Heiligenrode. Absolute Gewissheit gibt es noch nicht, ob und wie die laufende Fußball-Saison 2020/21 fortgesetzt wird. Der NFV hatte angekündigt, dass man sich nächste Woche noch einmal zusammensetzen wolle. Und das eine Annullierung der aktuellen Spielzeit wohl die realistischste Lösung sei. Trotzdem plant der TSV Heiligenrode bereits für die Saison 2021/22. Denn der Verein möchte eine weitere Herrenmannschaft ins Leben rufen, die als eine Art U 23 fungieren soll.

Der Hintergrund: Zahlreiche Spieler aus der eigenen A-Jugend des Vereins werden in der kommenden Saison die neue Herausforderung im Seniorenbereich angehen. „Wir werden ordentlich aufstocken. Und das aus der Jugend sowie mit externen Neuzugängen“, berichtet Trainer Kolja Schnackenberg. „Und weil viele nicht den Sprung in die erste Herren packen werden, ist das eine sehr gute Alternative, dass sie mit ihren Kumpels noch weiter zusammenkicken und sich so für die erste Mannschaft empfehlen können.“ Natürlich werden nicht alle Akteure in dieser neuen Truppe unter 23 Jahre alt sein, „weil immer wieder Spieler aus den anderen Mannschaft dazustoßen werden. Aber der Großteil wird noch sehr jung sein“, so Schnackenberg weiter.

Die neu gegründete Mannschaft stellt also ein perfektes Sprungbrett von der Jugend in den Seniorenbereich dar, um dort erste Erfahrungen zu sammeln. Trainiert wird die Mannschaft dann von Thees Schierenbeck, der unter anderem beim SC Weyhe gekickt hat. Ihm zur Seite steht ab dem Sommer Daniel Denter, der momentan noch als Torwarttrainer beim Habenhauser FV aktiv ist. „Der Druck für die jungen Spieler wird kleiner, weil sie nicht direkt den Schritt in die ersten Herren machen müssen. So können sie sich erst einmal an den Seniorenbereich gewöhnen und vielleicht dann nach einem Jahr bei der ersten Herren reinschnuppern“, betont Schnackenberg.