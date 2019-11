Die SV Kirchweyhe um Ralf Bokelmann verlor ihr Heimspiel. (Michael Braunschädel)

Kirchweyhe/Heiligenrode/Stuhr. Gegen den Aufsteiger und Überraschungstabellenführer TSV Neustadt hat die erste Tischtennis-Herrenmannschaft der SV Kirchweyhe eine 3:9-Heimniederlage kassiert und ist auf den vorletzten Tabellenplatz der Bezirksliga 4 abgerutscht. Lichtblicke dagegen bei der Verbandsliga-Reserve des TSV Heiligenrode: Sie entschied das Duell beim TTV 2015 Seelze IV klar mit 9:2 für sich. Der TV Stuhr musste derweil bei der SG Ronnenberg 05 etwas überraschend mit 6:9 Federn lassen.

SV Kirchweyhe - TSV Neustadt 3:9. Die Gastgeber müssen den Abstiegskampf ohne ihren Mannschaftsführer Sven Thöle bestreiten, er steht wegen eines Muskelfaserrisses für längere Zeit nicht zur Verfügung. Die SVK musste ihre Doppelpaarungen daher umstellen, heraus kam dabei eine ernüchternde 0:3-Bilanz. Aber auch in den Einzeln waren die Neustädter überlegen. Lediglich SVK-Spitzenspieler Jan Grashoff bot energischen Widerstand, er bezwang Niklas Klußmeyer in vier Sätzen und rang im Spitzenspiel den erfahrenen Gernot Kahle nach einem 1:2-Satzrückstand noch nieder. Einen Punkt steuerte in der Mitte Carsten Pönitz mit einem Viersatzerfolg über Sönke Mecklenburg bei.

TTV 2015 Seelze IV - TSV Heiligenrode II 2:9. Etwas Luft in der Abstiegszone verschafften sich die Gäste mit diesem wichtigen Sieg. Nach dem 3:0 nach den Eingangsdoppeln spielte das Heiligenroder Sextett befreit auf und erreichte fast mühelos mit weiteren fünf Einzelsiegen den klaren 8:1-Zwischenstand. Marius Hubert musste sich danach im Spitzenspiel zwar Nils Mausolf in fünf Sätzen beugen, doch dann machte Denise Kleinert gegen Sascha Volkhine den Deckel drauf.

SG Ronnenberg 05 - TV Stuhr 9:6. Die junge Gäste-Truppe trat in Ronnenberg ohne ihren Spitzenspieler Klaus Krabbe an, kam aber dennoch hervorragend aus den Startlöchern. Die Einser Joshua Martin/Christoph Kathmann und die Dreier Malte Wibbing/Jarmo Brauer sorgten für die 2:1-Führung nach den Eingangsdoppeln. Etwas holprig dagegen das Auftreten in den Einzeln: Hier glänzte nur der noch ungeschlagene Joshua Martin im oberen Paarkreuz mit zwei Siegen über Fabian Weiß glatt mit 3:0 und über den erfahrenen Thomas Gerlach, den er nach einem 0:2-Satzrückstand noch niederrang. Je ein weiterer Zähler war nur Jarmo Brauer mit 3:1 im unteren Paarkreuz gegen Lennart Viet sowie Christoph Kathmann in der Mitte mit einem Dreisatzerfolg über Oliver Zach vergönnt.

Weitere Informationen

Bezirksliga 4 Herren

SG Ronnenberg 05 - TV Stuhr 9:6

Fabian Weiß/Oliver Zach - Florian Krabbe/Thomas Werth 11:6, 11:8, 11:4; Thomas Gerlach/ Alexander Hahn - Joshua Martin/Christoph Kathmann 11:8, 3:11, 12:10, 7:11, 9:11; Kevin Viet/Lennart Viet - Malte Wibbing/Jarmo Brauer 7:11, 11:9, 9:11, 7:11; Weiß - Florian Krabbe 11:7, 11:7, 11:7; Gerlach - Joshua Martin 11:13, 10:12, 5:11; Kevin Viet - Kathmann 8:11, 13:11, 7:11, 12:10, 11:6; Zach - Wibbing 9:11, 11:7, 11:8, 11:7; Hahn - Werth 13:11, 11:8, 11:9; Lennart Viet - Brauer 11:8, 12:14, 3:11, 5:11; Weiß - Joshua Martin 11:7, 11:6, 9:11, 6:11, 6:11; Gerlach - Florian Krabbe 5:11, 12:14, 11:8, 11:6, 11:9; Kevin Viet - Wibbing 11:13, 11:7, 11:8, 11:9; Zach - Kathmann 9:11, 10:12, 10:12; Hahn - Brauer 11:7, 11:4, 11:9; Lennart Viet - Werth 6:11, 11:9, 11:8, 12:14, 11:9

TTV 2015 Seelze IV - TSV Heiligenrode II 2:9

Sascha Volkhine/Anton Volkhine - Marius Hubert/Denise Kleinert 8:11, 9:11, 9:11; Nils Mausolf/Paul Henkelmann - Henning Witte/Uwe Hünnekens 4:11, 2:11, 10:12; Pascal Pfeiffer/Alexandra Faix- Werner Schubert/Wolfgang Pelka 11:6, 5:11, 4:11, 9:11; Mausolf - Denise Kleinert 10:12, 7:11, 8:11; Sascha Volkhine - Hubert 10:12, 7:11, 11:6, 6:11; Anton Volkhine - Witte 7:11, 7:11, 5:11; Pfeiffer - Hünnekens 6:11, 6:11, 7:11; Henkelmann - Pelka 11:7, 11:5, 10:12, 11:13, 11:5; Faix - Schubert 9:11, 8:11, 17:19; Mausolf - Hubert 11:4, 11:9, 8:11, 2:11, 11:7; Sascha Volkhine - Denise Kleinert 11:6, 6:11, 11:7, 10:12, 10:12

SV Kirchweyhe - TSV Neustadt 3:9

Jan Grashoff/Carsten Pönitz - Gernot Kahle/Jan Gerlinski 7:11, 11:7, 11:8, 10:12, 7:11; Jens Nagel/Ralf Bokelmann - Sönke Mecklenburg/Jan Dudek 4:11, 2:11, 13:11, 9:11; Frederic von Guilleaume/Andree Schmidt - Niklas Klußmeyer/Christian Hein 8:11, 11:7, 9:11, 11:6, 7:11; Grashoff - Klußmeyer 11:8, 11:6, 8:11, 11:9; Nagel - Kahle 4:11, 9:11, 11:9, 6:11; Pönitz - Mecklenburg 6:11, 16:14, 11:8, 11:6; von Guilleaume - Gerlinski 11:7, 3:11, 9:11, 8:11; Bokelmann - Dudek 11:5, 4:11, 5:11, 6:11; Schmidt - Hein 8:11, 9:11, 7:11; Grashoff - Kahle 11:5, 6:11, 10:12, 11:3, 11:6; Nagel - Klußmeyer 8:11, 11:7, 11:7, 8:11, 8:11; Pönitz - Gerlinski 11:6, 2:11, 11:7, 8:11, 7:11 EHF