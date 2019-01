Andre Nieber und seine Heiligenroder verloren ihr Heimspiel mit 3:9. (Jonas Kako)

Stuhr-Heiligenrode. Eine ganz bittere 6:9-Niederlage in eigener Halle gegen den Aufsteiger Bovender SV musste die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Heiligenrode einstecken. Gegen diesen Gegner hatte sich der TSV nach dem 8:8-Unentschieden in der Herbstserie viel erhofft. Nach diesem unerwarteten doppelten Punktverlust und der zweiten Pleite in der gerade angelaufenen Frühjahrssaison jedoch stehen die Heiligenroder mit 8:14 Punkten auf den achten Tabellenrang in der Tischtennis-Verbandsliga Süd.

Dabei lief es anfangs nach Maß für die Gastgeber. Das Spitzendoppel Stefan Schulz/Andre Meyer bezwang Steffen Neumann/Arne Daebel im vierten Satz mit 11:8. Auch am Nebentisch feierte die Zweierpaarung Jan Mudroncek/Jan Grashoff gegen Daniel Argut/Nils Hollung einen Sieg. Jens Oehlmann/Andre Meyer mussten dagegen in allen drei Sätzen eine Niederlage einstecken.

Mit einer 2:1-Führung ging es dann in die Einzel, in denen die Gäste mit vier Siegen einen erfolgreichen Einstieg feierten. Erst im fünften Einzel schaffte Jan Grashoff mit einem 11:5-Fünfsatzerfolg über Ersatzspieler Arne Daebel den einzigen Sieg für den TSV. Zuvor hatten im oberen Paarkreuz sowohl die Nummer eins Jan Mudroncek knapp mit 2:3 gegen den Nils Hollung als auch Jens Oehlmann überraschend klar in nur drei Sätzen gegen Daniel Argut verloren.

Die Gäste ziehen davon

Auch in der Mitte war für die Heiligenroder nichts zu holen. Routinier Stefan Schulz musste sich Frank Fischer in fünf Sätzen beugen und parallel dazu bezog Andre Nieber eine Viersatzniederlage gegen den Dreier Steffen Neumann. Andre Meyer unterlag Christian Wenzel in vier Durchgängen.

Beim Stand von 3:6 nach Ende des ersten Einzeldurchgangs sah es für den Gastgeber nicht gut aus. Zu Beginn des zweiten Durchgangs wurde es aus Sicht des TSV auch nicht besser. Jan Mudroncek verlor im Spitzenspiel gegen Daniel Argut und Jens Oehlmann unterlag deutlich gegen den Zweier Nils Hollung, sodass die Gastgeber beim Stande von 3:8 schon alle Chancen auf den erhofften Sieg begraben mussten. Dennoch bäumten sie sich gegen die Pleite noch einmal auf: Mit zwei glatten Dreisatzsiegen von Stefan Schulz gegen Steffen Neumann und von Andre Nieber gegen Frank Fischer sowie dem Viersatzerfolg des gut aufgelegten Jan Grashoff über Christian Wenze war die Hoffnung auf ein mögliches Unentschieden durchaus noch vorhanden. Doch die unerwartete Niederlage im letzten Einzel von Andre Meyer gegen Arne Daebel machte diese zunichte.

Weitere Informationen

TSV Heiligenrode - Bovender SV 6:9

Stefan Schulz/Andre Nieber - Steffen Neumann/Arne Daebel 11:7, 11:5, 7:11, 11:8; Jan Mudroncek/Jan Grashoff – Daniel Argut/Nils Hollung 11:5, 11:9, 11:8; Jens Oehlmann/Andre Meyer – Frank Fischer/Christian Wenzel 9:11, 9:11, 11:13; Mudroncek - Hollung 4:11, 11:9, 11:13, 11:5, 5:11; Oehlmann - Argut 4:11, 9:11, 7:11; Schulz - Fischer 12:10, 9:11, 8:11, 11:9, 8:11; Nieber - Neumann 3:11, 11:8, 9:11, 7:11; Grashoff - Daebel 6:11, 11:5, 11:8, 6:11, 11:5; Meyer - Wenzel 7:11, 7:11, 12:10, 8:11; Mudroncek - Argut 7:11, 7:11, 7:11; Oehlmann - Hollung 11:5, 5:11, 7:11, 2:11; Schulz - Neumann 11:4, 11:5, 11:7; Nieber - Fischer 12:10, 11:8, 11:6: Grashoff - Wenzel 11:3, 11:6, 7:11, 11:4; Meyer - Daebel 9:11, 11:4, 4:11, 7:11 EHF