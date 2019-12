Schnuppert schon am vierten Platz: Der TSV Heiligenrode (rechts Marlin Kortkamp). (Michael Braunschädel)

Syke. Nichts war es mit dem Heimvorteil des TSV Barrien: Am fünften Spieltag der Bundesliga Nord blieben die Barrier Korbballerinnen in heimischer Halle ohne Punktgewinn. Jubeln durfte der TSV Heiligenrode, der seine beiden Partien erfolgreich bestreiten konnte. Spitzenreiter TuS Sudweyhe gelang ein Erfolg. Der FC Gessel-Leerßen und die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst kassierten jeweils zwei Niederlagen.

TSV Barrien – TSV Heiligenrode 6:8 (4:4). Barriens Hunger nach Punkten war groß. „Der Kampfgeist war auf dem Platz deutlich zu sehen. Vor allem unsere beiden Korbhüter Sarah Zieske und Jasmin Jaentsch haben besondere Leistungen gezeigt. Das gewohnt schnelle Konterspiel des TSV Heiligenrode haben wir nicht zugelassen und gut nach hinten gearbeitet“, lobte Spielertrainerin Anna Seevers. Im Abschluss fehlte ihrem Team jedoch die nötige Ruhe und Selbstsicherheit. „Das Problem liegt bei uns momentan im Angriff. Wir werfen zu wenig Körbe, so dass wir die sehr gute Arbeit der Abwehrspielerinnen und Korbhüterinnen nicht belohnen können“, stellte Spielerin Fenna Alfke fest. Bei den Heiligenrodern, die sich erst zum Ende auf 7:5 und 8:6 absetzen konnten, zeigte erneut Korbfrau Malin Kortkamp eine starke Leistung. Youngster Emma Ehlers trug mit zwei Treffern zum Sieg bei.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – TB Stöcken 10:18 (3:7). Der Gegner, der um die Teilnahme bei der Deutschen Meisterschaft kämpft, erwischte einen sehr starken Tag. „Unser Tempo nach vorne war gut, aber in der Abwehr waren wir definitiv zu langsam und haben zu viel zugelassen. Zwischendurch haben wir uns zu viel über uns selbst geärgert, aber trotzdem haben wir bis zum Schluss weiterhin gekämpft“, bilanzierte TSG-Spielerin Anke Lisser. Der Knoten sei zu spät geplatzt, daher war ein besseres Ergebnis nicht mehr möglich.

FC Gessel-Leerßen – TSV Heiligenrode 5:7 (3:3). Mit vielen kranken und noch angeschlagenen Spielerinnen konnte der FC Gessel-Leerßen den 9:7-Hinrundensieg nicht wiederholen. Die erste Hälfte verlief noch relativ ausgeglichen, doch zum Start in die zweite Halbzeit setzten sich die Heiligenroderinnen auf 5:3 ab. Zwar gelang noch der Ausgleich, doch Jessica Pawlowski und die hier insgesamt viermal erfolgreiche Janina Rickmann machten den Sack für Heiligenrode zu. „Wären alle fit gewesen, wäre hier sicherlich mehr drin gewesen. Schade. Aber auch so können wir mit der Leistung durchaus zufrieden sein“, betonte FC-Spielerin Nicole Glatzel, die krankheitsbedingt nur zuschauen konnte. Die Heiligenroderinnen waren hingegen glücklich. Die verhinderte Trainerin Dagmar Schnelle wurde mit einem Liveticker auf dem Laufenden gehalten und freute sich, dass ihre Mannschaft den dritten Sieg in Folge einfuhr und nun nur noch einen Zähler Rückstand auf Platz vier hat.

