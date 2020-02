Heiligenrode. Fast dreieinhalb Stunden lang hat die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Heiligenrode dem Tabellenführer RSV Braunschweig in der Verbandsliga hartnäckigen Widerstand geleistet. Erst dann musste sie sich dem Favoriten mit 5:9 beugen. Diese geschlossene Mannschaftsleistung gibt dem Heiligenroder Sextett Hoffnung, bei eher lösbaren Begegnungen gegen gleichwertige Gegner einige Zähler gegen den Abstieg zu sammeln. Als Neunter beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer momentan zwei Zähler. Bis zum Relegationsrang ist es nur ein Punkt.

Gegen den in Bestbesetzung angetretenen Tabellenführer fanden die Gäste ausgezeichnet in die Partie. Zwar verloren die Zweier Stefan Schulz/Andre Nieber erwartungsgemäß gegen die Braunschweiger Einser Alexander Baum/Jens Dittmann, aber erst nach großartigem Widerstand äußerst knapp im vierten Satz mit 10:12. Aber am Nebentisch gewann die Spitzenpaarung Jens Oehlmann/Jan Mudroncek gegen das Zweierduo Adrian Becovic/Sven Borowski deutlich in nur drei Sätzen, und der mit großem Willen errungene knappe 11:9-Fünfsatzerfolg der Dreierpaarung Jörn Brosowsky/Andre Meyer gegen die starke Kombination Fabian Brettschneider/Kai Kobbe ergab die doch etwas überraschende 2:1-Führung aus den Eingangsdoppeln.

Ihre spielerische Überlegenheit untermauerten die Gastgeber dann in den Einzeln mit zwei Siegen im oberen Paarkreuz. Allerdings wehrten sich Jens Oehlmann und Jan Mudroncek nach Kräften. Oehlmann nahm Spitzenspieler Alexander Baum immerhin einen Satz ab, und Jan Mudroncek hielt gegen Jens Dittmann bis zum fünften Durchgang mit, musste dann allerdings ein klares 2:11 hinnehmen. Offen hielten Stefan Schulz und Andre Meyer die Partie mit ihren beiden Viersatzerfolgen über Sven Borowski und Fabian Brettschneider zum 4:4-Ausgleich. Pech hatte Jörn Brosowsky bei seiner knappen 10:12-Fünfsatzniederlage gegen Kai Kobbe zum 4:5-Rückstand. Besonders bitter: Brosowsky hatte bereits mit 2:1 Sätzen geführt. Der zweite Einzeldurchgang war dann in fester Hand der Gastgeber, die nur noch einen Viersatzsieg von Jens Oehlmann über Jens Dittmann im oberen Paarkreuz zuließen.

Weitere Informationen

Verbandsliga Süd Herren

RSV Braunschweig - TSV Heiligenrode 9:5

Alexander Baum/Jens Dittmann- Stefan Schulz/Andre Nieber 11:6, 9:11, 11:9, 12:10; Sven Borowski/Adrian Becovic - Jens Oehlmann/Jan Mudroncek 7:11, 9:11, 12:14; Fabian Bretschneider/Kai Kobbe - Jörn Brosowsky/Andre Meyer 11:7, 11:13, 10:12, 11:9, 9:11; Baum - Oehlmann 11:9, 13:11, 8:11, 11:3; Dittmann - Mudroncek 11:8, 9:11, 11:9, 9:11, 11:2; Becovic - Nieber 11:7, 11:8, 9:11, 11:5; Borowski - Schulz 11:7, 7:11, 7:11, 9:11; Bretschneider - Meyer 9:11, 8:11, 11:6, 10:12; Kobbe - Brosowsky 11:8, 5:11, 7:11, 11:9, 12:10; Baum - Mudroncek 11:6, 11:9, 11:8; Dittmann - Oehlmann 11:6, 4:11, 10:12, 5:11; Becovic - Schulz 11:7, 11:8, 4:11, 12:10; Borowski - Nieber 10:12, 11:7, 11:8, 11:5; Bretschneider - Brosowsky 12:10, 7:11, 12:10, 11:5 EHF