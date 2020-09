Stefan Schulz und die Heiligenroder erkämpften sich einen Zähler aus zwei Partien. (Vasil Dinev)

Stuhr/Heiligenrode. Mit einem hochverdienten 6:6-Unentschieden beim TSV Schwalbe Tündern und der achtbaren 3:9-Niederlage beim Meisterschaftsanwärter FC Bennigsen hat sich die erste Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Heiligenrode zum Auftakt der Landesliga Hannover sehr achtbar aus der Affäre gezogen.

TSV Schwalbe Tündern - TSV Heiligenrode 6:6. Wie viel dieser eine Punkt am Ende wert ist, wird sich für das Heiligenroder Sextett erst am Saisonende herausstellen, da man recht zuversichtlich in den Hamelner Vorort gefahren war und eigentlich auf einen ersten doppelten Punktgewinn gehofft hatte. Zumindest anfangs lief auch alles wunschgemäß, denn der glänzend aufgelegte Stefan Schulz bezwang den Gastgeber-Topspieler Jannik Rose fast schon sensationell in der Verlängerung des vierten Satzes mit 14:12. Parallel am Nebentisch hielt Jens Oehlmann den Tünderner Zweier Marcel Schreiber deutlich in nur drei Sätzen in Schach. In der Mitte musste Andre Meyer in vier Sätzen neidlos die Stärke vom Dreier Matthias Nolte anerkennen. Jedoch konterte Jörn Brosowsky mit einem ungefährdeten Dreisatzsieg über Bastian Karjetta zur verdienten 3:1-Führung der Gäste.

Doch jetzt geriet etwas Sand ins Getriebe der Heiligenroder. Die neu ins Team aufgenommenen Marius Hubert und Uwe Hünnekens mussten im unteren Paarkreuz ihre ersten Niederlagen quittieren. Auch die starke Nummer eins Jens Oehlmann bekam die spielerische Klasse von Jannik Rose im fünften Satz mit 6:11 zur erstmaligen 4:3-Führung der kämpferisch überzeugenden Gastgeber zu spüren. Das Duell wogte nun hin und her, Stefan Schulz mit 3:2 gegen Marcel Schreiber und Jörn Brosowsky mit 3:1 gegen Matthias Nolte erkämpften die Führung für die Gäste zurück. Doch sofort konterten die Hausherren mit zwei Siegen durch Bastian Karjetta und Nils Niepelt. Jedoch rettete Uwe Hünnekens mit einem 11:4-Viersatzsieg über die routinierte Nummer sechs Andreas Rose am Ende das mehr als verdiente 6:6-Unentschieden.

FC Bennigsen - TSV Heiligenrode 9:3. Mit zwei Fünfsatzerfolgen eröffneten die hochmotivierten Heiligenroder durch Stefan Schulz sowie Jens Oehlmann fast schon sensationell die Partie. Doch mit diesen beiden völlig unerwarteten Niederlagen im oberen Paarkreuz wurden die Gastgeber erst richtig wachgerüttelt und zeigten, wer Herr im Hause war. Sie konterten mit gleich sieben Siegen in direkter Folge zur 7:2-Führung. Erst jetzt gelang es Mannschaftsführer Andre Meyer, mit einem Viersatzerfolg über Hendrik Wiese, den ehemaligen Spitzenspieler des SC Twistringen, das Resultat etwas angenehmer zu gestalten. Zwei weitere klare Dreisatzniederlagen von Marius Hubert und Uwe Hünnekens im unteren Paarkreuz besiegelten dann das erwartete Ende.

Landesliga Hannover Herren

TSV Schwalbe Tündern - TSV Heiligenrode 6:6

Jannik Rose - Stefan Schulz 9:11, 7:11. 13:11, 12:14; Marcel Schreiber - Jens Oehlmann 10:12, 7:11, 7:11; Matthias Nolte - Andre Meyer 11:9, 11:5, 8:11, 11:8; Bastian Karjetta - Jörn Brosowsky 4:11, 5:11, 10:12; Nils Niepelt – Uwe Hünnekens 11:4, 11:5, 11:9; Andreas Rose – Marius Hubert 9:11, 11:9, 11:9, 6:11, 11:9; Jannik Rose - Jens Oehlmann 11:13, 11:9, 3:11. 11:6, 11:6; Marcel Schreiber - Stefan Schulz 7:11, 11:9, 11:4, 10:12, 5:11; Matthias Nolte - Jörn Brosowsky 8:11, 11:6, 11:13, 8:11; Bastian Karjetta - Andre Meyer 11:8, 4:11, 2:11, 11:7, 11:4; Nils Niepelt – Marius Hubert 11:8, 11:9, 11:6; Andreas Rose – Uwe Hünnekens 9:11, 8:11, 11:8, 7:11

FC Bennigsen - TSV Heiligenrode 9:3

Holger Pfeiffer- Stefan Schulz 7:11, 10:12. 11:7, 11:7, 12:14; Lennart Schumann - Jens Oehlmann 5:11, 11:6, 9:11, 11:8, 8:11; Arnd Ahlbrecht - Andre Meyer 11:8, 11:9, 11:3; Hendrik Wiese - Jörn Brosowsky 11.8, 11:6, 9:11, 11:9; Moritz Thun - Uwe Hünnekens 8:11, 11:8, 11:5, 11:8; Georg Andreas Petzold– Marius Hubert 11:9, 6:11, 7:11, 11:6, 11:8; Holger Pfeiffer - Jens Oehlmann 11:5, 11:3, 11:8; Lennart Schumann - Stefan Schulz 4:11, 11:6, 11:8, 11:8; Arnd Ahlbrecht - Jörn Brosowsky 7:11, 11:6, 11:5, 11:5; Hendrik Wiese - Andre Meyer 11:13, 11:5, 12:14, 7:11; Moritz Thun – Marius Hubert 11:9, 11:6, 11:6; Georg Andreas Petzold – Uwe Hünnekens 11:8, 11:5, 11:7 EHF