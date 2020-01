Heiligenrode. Böses Erwachen für die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Heiligenrode: Gleich im ersten Spiel der Punktspielrückrunde setzte es beim Tabellenfünften SC Hemmingen-Westerfeld eine mehr als schmerzhafte 2:9-Niederlage.

Aber diesmal fand das Heiligenroder Sextett in keiner Phase der Begegnung seine spielerische Linie. Ganz ernüchternd der Ausgang der drei Eingangsdoppel: Die Zweier Stefan Schulz/André Nieber sahen gegen die Hemminger Spitzenpaarung Martin Scholz/Claus Gottschlich in nur drei Sätzen überhaupt kein Land und am Nebentisch musste das eigene Spitzenduo Jens Oehlmann/Jan Mudroncek gegen die kampfstarke Paarung Guido Hehmann/Florian Schimitzek eine bittere 10:12-Fünfsatzniederlage quittieren. Auch die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Wiederholung des Sieges aus der Herbstrunde verflogen für die Dreierpaarung Jörn Brosowsky/Andre Meyer, sie zogen klar in nur drei Sätzen den Kürzeren.

Auch zum Einzelauftakt war für die Gäste im oberen Paarkreuz gegen die Gastgeber nichts zu holen, Jens Oehlmann gegen Guido Hehmann und Jan Mudroncek gegen Stefan Schreiber hatten beim jeweiligen deutlichen 0:3 nichts zu bestellen. Der erste Punktgewinn beim deprimierenden 0:5-Rückstand gelang André Nieber in der Mitte mit einem schwer erkämpften Dreisatzerfolg über den ehemaligen Zweitliga-Spieler Martin Scholz. Doch postwendend punkteten die Gastgeber wieder mit zwei Fünfsatzsiegen durch den ehemaligen Frielinger Florian Schimitzek gegen Stefan Schulz sowie im unteren Paarkreuz durch Serdal Ceylan gegen Jörn Brosowsky. Einen weiteren Zähler erkämpfte Andre Meyer mit einem 14:12-Fünfsatzsieg über Claus Gottschlich. Die beiden nun erwarteten Niederlagen zum zweiten Einzeldurchgang im oberen Paarkreuz beim 2:7-Rückstand von Jan Mudroncek gegen Guido Hehmann und von Jens Oehlmann gegen Stefan Schreiber bedeuteten schon das Ende der Partie.

Weitere Informationen

Verbandsliga Süd Herren

SC Hemmingen-Westerfeld - TSV Heiligenrode 9:2

Martin Scholz/Claus Gottschlich - Stefan Schulz/Andre Nieber 11:9, 11:4, 11:7; Guido Hehmann/Florian Schimetzek - Jens Oehlmann/Jan Mudroncek 11:13, 9:11, 11:3, 11:3, 12:10; Stefan Schreiber/Serdal Ceylan - Jörn Brosowsky/Andre Meyer 11:6, 11:6, 11:4; Hehmann - Oehlmann 11:9, 11:9, 11:1; Schreiber - Mudroncek 11:9, 12:10, 11:9; Scholz - Nieber 10:12, 5:11, 8:11; Schimetzek - Schulz 11:9, 8:11, 2:11, 11:7, 11:9; Gottschlich - Meyer 11:0, 10:12, 11:9, 5:11, 12:14; Ceylan - Brosowsky 11:6, 9:11, 9:11, 11:9, 14:12; Hehmann - Mudroncek 9:11, 11:4, 11:6, 11:6; Schreiber - Oehlmann 11:7, 11:7, 13:11 EHF