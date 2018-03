Heiligenrode. Schon wieder ein Sieg! Tischtennis-Oberligist TSV Heiligenrode hat mit dem 8:4 gegen Verfolger VfR Weddel auch das vierte Spiel der Rückrunde gewonnen und damit seine weiße Weste gewahrt. Dabei hatte Team-Sprecherin Nele Puls vorab nicht mit einem Heimerfolg gerechnet. „Weddel ist ohne seine Nummer eins und vier angetreten“, fand Puls schnell den Grund, „in voller Besetzung wäre es für uns schwieriger gewesen.“ Im Hinspiel hatte es noch eine 5:8-Niederlage gesetzt.

Wie in den Partien zuvor holten die Gastgeberinnen beide Doppel, wobei es der VfR dem Heiligenroder Quartett auch einfach machte: Je eine Stammspielerin spielte mit einer Ersatzspielerin. Dadurch büßten beide Duos an Qualität ein. „Das hat uns auch gewundert“, sagte Puls.

In den Einzeln ließen die Weddelerinnen schließlich erkennen, dass sie in kompletter Besetzung ganz oben mitmischen können. Im oberen Paarkreuz musste Puls eine Viersatzniederlage gegen Melanie Mosterdijk quittieren, während Nathalie Jokisch Lidiia Schönknecht glatt in drei Sätzen unterlag.

Leichtes Spiel hatten die Heiligenroderinnen im unteren Paarkreuz gegen Weddels Aushilfskräfte. Melanie Schneider schlug Xiaoyan Huang mühelos mit 3:0, Ricarda Hubert bezwang die höher gesetzte Miriam Dederding it 11:2 im fünften Satz. „Der Verlauf war unspektakulär, unten kamen die Punkte“, bilanzierte Puls, die das Spitzenspiel gegen Schönknecht problemlos mit 3:0 für sich entschied.

Weil nur Jokisch ihr direktes Duell gegen Mosterdijk verlor und Schneider im Überkreuz der Weddeler Nummer eins, Schönknecht, unterlag, war die Partie vorzeitig zugunsten der Heiligenroderinnen entschieden.

Dass der TSV den zweiten Tabellenplatz bis zum Saisonende verteidigen kann, glaubt Puls derweil nicht. „Das dürfte eng werden“, gab sie zu. Sie gehe vielmehr davon aus, dass ihre Mannschaft noch Niederlagen kassieren werde. Zum Beispiel in der kommenden Woche gegen den TuS Sande, gegen den Puls nicht mit dabei sein wird. Platz zwei sei auch gar nicht das Ziel, hob Puls noch einmal hervor: „Wir würden keine Relegation spielen.“