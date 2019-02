Ricarda Hubert kam zu ihrem ersten Einsatz im Jahr 2019. (Jonas Kako)

Heiligenrode. Die Erfolgsserie der Oberliga-Tischtennisspielerinnen des TSV Heiligenrode ist gerissen: Nach zuvor fünf Siegen musste sich das Team beim Heimspieldoppelpack gegen den VfR Weddel und den Polizei SV GW Hildesheim mit einem Zähler begnügen: Gegen Weddel unterlagen die Heiligenroderinnen mit 6:8, gegen Hildesheim erkämpften sie sich einen Tag später ein 7:7-Remis. Der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang wuchs so immerhin auf fünf Punkte an. „Schade, dass es uns erwischt hat, aber für uns sieht es weiter ganz gut aus“, zeigte sich Nele Puls vom Klassenerhalt weiterhin überzeugt.

TSV Heiligenrode - VfR Weddel 6:8. Es war eine bittere Niederlage für den TSV, denn Weddel trat mit nur drei Spielerinnen an. Somit gingen vier Punkte kampflos an die Gastgeberinnen. „Deshalb hatten wir schon auf ein Unentschieden gehofft, auch wenn wir wussten, dass Weddel auf den Positionen eins und zwei sehr stark ist“, erklärte Puls. Tatsächlich waren Ekaterina Buka und Kornelija Sicglaite die entscheidenden Spielerinnen für die Gäste. Schon im Doppel drehten sie einen 1:2-Satzrückstand gegen Nathalie Jokisch und Ricarda Hubert und erwiesen sich auch in den Einzeln als zu stark und gewannen alle Vergleiche. Lediglich Miriam Dederding war für den TSV zu knacken: Spitzenspielerin Puls im Überkreuz-Duell sowie Ricarda Hubert, die zum ersten Mal in diesem Jahr zum Einsatz kam, im ersten Einzeldurchgang punkteten für die Gastgeberinnen.

Die vier kampflosen Siege hielten Heiligenrode über ein 3:3 nach dem ersten und ein 4:6 nach dem zweiten Einzeldurchgang dennoch in Schlagdistanz. Nach Joachimmeyers Niederlage gegen die in dieser Saison im Einzel noch ungeschlagene Buka hielt Puls die Hoffnungen auf einen Punkt mit dem Sieg über Dederding am Leben, ehe sich Hubert Weddels Sicglaite geschlagen geben musste.

TSV Heiligenrode - Polizei SV GW Hildesheim 7:7. Spitz auf Knopf stand es auch im zweiten Match des Wochenendes. Wieder fiel die Entscheidung über Unentschieden oder Niederlage erst in den letzten Spielen des Tages und nach knapp dreieinhalb Stunden Gesamtspielzeit. Wie eng es zwischen beiden Teams zuging, zeigte sich schon anhand der gleich sechs Fünfsatzspiele. Viermal hatten dabei allerdings die Gäste die Nase vorn. Ganz bitter lief es für Nathalie Jokisch, die in Doppel und Einzel dreimal über die volle Distanz gehen musste und jedes Mal knapp das Nachsehen hatte. Besonders die Doppelniederlage an der Seite Joachimmeyers schmerzte, denn im vierten Satz hatte das TSV-Duo zwei Matchbälle, die es allerdings vergab.

Bis zu den Überkreuzeinzeln sah es dennoch so aus, als würde Heiligenrode nach der Weddel-Niederlage direkt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Mit 6:4 lagen die Gastgeberinnen vorn, auch dank eines kleinen Zwischenspurts mit drei Siegen in Serie durch Antonia Joachimmeyer, Melanie Schneider und Nele Puls. Doch in den Überkreuzduellen patzte das obere Heiligenroder Paarkreuz mit Puls und Jokisch, während Joachimmeyer nach großem Kampf knapp der Hildesheimer Spitzenspielerin Elisa Füldner unterlag. Schneider aber behielt gegen Franziska Kemper die Nerven und krönte ihren starken Auftritt mit dem Punkt zum Remis. Heiligenrodes Nummer vier zeichnete damit für vier der sieben Gesamtzähler ihres Teams verantwortlich. „Melanie ist klasse in Form“, freute sich Puls für ihre Mitspielerin.

Oberliga Nord-West Damen

TSV Heiligenrode - VfR Weddel 6:8

Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert - Ekaterina Buka/Kornelija Sciglaite 6:11, 13:11, 11:9, 8:11, 4:11; Nele Puls/Antonia Joachimmeyer siegen kampflos; Puls - Sciglaite 8:11, 8:11, 7:11; Jokisch - Buka 2:11, 3:11, 11:9, 9:11; Joachimmeyer siegt kampflos; Hubert - Miriam Dederding 7:11, 7:11, 11:8, 11:3, 11:6; Puls - Buka 12:10, 9:11, 4:11, 3:11; Jokisch - Sciglaite 10:12, 12:14, 11:7, 7:11; Joachimmeyer - Dederding 3:11, 11:9, 8:11, 9:11; Hubert siegt kampflos; Joachimmeyer - Buka 3:11, 4:11, 7:11; Puls - Dederding 11:6, 11:9, 11:5; Jokisch siegt kampflos; Hubert - Sciglaite 5:11, 9:11, 8:11

TSV Heiligenrode - Polizei SV GW Hildesheim 7:7

Nele Puls/Melanie Schneider - Julia Schrieber/Carolin Oelker 11:3, 11:5, 11:3; Nathalie Jokisch/Antonia Joachimmeyer - Elisa Füldner/Franziska Kemper 5:11, 11:6, 11:8, 10:12, 6:11; Puls - Kemper 13:11, 11:4, 11:7; Jokisch - Füldner 2:11, 16:14, 12:14, 11:8, 6:11; Joachimmeyer - Oelker 11:8, 11:8, 3:11, 6:11, 11:9; Schneider - Schrieber 11:5, 9:11; 10:12, 11:6, 11:7; Puls - Füldner 14:12, 11:4, 11:6; Jokisch - Kemper 11:13, 11:9, 8:11, 10:12; Joachimmeyer - Schrieber 11:7, 5:11, 5:11, 10:12; Schneider - Oelker 11:5, 11:8, 11:4; Joachimmeyer - Füldner 9:11, 7:11, 11:8, 11:8, 6:11; Puls - Schrieber 7:11, 11:6, 9:11, 6:11; Jokisch - Oelker 11:8, 9:11, 12:10, 7:11, 4:11; Schneider - Kemper 11:9, 11:6, 11:5 THR