Emily Kleinert vom TSV Heiligenrode II findet sich immer besser zurecht in der Tischtennis-Landesliga. (Michael Braunschädel)

Dass es dann doch so glatt läuft, hätte Denise Kleinert wahrlich nicht erwartet. Die Damen des TSV Heiligenrode II stehen in der Tischtennis-Landesliga mit 14:0 Punkten unangefochten und unbesiegt an der Tabellenspitze. Auch die SV Kirchweyhe konnte den Spitzenreiter nicht stürzen. Die Zweitvertretung setzte sich am Ende doch relativ klar mit 8:4 durch. „Es läuft einfach wie am Schnürchen, jetzt wollen wir den ersten Platz auch nicht mehr hergeben“, betont die Teamsprecherin des TSV Heiligenrode II.

Und dabei standen die Vorzeichen nicht unbedingt gut für die Reserve, denn der TSV musste auf seine angestammte Nummer zwei Julia Aust verzichten. Dafür rückte Emily Kleinert auf ihre Position, Jill Bannach wanderte auf Position drei und Barbara Osmers rückte aus der dritten Damenmannschaft in den Kader.

Wie gewohnt schnappten sich Emily/Denise Kleinert gleich das erste Doppel. Gegen Martina Nöhren/Christine Michael setzten sich die Favoriten souverän in drei Sätzen durch. „Wir spielen immer besser zusammen, es harmoniert immer mehr“, unterstreicht Heiligenrodes Teamsprecherin. Doch prompt stellten die Gäste den Ausgleich her. Im zweiten Doppelduell behielten Qiuping Jia-Sänger/Christina Lübben gegen Jill Bannach/Barbara Osmers den kühleren Kopf.

In Folge ging es an der Platte hin und her. Denise Kleinert und Jill Bannach holten souveräne Dreisatzsiege für den TSV Heiligenrode II, Qiuping Jia-Sänger und Martina Nöhren machten es dagegen spannend, siegten in jeweils fünf Sätzen. „Es hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass wir auch mithalten können“, bekräftigt Kirchweyhes Teamsprecherin Martina Nöhren. So stand es nach insgesamt sechs Duellen 3:3. Im mittleren Paarkreuz spielte dann die Familie Kleinert groß auf. Jeweils in drei Sätzen ließen Denise und Emily ihren Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance. Doch gewohnt stark verkürzte Martina Nöhren in Folge auf 4:5. Allerdings folgte dann die wohl größte Überraschung des Tages. Barbara Osmers wuchs über sich hinaus und bezwang Christine Michael mit 11:7, 11:4 und 11:8. „Das war dann auch der Schlüssel zum Erfolg“, befand Denise Kleinert.

Im anschließenden Duell stand ihr jedoch Jill Bannach in nichts nach. Gegen Kirchweyhes Nummer eins Qiuping Jia-Sänger lieferte sie sich einen erbitterten Kampf, hatte in fünf Sätzen am Ende knapp die Nase vorn. Nun lag es aus Sicht des SV Kirchweyhe an Martina Nöhren, die drohende Niederlage noch abzuwenden. Doch auch die Teamsprecherin konnte die zweite Saisonpleite nicht mehr verhindern. Gegen Denise Kleinert zog sie mit 9:11, 6:11 und 5:11 den Kürzeren. „Am Ende ist es dann doch relativ deutlich ausgefallen, zumal Heiligenrode auch einige Dreisatzerfolge einfahren konnte. Es hätte schon alles optimal laufen müssen, um gegen solch ein starkes Team zumindest einen Punkt mitzunehmen“, resümierte Martina Nöhren.

Dennoch kann die SV Kirchweyhe mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden sein. Mit 7:5 Punkten steht die Mannschaft auf einem guten vierten Platz. „Wir wollen in der Hinrunde noch ein paar Punkte holen, damit wir in der Rückrunde nicht zittern müssen. Denn wir wollen so früh wie möglich den Klassenerhalt sichern.“ Für den TSV Heiligenrode II geht es dagegen darum, den ersten Platz jetzt zu verteidigen. „Wir sind mehr als nur im Soll. Ich bin richtig stolz auf unsere Mädels“, sagt Emily Kleinert. „Jetzt freue ich mich auf das Spitzenspiel gegen den TSV Fühlen.“ Dieses findet am 30. November statt.

Weitere Informationen

Landesliga Damen

TSV Heiligenrode II - SV Kirchweyhe 8:4

Denise Kleinert/Emily Kleinert - Martina Nöhren/Christine Michael 11:9, 11:6, 11:8; Jill Bannach/Barbara Osmers - Qiuping Jia-Sänger/Christina Lübben 11:13, 9:11, 6:11; D. Kleinert - Lübben 11:4, 11:5, 11:6; E. Kleinert - Jia-Sänger 11:7, 13:11, 7:11, 9:11, 6:11; Bannach - Michael 11:6, 11:7, 11:9; Osmers - Nöhren 6:11, 2:11, 11:6, 11:5, 9:11; D. Kleinert - Jia-Sänger 11:4, 11:9, 11:2; E. Kleinert - Lübben 11:4, 11:8, 11:6; Bannach - Nöhren 10:12, 12:14, 8:11; Osmers - Michael 11:7, 11:4, 11:8; Bannach - Jia-Sänger 11:8, 7:11, 11:5, 9:11, 13:11; D. Kleinert - Nöhren 11:9, 11:6, 11:5 KLI