Nele Puls musste in beiden Einzeln über die volle Distanz gehen, sicherte sich aber jeweils im Entscheidungssatz den Sieg. (Björn Hake)

Heiligenrode. Die Oberliga-Tischtennisspielerinnen des TSV Heiligenrode erleben den Jahreswechsel am sicheren Ufer: Dank des 8:3-Heimerfolgs über den SSV Neuhaus belegt das Team um Spitzenspielerin Nele Puls zur Saisonhälfte den siebten Tabellenplatz, der zum sicheren Klassenerhalt reicht. „Das ist nach dem schwierigen Start ein schönes Gefühl“, freute sich Puls.

Mit so einem deutlichen Sieg hatten die Heiligenroderinnen, bei denen, wie zuvor abgesprochen, Melanie Schneider im Doppel zum Einsatz kam und Antonia Joachimmeyer im Einzel spielte, nicht gerechnet. „Wir hatten erst einmal auf einen Punktgewinn gehofft“, verdeutlichte Puls die ursprüngliche Zielsetzung. Diese konnten die Gastgeberinnen dann allerdings schnell nach oben korrigieren. „Die engen Spiele sind alle an uns gegangen“, freute sich Puls darüber, dass sie und ihre Mitspielerinnen alle vier Fünf-Satz-Matches für sich entschieden. Sie wusste, dass das keine Selbstverständlichkeit ist: „In diesen Spielen muss man auch das nötige Quäntchen Glück haben, und das hatten wir dieses Mal.“

Bereits im ersten der beiden Eingangsdoppel mussten Nathalie Jokisch und Ricarda Hubert über die volle Distanz gehen. Zweimal legten sie gegen Julia Bütow und Sarah Nitsch vor, zweimal meldeten sich die Gästespielerinnen jedoch zurück. Im Entscheidungssatz stand es Spitz auf Knopf, ehe sich das Heiligenroder Duo mit 12:10 den wichtigen Sieg holte. Am Nebentisch mussten sich Nele Puls und Melanie Schneider in vier engen Durchgängen Linda Kleemiß und Lisa Krödel geschlagen geben. In den Einzeln spielten die Heiligenroderinnen dann ganz stark auf. Zweimal über die volle Distanz musste Puls gehen. Sowohl mit Kleemiß (11:9 im fünften Satz) als auch im Duell der Einser mit Bütow (11:8) behielt sie aber die Oberhand. „Beide Spiele waren sehr spannend. Ich war wirklich glücklich, dass ich beide Male gewinnen konnte“, freute sich Puls über ihre nervenstarken Auftritte.

Einen bärenstarken Auftritt zeigte auch Hubert gegen Krödel, die sie in vier Sätzen niederrang. Die Heiligenroderinnen pushten sich gegenseitig zu Höchstleistungen. So spielte auch Joachimmeyer gegen Nitsch stark auf und siegte in drei Sätzen. Einzig Jokisch musste sich Bütow geschlagen geben, ließ dafür aber im zweiten Einzeldurchgang einen Dreisatzsieg über Kleemiß folgen. Hubert legte gegen Nitsch nach, nur Joachimmeyer verlor deutlich gegen Krödel. Doch das junge Talent, das bei den Bezirksmeisterschaften zuletzt Rang drei im Einzel und im Doppel belegt hatte, machte mit einer ganz starken Leistung und einem Fünfsatzsieg im Überkreuzeinzel gegen SSV-Spitzenspielerin Bütow den dritten Gesamtsieg in Folge perfekt.

TSV Heiligenrode - SSV Neuhaus 8:3

Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert - Julia Bütow/Sarah Nitsch 11:7, 6:11, 11:9, 5:11, 12:10; Nele Puls/Melanie Schneider - Linda Kleemiß/Lisa Krödel 11:9, 8:11, 10:12, 7:11; Puls - Kleemiß 11:8, 6:11, 12:10, 9:11, 11:9; Jokisch - Bütow 8:11, 7:11, 9:11; Antonia Joachimmeyer - Nitsch 11:8, 17:15, 11:8; Hubert - Krödel 6:11, 11:9, 12:10, 11:8; Puls - Bütow 11:9, 5:11, 11:7, 9:11, 11:8; Jokisch - Kleemiß 11:8, 11:9, 11:9; Joachimmeyer - Krödel 9:11, 3:11, 7:11; Hubert - Nitsch 11:9, 9:11, 11:6, 11:5; Joachimmeyer - Bütow 11:8, 8:11, 8:11, 11:8, 11:6 THR