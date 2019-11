Nele Puls und der TSV Heiligenrode spielten in Ritterhude ganz stark auf. (Vasil Dinev)

Ritterhude. Das hat wirklich Seltenheitswert: Die Tischtennis-Damen des TSV Heiligenrode fegten in der Oberliga Nord-West die TuSG Ritterhude mit 8:0 aus deren eigenen Halle, kassierten somit keine einzige Pleite im Einzel oder Doppel. „Das kommt wahrlich nicht oft vor“, scherzte TSV-Teamsprecherin Nele Puls. Zuletzt hatten die Heiligenroderinnen dieses Wunderwerk am 4. März 2018 vollbracht – damals beim SV Bawinkel. Das Match bei der TuSG dauerte insgesamt nur 90 Minuten. „Die Hin- und Rückfahrt war mit zwei Stunden sogar länger“, lachte Puls.

Ohne Katharina Wrieden, die etatmäßige Nummer eins, mussten die Hausherrinnen auskommen. „Sie ist schwanger und fällt deswegen die ganze Saison aus“, verriet Puls. So hatten die Gäste von Beginn an leichtes Spiel. „Mit Katharina wäre es ein anderes Match gewesen. Ich denke mal, dass sie alleine schon drei Punkte für ihr Team geholt hätte“, so Puls, die im ersten Doppel zusammen mit Melanie Schneider gleich den ersten Punkt für den TSV einheimste. Auch Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert gaben sich keine Blöße, gaben nur einen Satz ab. Mit einer 2:0-Führung im Rücken reichte den Heiligenroderinnen eine normale Tagesform, um die Einzelduelle allesamt für sich zu entscheiden. Lediglich Jokisch und Puls mussten in einem ihrer beiden Matches in vier Sätzen ran. Die weiteren Duelle gingen glatt in drei Durchgängen über die Platte, sodass bereits nach 90 Minuten Feierabend war. „Ich habe schon damit gerechnet, dass wir die Begegnung gewinnen würden. Aber nicht unbedingt, dass es so einseitig verlaufen wird. Es waren ja fast keine engen Spiele dabei“, meinte Puls.

Und so steht der TSV Heiligenrode mit 11:5 Punkten weiter auf einem sehr guten dritten Platz. Damit war vor der Saison nicht unbedingt zu rechnen. „Es überrascht uns schon ein bisschen, dass wir so weit oben stehen“, betonte die Teamsprecherin. Am kommenden Wochenende muss der TSV dann gleich doppelt ran. Zunächst gegen das Schlusslicht MTV Hattorf, einen Tag später dann gegen den Spitzenreiter SSV Neuhaus. „Neuhaus liegt uns eigentlich. Gegen die haben wir in der Vergangenheit immer gut ausgesehen“, bekräftigte Puls.

Weitere Informationen

Oberliga Damen Nord-West

TuSG Ritterhude - TSV Heiligenrode 0:8

Elisa Oerding/Silke Kästingschäfer - Nele Puls/Melanie Schneider 11:13, 7:11, 9:11; Katja Schneider/Svenja Schmitt - Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert 10:12, 11:6, 9:11, 10:12; Oerding - Jokisch 11:9, 8:11, 6:11, 5:11; Schneider - Puls 10:12, 3:11, 13:15; Schmitt - Hubert 4:11, 8:11, 5:11; Kästingschäfer - Schneider 10:12, 9:11, 1:11; Oerding - Puls 8:11, 5:11, 11:3, 9:11; Schneider - Jokisch 5:11, 5:11, 6:11