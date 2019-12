Jens Oehlmann und der TSV bewiesen Nervenstärke gegen Marklohe. (UDO MEISSNER)

Heiligenrode. Mit einem schwer erkämpften 9:7-Heimsieg nach mehr als vier Stunden Spielzeit hat die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Heiligenrode das Kellerduell gegen den SC Marklohe II für sich entschieden. Es waren am Ende zwei verdiente Punkte, da die Gastgeber mit drei Zählern durch ihre starken Doppelpaarungen glänzten. Das Heiligenroder Sextett muss zwar nach Abschluss der Herbstserie auf dem undankbaren Relegationsplatz acht in der Verbandsliga Süd überwintern, hat aber in der Frühjahrssaison alle Möglichkeiten in der Hand, den Anschluss an das Mittelfeld aus eigener Kraft zu erreichen.

Hochmotiviert gingen die Gastgeber in die brisante Partie und hatten auch einen guten Start: Die sieggewohnte Spitzenpaarung Jens Oehlmann/Jan Mudroncek glänzte mit einem glatten Erfolg gegen das Zweierduo Olaf Mindermann/Bastian Meyer, am Nebentisch erkämpften die Zweier Stefan Schulz/André Nieber einen 11:8-Fünfsatzsieg gegen das favorisierte Markloher Spitzendoppel Dennis Lau/Marlon Wehrenberg. Bitter aus TSV-Sicht, dass die Dreierpaarung Jörn Brosowsky/Andre Meyer trotz einer 2:1-Satzführung noch eine 9:11-Niederlage im entscheidenden Durchgang gegen Torsten Rode/Martin Wille quittieren musste.

Erwartungsgemäß war zu Beginn der Einzel im oberen Paarkreuz nichts Zählbares zu holen: Jens Oehlmann unterlag Marlon Wehrenberg nach vier Sätzen und Jan Mudroncek verlor in drei Durchgängen gegen Marklohes Spitzenspieler Dennis Lau. Aber mit einem starken Auftritt des mittleren Paarkreuzes kontrollierten die Gastgeber wieder das Geschehen: Stefan Schulz besiegte Torsten Rode in vier Sätzen und André Nieber kämpfte den Ex-Martfelder Olaf Mindermann nach fünf Durchgängen nieder. Überzeugend war im unteren Paarkreuz der 11:8-Viersatzsieg von Jörn Brosowsky über den Jugendlichen Martin Wille, während Andre Meyer gegen das ehemalige Haßbergener Nachwuchstalent Bastian Meyer deutlich das Nachsehen zum knappen 5:4-Zwischenstand hatte.

Im Spitzenduell des zweiten Einzeldurchgangs musste Jens Oehlmann gegen Dennis Lau eine klare Dreisatzniederlage hinnehmen, während am Nebentisch Jan Mudroncek ein überzeugender 3:0-Erfolg über seinen ehemaligen Mannschaftskollegen Marlon Wehrenberg gelang. Durch einen weiteren glänzenden Auftritt des mittleren Paarkreuzes schraubten Stefan Schulz gegen Olaf Mindermann und André Nieber gegen Torsten Rode das Resultat auf einen 8:5-Zwischenstand in die Höhe. Nun sprach fast alles für den TSV. Doch postwendend kehrte Ernüchterung ein nach den beiden Niederlagen im unteren Paarkreuz von Jörn Brosowsky gegen Bastian Meyer und Andre Meyer gegen Martin Wille. Beim Stand von 8:7 musste das Schlussdoppel entscheiden. Jens Oehlmann und Jan Mudroncek hielten dem Druck jedoch bravourös stand und brachten gegen Dennis Lau und Marlon Wehrenberg die verdienten Punkte für ihre Mannschaft unter Dach und Fach.

Weitere Informationen

Verbandsliga Süd Herren

TSV Heiligenrode - SC Marklohe II 9:7

Jens Oehlmann/Jan Mudroncek – Olaf Mindermann/Bastian Meyer 11:4, 11:8, 11:7; Stefan Schulz/Andre Nieber – Dennis Lau/Marlon Wehrenberg 16:14, 7:11, 11:6 11:13, 11:8; Jörn Brosowsky/Andre Meyer – Torsten Rode/Martin Wille 7:11, 17:15, 11:7, 6:11, 9:11; Oehlmann - Wehrenberg 8:11, 11:7, 8:11, 7:11; Mudroncek - Lau 9:11, 8:11, 6:11; Schulz - Rode 11:1, 11:2, 9:11, 11:8; Nieber - Mindermann 11:9, 8:11, 11:8, 5:11, 11:7; Brosowsky - Wille 9:11, 11:6, 11:9, 11:8; Meyer - Meyer 9:11, 4:11, 8:11; Oehlmann - Lau 9:11, 9:11, 6:11; Mudroncek - Wehrenberg 11:5, 11:5, 11:7; Schulz - Mindermann 11:9, 12:10, 10:12, 11:6; Nieber - Rode 8:11, 12:10, 13:11, 11:9; Brosowsky - Meyer 13:15, 16:14, 5:11, 11:8, 4:11; Meyer - Wille 7:11, 11:8, 1:11, 4:11; Jens Oehlmann/Jan Mudroncek – Dennis Lau/Marlon Wehrenberg 11:8, 11:2 12:10 EHF