake-Söhle, der in dem Aufstieg eine Bestätigung der Jugendarbeit sieht, die vor sieben Jahren mit einem neuen Konzept begann, das unter anderem möglichst viele ausgebildete Trainer vorsieht. Mehr als 200 Jungkicker spielen beim TSV. Nun ernten die Heiligenroder die Früchte ihrer Arbeit. „Viele Kids unserer nachrückenden Jahrgänge werden sich freuen, sich auch auf Bezirksebene mit anderen Teams messen zu können“, sagte Hake-Söhle. Trainer Luca Ulbrich fügte hinzu: „Ich bin stolz auf diese tolle Mannschaft und freue mich schon auf die kommende Saison in der Bezirksliga. Wir werden dort hoffentlich eine eindrucksvolle Visitenkarte abgeben.“

Doch noch ist die Saison für die Heiligenroder nicht vorbei: Am 23. Juni haben sie im Pokalfinale gegen die JSG Syke noch die Chance, den Titel zu verteidigen und das Double perfekt zu machen. „Jetzt versuchen wir, dem Ganzen im Pokalfinale noch die Krone aufzusetzen, das wird aber ein hartes Stück Arbeit“, blickte Stoll voraus.