TSV Barrien – TB Stöcken 5:10 (3:4). Nach der Pleite im ersten Spiel war der Frust bei den Gastgeberinnen groß – aber auch der Kampfgeist. Zu Beginn der Partie stand die Abwehr kompakt, der TB Stöcken fand kein Durchkommen und scheiterte an den Korbhüterinnen. Mit 2:0 gingen die Barrierinnen sogar in Führung. „Wir haben das Spiel der Gegner gut unterbunden, wovon sie etwas überrumpelt schienen“, erklärte Spielertrainerin Anna Seevers. Nach der Pause folgte jedoch der Einbruch. Zwar blieb die Deckungsarbeit der Barrierinnen stark, jedoch gelangen ihnen nur zwei Körbe. „Durch unsere schlechten Abschlüsse haben wir den Gegner wieder aufgebaut und zurück ins Spiel geholt“, ärgerte sich Fenna Alfke. Spielerisch war es eine Partie auf Augenhöhe, jetzt müssen die Barrierinnen nur noch an ihrem Abschluss arbeiten. Mit 2:18 Punkten gehen sie als Schlusslicht in die Winterpause.

TuS Sudweyhe – SG Findorff 4:8 (2:5). Wie man den aktuellen Nord-Meister besiegt, haben der FC Gessel-Leerßen in dieser Saison bereits zweimal eindrucksvoll gezeigt. Die Sudweyherinnen schafften dies jedoch erneut nicht. „Wir haben versucht, unser Spiel zu spielen und der Partie unseren Stempel aufzudrücken, aber leider waren wir am Korb nicht effektiv genug“, monierte Trainerin Andrea Bothmer. „Es ist wie verhext: Die Findorfferinnen legen gegen uns immer eine Schippe extra drauf und dann klappt alles bei ihnen. Sie hatten auch dieses Mal immer eine Antwort auf unsere Aktionen parat“, resümierte Bothmer. Statt den Vorsprung auf den Verfolger auf fünf Punkte auszubauen, schrumpfte dieser nun auf einen mageren Zähler zusammen.

Oldenbroker TV – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 16:11. Gegen den letztjährigen DM-Teilnehmer waren die Seckenhauserinnen hochmotiviert und starteten hervorragend in die Begegnung. „Zwar haben wir bis zum Schluss alles gegeben, aber die Cleverness und der Überblick hat in vielen Situationen einfach gefehlt. Wir waren als Mannschaft heute oft zu verunsichert“, bedauerte Anke Lisser. Starke Leistungen zeigten Luise Budig in der Abwehr und Pia Züdel unter dem Korb. Mit 6:14 Punkten überwintert die Mannschaft von Camilla Hahn auf dem vorletzten Platz.

FC Gessel-Leerßen – TuS Sudweyhe 3:12 (3:5). Den schnellen 1:4-Rückstand steckte der Aufsteiger gut weg und kämpfte sich zur Pause auf 3:5 heran. „Wenn man bedenkt, dass fast alle Spielerinnen, einschließlich unserer Korbfrau Hanne Brüning, angeschlagen waren, ist das ein beachtliches Halbzeitergebnis“, betonte Nicole Glatzel. Nach der Halbzeit ging dann allerdings fast gar nichts mehr. Die Würfe des FC waren nicht gefährlich genug und so hatte die Sudweyher Korbfrau Luisa Schlemm viele Möglichkeiten, Konter einzuleiten. „Wir haben unser Spiel durchgezogen und viel Tempo gemacht. Der Korbwurf war allerdings das Manko: Wir hätten noch mehr Treffer erzielen können“, fand Andrea Bothmer noch ein Haar in der Suppe. Im Kampf um die Playoffs zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft liegen die Sudweyherinnen bestens im Rennen: Auf den Fünften TSV Heiligenrode haben sie bei noch vier ausstehenden Partien bereits sechs Zähler Vorsprung.

Nordpokal steht bevor

Bevor es bald dann in die Winterpause geht, steht noch ein Highlight auf dem Programm: Am kommenden Sonntag, 15. Dezember, werden die Finalspiele im Nordpokal ausgetragen. Am Neuen Weg in Stuhr-Moordeich gibt es ab 14 Uhr das Endspiel in der Trostrunde zwischen dem Oldenbroker TV und dem TB Stöcken. Um 15.30 Uhr will der aktuelle Spitzenreiter TuS Sudweyhe mit einem Sieg über die SG Findorff II zum ersten Mal den Nordpokal holen.