Doppelpacker: Kevin Nienstermann erzielte beide Tore für den TSV Melchiorshausen. (Jonas Kako)

Melchiorshausen. In einem munteren Spiel der Bremer Fußball-Landesliga hat sich der TSV Melchiorshausen mit 2:0 (0:0) gegen den FC Huchting durchgesetzt und durch den dreifachen Punktgewinn den siebten Tabellenplatz gefestigt. Matchwinner war Kevin Nienstermann mit seinem Doppelpack innerhalb weniger Minuten.

Dabei waren die Gäste zu Beginn das aktivere Team und verzeichneten durch Andre Tüsselmann und Maurice Hellmig die ersten Torabschlüsse. In der 31. Spielminute zeigten sich auch die Platzherren vor dem gegnerischen Gehäuse, als Kevin Nienstermann den Ball flach in den Strafraum passte und Lucas Kracke das Tor mit einem Außenristschuss nur knapp verpasste. Wenig später lenkte FC-Keeper Nils Hildebrandt den Ball nach einem Schuss von Lucas Görgens noch zur Ecke (39.), sodass mit einem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Nach rund einer Stunde Spielzeit hatten die Gastgeber ihre beste und vor allem effektivste Phase. Zunächst gelang Kevin Nienstermann der Führungstreffer, als er nach einer Flanke von Ole Discher von einem Fehler des Torhüters profitierte und zum 1:0 einschob (59.). Kurz darauf verzog Lucas Kracke knapp, ehe Kevin Nienstermann nachlegte: Auf Vorarbeit des eingewechselten Marcel Drygalla erzielte der Angreifer mit einem platzierten Flachschuss das 2:0 (63.).

Dadurch war die Begegnung entschieden, da einmal mehr auf die gute TSV-Defensive Verlass war. Auf der Gegenseite ließ das Team von Trainer Lars Behrens noch mehrere Gelegenheiten aus. „Am Ende können wir deutlich höher gewinnen, aber auch so war es in jedem Fall ein verdienter Erfolg aufgrund einer starken zweiten Halbzeit. In der ersten Hälfte war Huchting mindestens ebenbürtig und hat uns vor Probleme gestellt“, analysierte der Übungsleiter die Partie.