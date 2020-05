Auch seitliche Planks stehen auf dem Trainingsplan der Melchiorshauser Fußballer. Beim Tabatatraining sind sie via Skype miteinander verbunden. (Screenshot: Lars Behrens)

Sie gehören mittlerweile fest dazu, die Tabata-Trainingseinheiten der Fußballer des TSV Melchiorshausen. Der Bremer Landesligist hat in der Zeit, als die Sportplätze geschlossen waren, einen anderen Weg gesucht, um sich fit zu halten. Doch selbst jetzt, wo der Ball wieder rollen darf, lassen die Blau-Weißen nicht nach. Montagabends heißt es in der Videokonferenz: Auf die Matte, fertig, los. Jetzt ist Rudelschwitzen angesagt.

Und das hat es in sich: Acht verschiedene Übungen absolvieren die Melchiorshauser, jede davon achtmal mit 20 Sekunden Belastung und zehn Sekunden Erholung. Trainiert wird nur mit dem eigenen Körpergewicht. „Weitere Gewichte braucht man da auch gar nicht. Das ist schon intensiv genug“, erzählt Trainer Lars Behrens und lacht. Auch wenn der ehemalige Angreifer nicht mehr selbst auf dem Platz steht, macht er fleißig mit. Sport spielt eine große Rolle für ihn. Auch beruflich: Behrens unterrichtet Sport, seit Februar an der KGS Stuhr-Brinkum. Seine Schüler haben unter ihm auch schon die ein oder andere Tabata-Einheit absolviert. „Das ist gut angekommen“, weiß Behrens. Bei seinen Fußballern ist das genauso.

Tabata ist den Landesliga-Kickern nicht fremd. „Wir haben das auch in der Wintervorbereitung gemacht. Da hatten wir professionelle Anleitung vom Sportstudio Weyhe“, blickt Behrens zurück. Die Einheiten waren kraftraubend, so sehr manchmal, „dass es schwer war, die Treppen runterzukommen“, fügt der 41-Jährige an. Als Mitte März die Corona-Pandemie den Fußball einholte, da hofften die Melchiorshauser, relativ schnell wieder auf den Platz zurückkehren zu können. Schnell zeichnete sich jedoch ab, dass ihnen eine längere Zeit ohne Fußball bevorsteht. Da erinnerten sich die Kicker vom Estadio de la B6 ans Tabatatraining. „Es ist klar, dass man sich in der Pause weiterhin sehen will. Es ist wichtig für das Sozialgefüge, Kontakt zu halten“, verdeutlicht Behrens, dass es nicht nur darum ging, fit zu bleiben. Dass sich die Spieler gegenseitig motivieren, hat der Trainer ebenfalls zur Kenntnis genommen.

Die Motivation ist so groß, dass die Spieler sofort zweimal pro Woche trainieren wollten. Jetzt bleibt es bei einer Einheit zusätzlich zum Fußballtraining. „Wir spüren alle, dass wir uns verbessert haben“, sieht das Team laut Behrens keinen Grund, vom Erfolgsweg abzuweichen. Deshalb startet die Woche sportlich gesehen nun mit Tabata: Montags um 18.30 Uhr geht es los. Daraus ist ein fester Termin geworden.

Doch wie sieht eine Einheit aus? Behrens hat feste Grundsätze, zum Beispiel den, eine Muskelgruppe nicht zweimal in direkter Abfolge in den Mittelpunkt zu stellen. Auf Kniebeugen wird nicht direkt eine Übung folgen, die hauptsächlich die Oberschenkelmuskulatur fordert. Bei acht verschiedenen Übungen gibt es viele Möglichkeiten, die Kicker zu fordern. Wichtig ist vor allem: „Man muss in den 20 Sekunden an die Grenzen gehen. Es muss intensiv sein“, weiß Behrens. Hochintensiv sogar: Tabata zählt zu den Varianten des Hochintensitäts-Intervalltrainings (HIIT). Das ist nur erfolgversprechend, wenn die Trainierenden an ihr Limit gehen.

Plank, Kniebeuge, Liegestütze

Nach dem lockeren Aufwärmen („Dabei hören wir gern Mallelieder“, verrät Behrens) legen die Melchiorshauser los: Auf den Unterarmstütz, mittlerweile Plank genannt, folgen klassische Kniebeugen, seitliche Planks – nicht mehr statisch wie zu Beginn, sondern mit Heben und Senken des Beckens – und sogenannte Squat Jumps mit 180-Grad-Drehung, bei denen aus der Kniebeuge heraus im Sprung eine halbe Drehung gemacht wird. Und das ist nur die erste Hälfte des Trainings. Besonders die Squat Jumps bringen den Schweiß zum Fließen. „Da bist du wirklich nach drei Durchgängen schon am Pumpen“, sagt Behrens. Die Übungen wählt er nicht zufällig aus. Sie sollen auch dem Fußball nützen. Mit den Planks stärke man etwa die Körpermitte. „Das ist für Zweikämpfe sehr wichtig, damit man stabil bleibt“, erklärt Behrens. Die Sprünge aus der Kniebeuge helfen dabei, „nach einem Luftzweikampf sauber zu landen, auch wenn man schon erschöpft ist“. Der Fußballbezug motiviere zusätzlich.

Deshalb beißen die Melchiorshauser auf die Zähne. Auch wenn die Muskeln brennen und der Puls in zehn Sekunden des Luftholens kaum runterfahren kann. Eine Minute „Halbzeitpause“ gönnt Behrens seinen Spielern. Dann geht es weiter: Liegestützposition, linkes Knie zum rechten Ellenbogen und andersrum. Wieder acht Durchgänge. Danach sind es noch acht Minuten Belastung. So wenig, „aber das wird ganz schön hart“, weiß Behrens, der zur nächsten Übung überleitet. Runter den Hintern und aus dieser Position heraus ein paar Schritte nach links und nach rechts. Gesäß, Hüfte und Oberschenkel stehen noch einmal im Fokus. Das Gute an allen Kniebeuge-Varianten: Sie stärken auch den unteren Rücken.

Ein bisschen zu kurz ist Behrens bislang der Oberkörper gekommen. Er greift zum Klassiker: Liegestütze. „Man kann in den ersten zwei, drei Runden in 20 Sekunden 20 Liegestütze schaffen“, sagt er. Danach, das zeigt auch der Blick auf sein Tablet, „wird es extrem schwer“. Aber: „Wir werden immer besser. Jeder ist stärker geworden.“ Auch die letzte Übung, auf dem Rücken liegend Radfahren und dabei das Knie und den gegenüberliegenden Ellenbogen zusammenführen, stehen die Melchiorshauser durch. Ein bisschen dehnen, lockern, dann ist Feierabend und Zeit für Smalltalk. „Das gehört einfach dazu“, findet Behrens. Klar geht es dann darum, wie es weitergeht. Auch die Bremer Fußballer hängen noch in der Schwebe. Doch dank der Tabata-Einheiten wird der TSV für den Tag X gerüstet sein.